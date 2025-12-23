Cayó el chance con uno de los números de Diomedes Díaz y le alegró la Navidad a más de uno

El número del Cacique cayó en el aniversario número 12 de su muerte - crédito Freepik y Colprensa

El sorteo de Paisita Noche del lunes 22 de diciembre de 2025 sorprendió a los internautas, debido a que en la jornada se anunció como número ganador el 1957, con el animal Perro, una cifra que encendió de inmediato la conversación en las redes sociales.

Y es que el resultado ganador coincidió exactamente con el año de nacimiento de Diomedes Díaz, lo que generó una ola de mensajes, teniendo en cuenta que el sorteo se llevó a cabo precisamente en la fecha en la que se cumplieron 12 años del fallecimiento del artista, que ocurrió el 22 de diciembre de 2013.

Los seguidores convirtieron la situación en tendencia, teniendo en cuenta que en los juegos de azar locales, la figura del llamado Cacique de La Junta es demasiado relevante.

Los seguidores del artista siguen apostándole a la suerte con sus números

Los comentarios en redes sociales se convirtieron en ejemplo de la sorpresa de los ciudadanos, pues dejaron agradecimientos para el cantante fallecido, demostrando así que esta creencia popular continúa vigente: “Ay ve, Diome generoso hasta en el otro plano”, publicó un usuario en reacción al reporte inmediato del sorteo.

Otro mensaje celebró la coincidencia afirmando: “Gracias cacique, me ayudaste a resolver todo lo que tenía pendiente”, demostrando así que el premio tomó aún más relevancia para los seguidores del cantante vallenato.

Cabe mencionar que el impacto no se limitó al Paisita Noche, identificado como el chance preferido entre los antioqueños, que realiza su sorteo de lunes a sábado a las 6:00 p. m. de Colombia y domingos y festivos a las 8:00 p. m., con transmisión directa a través de Teleantioquia, debido a que el mismo número: 1957, sorprendió al repetir como ganador en Suertudo, ampliando la conversación alrededor de la “casualidad”.

Joaco Guillén celebró la coincidencia

Las publicaciones en las redes sociales no solo fueron hechas por los ganadores y seguidores del famoso artista vallenato, pues en su círculo cercano se pronunció Joaco Guillén, exmánager y compadre del cantante, que festejó públicamente el número.

Cabe mencionar que el mejor amigo del artista dio a conocer los números ganadores en la mañana del 22 de diciembre, así que no dudó en celebrar los resultados, que se confirmaron horas después con el siguiente mensaje: “El Cacique no falla”.

El amigo del artista celebró el resultado

Entre las reacciones a la publicación de Joaco Guillen se encuentran algunas como: “La energía de su bondad todavía está presente”, demostrando así que la devoción de sus seguidores continúa pese al pasar del tiempo al obtener estas “manifestaciones” en los resultados de las loterías.

Entre tanto, otros pidieron que aparecieran pronto los ganadores para contar si le apostaron a este número basados en el Cacique: “Bueno que comente quién se lo ganó”. Además, hubo algunos internautas que tomaron la situación con humor y dejaron comentarios como: “El animal ideal Jaja” y “1957 y perro, así como era el Cacique”.

Números de Diomedes Díaz

Seguidores de Diomedes Díaz esperan ganar el chance o la lotería con números relacionados con el Cacique de La Junta

El número de su tumba: 1108.

El mes y día que nació: 0526.

El mes y día de su muerte: 1222.

El día y año de fallecimiento: 2213.

La combinación del día de la Virgen del Carmen y el día de la muerte del artista: 1622.

El año de su muerte que le dio suerte a algunos jugadores en 2025: 1957.

Otros números destacados por Joaco Guillen y los seguidores del cantante a lo largo de los años son: 1225, 1312, 1212, 1325, 1268, 2345, 5757, 2657, 0526, 1108, 2212 y 2522. Así, muchos están a la espera de otros resultados de la lotería durante los días posteriores a la conmemoración de la muerte de Diomedes Díaz.