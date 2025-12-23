Esposa de Daniel Quintero aclaró si reemplazará a su esposo en las elecciones presidenciales de 2026: “Que sea lo que Dios quiera”

Daniel Quintero considera a su esposa como alternativa ante los obstáculos para inscribir su propia candidatura - crédito Captura de Pantalla Redes sociales

Diana Osorio, esposa del exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Daniel Quintero, se refirió nuevamente a la posibilidad de que sea el reemplazo de su pareja sentimental en las elecciones presidenciales del 2026.

En diálogo con El Tiempo, la mujer, en medio de la presentación de su libro La otra cara del poder, detalló que pese a que actualmente no contempla participar en los comicios del año entrante, no descarta ingresar a la esfera política colombiana.

Igualmente, Osorio recalcó que el lanzamiento de su libro en el inicio de la campaña electoral solo fue una coincidencia, por lo que descartó que fuera una estrategia para la campaña de su esposo Daniel Quintero.

“Yo el libro lo quería lanzar en abril, pero se muere mi perrita, que en el libro lo cuento, y eso me genera a mí una incapacidad (...) yo le dije a la Editorial Planeta que no era capaz de terminar de editar el libro, pospongámoslo. Y se termina en noviembre y coincidiendo con todo esto de Daniel. Fue algo no planeado”, indicó la pareja del exalcalde de Medellín al citado medio de comunicación.

Del mismo modo, Diana Osorio sostuvo que “en este momento no quisiera aspirar, pero no lo descarto a futuro y bueno que sea lo que Dios quiera y un sentir del corazón en algún momento”.

Del mismo modo, la dama enfatizó en que su llegada al mundo de la política sería para, según ella, defender el legado de Quintero, al considerarlas como una injusticia.

“Pues yo no descarto nada en este momento. No creo que a la presidencia me lance, pero sí en un rol político más adelante. Antes, hace un año yo decía, ni loca, hoy digo, viendo las injusticias que han cometido en contra de mi esposo, yo no tendría ningún problema en salir a defender el honor y la honra de mi familia que ha sido tan perseguida, tan hostigada y que han hecho un daño reputacional tan fuerte contra nosotros sin ninguna prueba”, expresó al diario bogotano.

Incluso, hizo referencia a los políticos que, en palabras de Osorio, tienen más líos judiciales que el precandidato presidencial.

“Es que hay pruebas contra miles de políticos que no han hostigado de la manera en que nos han hostigado a nosotros. Si uno mira a Aníbal Gaviria, Fajardo, Uribe, todos tienen investigaciones, pero la forma, el aparato criminal de hostigamiento y de asesinato reputacional que tienen contra nosotros, no lo tienen contra ningún otro. Pero hay gente, menos mal, que ya tiene sentido común y nos defiende. Entonces, en ese sentido, yo estoy dispuesta a defender a mi familia y a defender nuestra reputación y a mis hijas y todo para que este país salga adelante”, manifestó.