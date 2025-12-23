Colombia

Esposa de Daniel Quintero aclaró si reemplazará a su esposo en las elecciones presidenciales de 2026: “Que sea lo que Dios quiera”

En medio de la presentación de su libro, Diana Osorio manifestó su disposición de ingresar al mundo de la política, para “defender los intereses y la honra de mi familia”

Guardar
Daniel Quintero considera a su
Daniel Quintero considera a su esposa como alternativa ante los obstáculos para inscribir su propia candidatura - crédito Captura de Pantalla Redes sociales

Diana Osorio, esposa del exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Daniel Quintero, se refirió nuevamente a la posibilidad de que sea el reemplazo de su pareja sentimental en las elecciones presidenciales del 2026.

En diálogo con El Tiempo, la mujer, en medio de la presentación de su libro La otra cara del poder, detalló que pese a que actualmente no contempla participar en los comicios del año entrante, no descarta ingresar a la esfera política colombiana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Igualmente, Osorio recalcó que el lanzamiento de su libro en el inicio de la campaña electoral solo fue una coincidencia, por lo que descartó que fuera una estrategia para la campaña de su esposo Daniel Quintero.

“Yo el libro lo quería lanzar en abril, pero se muere mi perrita, que en el libro lo cuento, y eso me genera a mí una incapacidad (...) yo le dije a la Editorial Planeta que no era capaz de terminar de editar el libro, pospongámoslo. Y se termina en noviembre y coincidiendo con todo esto de Daniel. Fue algo no planeado”, indicó la pareja del exalcalde de Medellín al citado medio de comunicación.

Del mismo modo, Diana Osorio sostuvo que “en este momento no quisiera aspirar, pero no lo descarto a futuro y bueno que sea lo que Dios quiera y un sentir del corazón en algún momento”.

Del mismo modo, la dama enfatizó en que su llegada al mundo de la política sería para, según ella, defender el legado de Quintero, al considerarlas como una injusticia.

“Pues yo no descarto nada en este momento. No creo que a la presidencia me lance, pero sí en un rol político más adelante. Antes, hace un año yo decía, ni loca, hoy digo, viendo las injusticias que han cometido en contra de mi esposo, yo no tendría ningún problema en salir a defender el honor y la honra de mi familia que ha sido tan perseguida, tan hostigada y que han hecho un daño reputacional tan fuerte contra nosotros sin ninguna prueba”, expresó al diario bogotano.

Incluso, hizo referencia a los políticos que, en palabras de Osorio, tienen más líos judiciales que el precandidato presidencial.

“Es que hay pruebas contra miles de políticos que no han hostigado de la manera en que nos han hostigado a nosotros. Si uno mira a Aníbal Gaviria, Fajardo, Uribe, todos tienen investigaciones, pero la forma, el aparato criminal de hostigamiento y de asesinato reputacional que tienen contra nosotros, no lo tienen contra ningún otro. Pero hay gente, menos mal, que ya tiene sentido común y nos defiende. Entonces, en ese sentido, yo estoy dispuesta a defender a mi familia y a defender nuestra reputación y a mis hijas y todo para que este país salga adelante”, manifestó.

Temas Relacionados

Diana OsorioDaniel QuinteroEsposa de Daniel QuinteroElecciones ColombiaCandidatos presidencialesElecciones 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Mercado de fichajes de los equipos de la Liga BetPlay 2026 - EN VIVO: rumores, altas y bajas de los clubes colombianos hoy 23 de diciembre

Deportivo Cali es el equipo que mejor se ha reforzado para la próxima temporada, mientras Millonarios e Independiente Medellín son dos de los clubes con más rumores en la temporada de fichajes

Mercado de fichajes de los

Dominicanos que se hacían pasar por colombianos mientras viajaban por Suramérica fueron capturados en el aeropuerto El Dorado de Bogotá

Las autoridades migratorias de Perú, Argentina y España ya estaban alertados sobre los pasos de los extranjeros que utilizaban documentos falsos para viajar a Europa

Dominicanos que se hacían pasar

Karol G llegó a Quibdó: se espera que realice actividades con su ‘Fundación Con Cora’ y los niños de escasos recursos

La cantante ha realizado estas actividades en La Guajira y su natal Medellín, a donde ha llevado algunas bendiciones para aquellos que lo necesitan como parte de su labor filantrópica

Karol G llegó a Quibdó:

Decreto de emergencia económica del Gobierno Petro provocó reacciones de políticos: “Ojalá la Corte Constitucional la detenga lo antes posible”

La decisión del Gobierno de declarar medidas excepcionales por la negativa del Congreso a la reforma tributaria ha generado un debate político, críticas sobre sus alcances y dudas de su legalidad

Decreto de emergencia económica del

Militares retirados se apartan del diálogo con disidencia Farc tras exclusión de su delegado en la mesa oficial

Militares retirados anunciaron que dejan el proceso de diálogo con la CNEB luego de que el Gobierno excluyera a su delegado. Señalan desacuerdos con el jefe negociador y advierten riesgos jurídicos, políticos y de seguridad

Militares retirados se apartan del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Este sería el cabecilla del

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

Con disparos atacaron estación de Policía de Suárez, ocasionando caos: las disidencias de las Farc serían las responsables

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

ENTRETENIMIENTO

Karol G llegó a Quibdó:

Karol G llegó a Quibdó: se espera que realice actividades con su ‘Fundación Con Cora’ y los niños de escasos recursos

La artista colombiana más buscada de 2025 mantuvo a sus fans conectados con su talento y perseverancia

Valentina Taguado protagoniza nueva polémica por la “doble moral” de las personas: “De eso está lleno el mundo”

Polilla reveló cómo fue su primera vez en la intimidad con la Gorda Fabiola: “¿Has estado alguna vez con una mujer obesa?”

Cayó el chance con uno de los números de Diomedes Díaz y le alegró la Navidad a más de uno

Deportes

Mercado de fichajes de los

Mercado de fichajes de los equipos de la Liga BetPlay 2026 - EN VIVO: rumores, altas y bajas de los clubes colombianos hoy 23 de diciembre

La colombiana más ganadora en la historia del tenis profesional denunció a la Federación Colombiana de Tenis: “Sé qué es lo que les incomoda”

Santa Fe y Millonarios quieren fichar al mismo jugador para el 2026: fue figura del Deportes Tolima en el 2025

Esta es la millonada que recibiría Atlético Nacional por la transferencia de Marino Hinestroza a Boca Juniors

Lamine Yamal le hizo homenaje a Luis Díaz al presentar su nuevo canal de Youtube: lució la camiseta de la selección Colombia