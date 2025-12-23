Aida Victoria Merlano abrió su corazón y contó las razones que la llevaron a escribir su libro: “Mis sentimientos más profundos”

Aida Victoria presentó su libro inspirado en las relaciones amorosas con sus ex como de su nueva faceta maternal - crédito @aidavictoriam/Instagram

En medio de una reciente complicación de salud, Aida Victoria Merlano optó por abrirse a sus seguidores y responder preguntas sobre su vida personal y creativa, mientras recuperaba su salud por un quebranto que la llevó a urgencias.

Durante este intercambio, la influencer barranquillera reveló los motivos detrás de su incursión en la literatura y el carácter íntimo de su primer libro digital titulado Los amores de Victoria.

“Siempre que me enamoro o me entuso, escribo cartas. Un día le leí una a mi mejor amiga y me dijo llorando: ‘Es impresionante cómo puedes poner en palabras lo que otros sentimos y no sabemos expresar’, así que empecé a ponerlas en un documento y se las mandaba, hasta que nos dimos cuenta de que salía un libro. Así que son mis sentimientos más profundos de amor y desamor”, contó Merlano Manzaneda en la caja de preguntas y respuestas.

Desde su perspectiva, la obra recién publicada representa mucho más que un simple compendio de experiencias amorosas.

“Esta es una obra íntima, escrita desde lo más profundo y revelador. Este e-book te sumergirá en los episodios más fascinantes de mi vida sentimental”, enfatizó la autora.

En el sitio oficial de Aida Victoria Merlano se pueden leer algunos de los fragmentos de este material, donde la dedicatoria a Emi y las evocaciones de rupturas pasadas se integran como piezas de un hilo emocional.

Entre los textos compartidos por la creadora de contenido, ella destaca uno dirigido a una antigua relación.

“Fue eterno mientras duró. ‘Porque hubo un momento —en París, en un mar, en la cama, en la ducha, en tu abrazo— en el que no quise estar en ningún otro lugar del mundo. Y eso, aunque no dure para siempre, también es amor’”, texto que la propia Merlano incluyó en su sitio web.

La dimensión de sus experiencias va más allá del vínculo romántico, como muestra otro fragmento: “Chico. Después de muchos meses, volví a soñar contigo, desperté y en mi teléfono había un mensaje de un número que no tenía guardado: ‘Hace mucho tiempo quería escribirte este mensaje, pero nunca vi el momento indicado... Eras tú’”.

Su relación materna también se plasma en sus palabras: “Emi. Te estaba dando pecho cuando abriste los ojos y me miraste fijamente por primera vez. Yo solo quería llorar. Sentí —con una certeza imposible de explicar— que sabías que yo era tu mamá. Y ahí entendí que serlo era la cosa más grandiosa que me había pasado en la vida”, expresó Merlano Manzaneda sobre un momento clave de su maternidad, reforzando el tono confesional que atraviesa toda la obra.

Consultada respecto al formato y disponibilidad de su publicación, la influencer barranquillera aclaró: “Sí, es 100% digital. Las primeras personas lo recibirán el 29 de diciembre cuando salga oficialmente. El e-book te llegará en formato PDF para que lo puedas descargar y leer y tiene un precio de $35.000 COP, que lo puede pre ordenar en la página web de la creadora de contenido”.