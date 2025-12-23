Colombia

Aida Victoria Merlano abrió su corazón y contó las razones que la llevaron a escribir su libro: “Mis sentimientos más profundos”

La ‘influencer’ barranquillera lanzó un ‘e-book’ en el que mezcla cartas de amor, rupturas inolvidables y experiencias maternales, que muestran su lado más humano y sensible

Guardar
Aida Victoria presentó su libro
Aida Victoria presentó su libro inspirado en las relaciones amorosas con sus ex como de su nueva faceta maternal - crédito @aidavictoriam/Instagram

En medio de una reciente complicación de salud, Aida Victoria Merlano optó por abrirse a sus seguidores y responder preguntas sobre su vida personal y creativa, mientras recuperaba su salud por un quebranto que la llevó a urgencias.

Durante este intercambio, la influencer barranquillera reveló los motivos detrás de su incursión en la literatura y el carácter íntimo de su primer libro digital titulado Los amores de Victoria.

Siempre que me enamoro o me entuso, escribo cartas. Un día le leí una a mi mejor amiga y me dijo llorando: ‘Es impresionante cómo puedes poner en palabras lo que otros sentimos y no sabemos expresar’, así que empecé a ponerlas en un documento y se las mandaba, hasta que nos dimos cuenta de que salía un libro. Así que son mis sentimientos más profundos de amor y desamor”, contó Merlano Manzaneda en la caja de preguntas y respuestas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Aida Victoria Merlano presentó su
Aida Victoria Merlano presentó su libro llamado 'Los amores de Victoria' - crédito Página Web Aida Victoria

Desde su perspectiva, la obra recién publicada representa mucho más que un simple compendio de experiencias amorosas.

Esta es una obra íntima, escrita desde lo más profundo y revelador. Este e-book te sumergirá en los episodios más fascinantes de mi vida sentimental”, enfatizó la autora.

En el sitio oficial de Aida Victoria Merlano se pueden leer algunos de los fragmentos de este material, donde la dedicatoria a Emi y las evocaciones de rupturas pasadas se integran como piezas de un hilo emocional.

Entre los textos compartidos por la creadora de contenido, ella destaca uno dirigido a una antigua relación.

“Fue eterno mientras duró. ‘Porque hubo un momento —en París, en un mar, en la cama, en la ducha, en tu abrazo— en el que no quise estar en ningún otro lugar del mundo. Y eso, aunque no dure para siempre, también es amor’”, texto que la propia Merlano incluyó en su sitio web.

Juan David Tejada y Westcol
Juan David Tejada y Westcol en el mismo proyecto y ponen en el ojo de las redes sociales a Aida Victoria - crédito @westcol - @aidavictoriam - @jdt21_5/Instagram

La dimensión de sus experiencias va más allá del vínculo romántico, como muestra otro fragmento: “Chico. Después de muchos meses, volví a soñar contigo, desperté y en mi teléfono había un mensaje de un número que no tenía guardado: ‘Hace mucho tiempo quería escribirte este mensaje, pero nunca vi el momento indicado... Eras tú’”.

Su relación materna también se plasma en sus palabras: “Emi. Te estaba dando pecho cuando abriste los ojos y me miraste fijamente por primera vez. Yo solo quería llorar. Sentí —con una certeza imposible de explicar— que sabías que yo era tu mamá. Y ahí entendí que serlo era la cosa más grandiosa que me había pasado en la vida”, expresó Merlano Manzaneda sobre un momento clave de su maternidad, reforzando el tono confesional que atraviesa toda la obra.

Aida Victoria Merlano vuelve a
Aida Victoria Merlano vuelve a las redes sociales y explica la razón de su ausencia - crédito @aidavictoriam/IG

Consultada respecto al formato y disponibilidad de su publicación, la influencer barranquillera aclaró: “Sí, es 100% digital. Las primeras personas lo recibirán el 29 de diciembre cuando salga oficialmente. El e-book te llegará en formato PDF para que lo puedas descargar y leer y tiene un precio de $35.000 COP, que lo puede pre ordenar en la página web de la creadora de contenido”.

Temas Relacionados

Aida Victoria MerlanoLibro digitalExperiencias amorosasLibro de Aida Victoria MerlanoEmilianoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Paloma Valencia ratificó la fecha exacta de la votación a la Gran Consulta: qué día es

La senadora Paloma Valencia anunció que la Gran Consulta se realizará el 8 de marzo, y convocó a sectores críticos del Gobierno de Gustavo Petro a unirse para rechazar sus políticas

Paloma Valencia ratificó la fecha

Mercado de fichajes de los equipos de la Liga BetPlay 2026 - EN VIVO: rumores, altas y bajas de los clubes colombianos hoy 23 de diciembre

Deportivo Cali es el equipo que mejor se ha reforzado para la próxima temporada, mientras Millonarios e Independiente Medellín son dos de los clubes con más rumores en la temporada de fichajes

Mercado de fichajes de los

Así fue el 2025 de la selección Colombia: del bache en Eliminatorias a la clasificación al Mundial 2026

La Tricolor clasificó a la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que se jugará en 2026, perdió solamente un partido en el año y marcó 22 goles durante 2025

Así fue el 2025 de

Violeta Bergonzi mostró el procedimiento de botox en su rostro y generó debate en redes: “Me duele verme frente al espejo”

La presentadora y ganadora de ‘MasterChef Celebrity’ compartió el momento en el que se aplicó bótox, ofreció recomendaciones a sus seguidores y advirtió sobre los riesgos de acudir a lugares no certificados

Violeta Bergonzi mostró el procedimiento

Todo quedó en video: conductor en contravía provocó un siniestro vial en Tolima, luego del túnel Gualanday

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a una camioneta que circuló durante varios metros en sentido opuesto dentro del túnel y luego atropelló a un motociclista

Todo quedó en video: conductor
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Este sería el cabecilla del

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

Con disparos atacaron estación de Policía de Suárez, ocasionando caos: las disidencias de las Farc serían las responsables

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

ENTRETENIMIENTO

Violeta Bergonzi mostró el procedimiento

Violeta Bergonzi mostró el procedimiento de botox en su rostro y generó debate en redes: “Me duele verme frente al espejo”

‘Alerta’ se fue de Colombia y reveló que la inseguridad lo motivó tras ser víctima de un supuesto secuestro en Bogotá: “A empezar una vida nueva”

Jhonny Rivera regalará cinco millones de pesos a sus seguidores: así será la dinámica

Westcol reveló la millonada exacta en dólares que ganó con ‘Stream Fighters’ y aclaró si demandó a Yina Calderón

Ola de críticas a Jessica Cediel por fotos familiares durante el funeral de su padre: “Quién tiene fuerzas para posar”

Deportes

Mercado de fichajes de los

Mercado de fichajes de los equipos de la Liga BetPlay 2026 - EN VIVO: rumores, altas y bajas de los clubes colombianos hoy 23 de diciembre

Así fue el 2025 de la selección Colombia: del bache en Eliminatorias a la clasificación al Mundial 2026

Mercado de jugadores en el fútbol colombiano 2026: Millonarios y Deportivo Cali anunciaron nuevas caras para la próxima Liga BetPlay

Juan Guillermo Cuadrado advirtió a la selección Colombia sobre Cristiano Ronaldo previo al duelo en el Mundial 2026: “No se deben confiar”

Este es el video de Navidad y Año Nuevo del Bayern Múnich en el cual Luis Díaz es protagonista