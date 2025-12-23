Colombia

Cayó el chance con uno de los números de Diomedes Díaz y le alegró la Navidad a más de uno

El sorteo reveló una de las cifras asociadas al Cacique de La Junta, al que muchos de sus seguidores le confían su suerte

Guardar
El número del Cacique cayó
El número del Cacique cayó en el aniversario número 12 de su muerte - crédito Freepik y Colprensa

El sorteo de Paisita Noche del lunes 22 de diciembre de 2025 sorprendió a los internautas, debido a que en la jornada se anunció como número ganador el 1957, con el animal Perro, una cifra que encendió de inmediato la conversación en las redes sociales.

Y es que el resultado ganador coincidió exactamente con el año de nacimiento de Diomedes Díaz, lo que generó una ola de mensajes, teniendo en cuenta que el sorteo se llevó a cabo precisamente en la fecha en la que se cumplieron 12 años del fallecimiento del artista, que ocurrió el 22 de diciembre de 2013.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los seguidores convirtieron la situación en tendencia, teniendo en cuenta que en los juegos de azar locales, la figura del llamado Cacique de La Junta es demasiado relevante.

Los seguidores del artista siguen
Los seguidores del artista siguen apostándole a la suerte con sus números - crédito Shutterstock y Colprensa

Los comentarios en redes sociales se convirtieron en ejemplo de la sorpresa de los ciudadanos, pues dejaron agradecimientos para el cantante fallecido, demostrando así que esta creencia popular continúa vigente: “Ay ve, Diome generoso hasta en el otro plano”, publicó un usuario en reacción al reporte inmediato del sorteo.

Otro mensaje celebró la coincidencia afirmando: “Gracias cacique, me ayudaste a resolver todo lo que tenía pendiente”, demostrando así que el premio tomó aún más relevancia para los seguidores del cantante vallenato.

Cabe mencionar que el impacto no se limitó al Paisita Noche, identificado como el chance preferido entre los antioqueños, que realiza su sorteo de lunes a sábado a las 6:00 p. m. de Colombia y domingos y festivos a las 8:00 p. m., con transmisión directa a través de Teleantioquia, debido a que el mismo número: 1957, sorprendió al repetir como ganador en Suertudo, ampliando la conversación alrededor de la “casualidad”.

Joaco Guillén celebró la coincidencia

Las publicaciones en las redes sociales no solo fueron hechas por los ganadores y seguidores del famoso artista vallenato, pues en su círculo cercano se pronunció Joaco Guillén, exmánager y compadre del cantante, que festejó públicamente el número.

Cabe mencionar que el mejor amigo del artista dio a conocer los números ganadores en la mañana del 22 de diciembre, así que no dudó en celebrar los resultados, que se confirmaron horas después con el siguiente mensaje: “El Cacique no falla”.

El amigo del artista celebró
El amigo del artista celebró el resultado - crédito Instagram

Entre las reacciones a la publicación de Joaco Guillen se encuentran algunas como: “La energía de su bondad todavía está presente”, demostrando así que la devoción de sus seguidores continúa pese al pasar del tiempo al obtener estas “manifestaciones” en los resultados de las loterías.

Entre tanto, otros pidieron que aparecieran pronto los ganadores para contar si le apostaron a este número basados en el Cacique: “Bueno que comente quién se lo ganó”. Además, hubo algunos internautas que tomaron la situación con humor y dejaron comentarios como: “El animal ideal Jaja” y “1957 y perro, así como era el Cacique”.

Números de Diomedes Díaz

Seguidores de Diomedes Díaz esperan
Seguidores de Diomedes Díaz esperan ganar el chance o la lotería con números relacionados con el Cacique de La Junta - crédito @diomedesdiazvive/Instagram y Freepik
  • El número de su tumba: 1108.
  • El mes y día que nació: 0526.
  • El mes y día de su muerte: 1222.
  • El día y año de fallecimiento: 2213.
  • La combinación del día de la Virgen del Carmen y el día de la muerte del artista: 1622.
  • El año de su muerte que le dio suerte a algunos jugadores en 2025: 1957.

