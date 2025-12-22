Colombia

Polémica por emisión de bonos TES por $23 billones en medio de emergencia económica: genera críticas por su alto costo fiscal

La colocación se realizó con una tasa de interés del 13,15% y despertó preocupación por su impacto fiscal y la opacidad del acuerdo, mientras analistas advierten sobre riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas

El Ministerio de Hacienda defendió la emisión de TES resaltando un supuesto voto de confianza internacional en la economía y el mercado de deuda de Colombia - crédito Reuters

La reciente decisión del Gobierno nacional de emitir bonos TES por un total de $23 billones en medio del decreto de emergencia económica suscitó intensos debates sobre la sostenibilidad y transparencia de las finanzas públicas de Colombia, así como su impacto sobre el mercado y la economía.

Este movimiento, realizado mediante una colocación directa a un inversionista extranjero cuya identidad permanece confidencial, se concretó con una tasa de interés promedio de 13,15%, una de las más elevadas registradas en operaciones de este tipo y superior a la reforma tributaria aprobada por $16 billones.

El Ministerio de Hacienda defendió la operación señalando que con ella se inicia una nueva relación comercial que representa, según su comunicado, “un voto de confianza no solo en el mercado de deuda pública, sino en los fundamentos de la economía colombiana”.

La operación de bonos TES fue una colocación directa con un inversionista extranjero anónimo, quien ahora es el mayor tenedor extranjero de deuda pública colombiana - crédito @MinHacienda / X

Además, la entidad indicó que se trataría de la primera de varias transacciones con este inversionista, lo que podría consolidar a Colombia como un destino atractivo para el capital extranjero y fortalecer la percepción sobre sus instituciones. El resultado inmediato transformó a dicho inversionista en el mayor tenedor extranjero de TES en la historia del país, superando a grandes fondos privados.

No obstante, analistas financieros expresaron preocupaciones sobre el costo fiscal del acuerdo y la manera en que se llevó a cabo.

Felipe Campos, gerente de inversión y estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, advirtió que “en silencio, sin mucho aviso y casi épicamente, Colombia entra a una nueva etapa de financiamiento. Emitir 23 billones de pesos a 13,15%, a un solo comprador extranjero y mediante una colocación directa, es impactante”.

Su análisis expone un trasfondo problemático: la urgencia de encontrar nuevos inversionistas antes de que las tasas aumenten a 14% o 15% en el contexto de la necesidad de refinanciar amplios vencimientos de deuda el 2026, mientras el déficit primario del Gobierno continúa en niveles preocupantes.

Expertos financieros advierten sobre el alto costo fiscal y la falta de transparencia en la emisión de bonos TES a tasas superiores al 13% - crédito @FelipeCamposPC / X

En cuanto a los términos financieros, los bonos emitidos cuentan con vencimientos entre 2029 y 2040 y ofrecerán rendimientos que oscilan entre 12,99% y 13,32%. La prima pagada para atraer a este megainversionista rondó los $500.000 millones, ya que los títulos se vendieron por $23 billones cuando, según el mercado, debieron haber alcanzado un valor de aproximadamente $23,5 billones.

Esta diferencia le permitió al comprador extranjero registrar una ganancia inmediata, una situación que ha sido motivo de crítica entre expertos del sector.

David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente, explicó en Noticias RCN que “no estamos hablando de una emisión de 1 billón ni de 500.000 millones de pesos. $23 billones tal vez, para ponerlo en contexto, es más de una vez y media lo que se intentaba recaudar por la vía de la reforma tributaria que se va a decretar por emergencia económica”.

A su juicio, el volumen y las condiciones de la emisión suponen un endeudamiento considerable para el país, comprometiendo recursos a largo plazo y agravando las inquietudes sobre la viabilidad de las finanzas públicas en materia de inversión social.

Los analistas alertan que la prima pagada al inversor extranjero por los bonos TES alcanzó los 500.000 millones de pesos, generando críticas sobre la ganancia obtenida - crédito @JoseILopez / X

El efecto de este alto endeudamiento también se observó en el mercado cambiario, donde el dólar promedió $3.789, reflejando la sensibilidad de la divisa frente a decisiones financieras de gran envergadura.

José Ignacio López, presidente de Anif, calificó la jornada como un “día negro en lo fiscal” y sostuvo que una emisión privada de $23 billones a tasas del 13% evidencia una “operación poco transparente que refleja la mala programación fiscal y falta de caja”.

López señaló además que actualmente resulta más rentable para los bancos prestar al Gobierno que a los hogares, lo cual contribuye al enfriamiento del crédito y dificulta la reducción de las tasas hipotecarias.

A nivel político, el presidente Gustavo Petro utilizó su cuenta de X para justificar la emisión, argumentando que los $23 billones se destinaron a pagar otros compromisos adquiridos durante el gobierno anterior. “Esto se hace desde hace siglos y conviene o no, dependiendo de la tasa de interés”, afirmó Petro.

El Gobierno Nacional emitió bonos TES por 23 billones de pesos durante la emergencia económica, generando debate sobre la sostenibilidad fiscal de Colombia - crédito @petrogustavo / X

Este planteo fue cuestionado por Carolina Restrepo Cañavera, abogada y especialista en negocios, que subrayó: “Refinanciar también es endeudarse... Cuando se emiten más TES, se adquiere nueva deuda, incluso si es para cubrir vencimientos. Y esa operación, conocida como rollover, no es neutral. La clave no es si esto se ha hecho ‘desde hace siglos’, sino si el país conserva la confianza del mercado para seguir haciéndolo a tasas sostenibles”.

Por su parte, el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo advirtió que financiar un déficit “a cualquier costo no es ninguna gracia”, ya que siempre existirán “bancos oportunistas, operando desde paraísos fiscales opacos, dispuestos a prestarle al país a costos extravagantes y a capturar comisiones extrañas y nunca antes vistas”.

Los analistas coinciden en que aunque el Gobierno celebró la colocación directa de los bonos TES como un logro inédito, el centro del debate debe ubicarse en el incremento significativo del gasto de la deuda y en la sostenibilidad de estas operaciones.

Se cuestiona la estrategia de financiar déficit con más deuda pública, pues favorece los préstamos al Estado sobre los créditos a hogares y encarece las tasas hipotecarias - crédito @DiegomontanezH / X

Con los TES a diez años rondando un 13,01%, su rentabilidad ya supera ampliamente la tasa hipotecaria nacional, establecida en 12,4%. Diego Montañez-Herrera, magíster en Economía de la Universidad Eafit, precisó que este entorno crea incentivos para que los bancos prefieran financiar al Gobierno antes que a los hogares, con el consiguiente enfriamiento del crédito y la persistencia de elevadas tasas hipotecarias.