Otros números destacados por Joaco Guillen y los seguidores del cantante a lo largo de los años son: 1225, 1312, 1212, 1325, 1268, 2345, 5757, 2657, 0526, 1108, 2212 y 2522. Así, muchos están a la espera de otros resultados de la lotería durante los días posteriores a la conmemoración de la muerte de Diomedes Díaz.

Temas Relacionados

Diomedes DíazChanceLoteríaNúmeros Diomedes DíazQué día murió Diomedes DíazColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

La artista colombiana más buscada de 2025 mantuvo a sus fans conectados con su talento y perseverancia

Aunque existen varios nombres en la lista, los datos muestran claramente que solo uno se destaca al hacer la comparación; además, es interesante que en el año, uno de los artistas fue más buscado no por su música, sino por la filtración de un video íntimo

La artista colombiana más buscada

Valentina Taguado protagoniza nueva polémica por la “doble moral” de las personas: “De eso está lleno el mundo”

La creadora de contenido generó debate tras referirse a la incongruencia de ciertas actitudes, provocando apoyo y críticas entre sus seguidores

Valentina Taguado protagoniza nueva polémica

Otra promesa incumplida de Petro: así promovía en campaña que no usaría glifosato en su Gobierno; hoy lo usará para la erradicación

El jefe de Estado, al que le restan menos de 230 días en el poder, rechazaba previo a la campaña a las elecciones presidenciales del 2022 la utilización del químico para combatir los cultivos de hoja de coca que abundan en el suroccidente del país

Otra promesa incumplida de Petro:

Polilla reveló cómo fue su primera vez en la intimidad con la Gorda Fabiola: “¿Has estado alguna vez con una mujer obesa?”

Nelson Polanía dio a conocer el inicio de un vínculo sentimental que superó diferencias y estereotipos, abordando aspectos personales poco conocidos de la pareja de comediantes colombianos

Polilla reveló cómo fue su

Francia ofrece 60 plazas para docentes colombianos en 2026 a través del Icetex: así puede participar

La iniciativa conjunta facilitará la inmersión laboral y cultural de profesionales que cumplan requisitos académicos y lingüísticos, con remuneración diferencial y acompañamiento institucional durante su estancia educativa en el extranjero

Francia ofrece 60 plazas para
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Este sería el cabecilla del

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

Con disparos atacaron estación de Policía de Suárez, ocasionando caos: las disidencias de las Farc serían las responsables

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

ENTRETENIMIENTO

Valentina Taguado protagoniza nueva polémica

Valentina Taguado protagoniza nueva polémica por la “doble moral” de las personas: “De eso está lleno el mundo”

Polilla reveló cómo fue su primera vez en la intimidad con la Gorda Fabiola: “¿Has estado alguna vez con una mujer obesa?”

Julián Pinilla volvió a derretir las redes sociales: 50 abuelitos fueron los protagonistas de una historia que inspiró a miles en Navidad

Qué serie ver esta noche en Netflix Colombia

La canción más escuchada en Apple Colombia este día

Deportes

La colombiana más ganadora en

La colombiana más ganadora en la historia del tenis profesional denunció a la Federación Colombiana de Tenis: “Sé qué es lo que les incomoda”

Santa Fe y Millonarios quieren fichar al mismo jugador para el 2026: fue figura del Deportes Tolima en el 2025

Esta es la millonada que recibiría Atlético Nacional por la transferencia de Marino Hinestroza a Boca Juniors

Lamine Yamal le hizo homenaje a Luis Díaz al presentar su nuevo canal de Youtube: lució la camiseta de la selección Colombia

Luis Díaz está de nuevo en vacaciones: cuándo volverá a jugar el colombiano con el Bayern Múnich