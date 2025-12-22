Colombia

Natilla o buñuelos: este es el plato navideño que ganó en búsquedas de Google Colombia

Según las tendencias de Google, los colombianos tienen una tendencia marcada por uno de sus platillos típicos navideños

Según Google Trends, los colombiano se inclinan más por uno de los platillos, aunque también los consumen juntos - crédito Gemini

Durante el último mes, las celebraciones navideñas han generado un marcado interés por la gastronomía tradicional de Colombia, en particular por dos de sus más reconocidos postres: buñuelo y natilla.

Para comprender cómo se manifiestan hoy las preferencias culinarias, se realizó un análisis exhaustivo de los datos arrojados por Google Trends, herramienta que expone el comportamiento en línea sobre recetas y tendencias alimenticias.

Por medio de datos anonimizados y agregados, la plataforma de Google permite no solo dimensionar el volumen de las búsquedas por región y fecha, sino también interpretar convergencias culturales y hábitos digitales.

La evaluación de términos más buscados evidencia una inclinación colectiva por “la natilla”, que superó en consultas al buñuelo casi en un 20 % durante el periodo examinado.

Las búsquedas de la natilla superan a las del buñuelo por un margen amplio - - crédito captura de pantalla / Google Trends

Esta tendencia sugiere un mayor atractivo hacia lo “sencillo de preparar”, aspecto que convierte a la natilla en una opción asequible para familias de todo el país.

Los resultados regionales demuestran matices notables. En departamentos como Vichada, la preferencia fue unánime: el 100% de los registros son para este flan casero, es decir, la natilla absorbió toda la atención en la zona.

Un fenómeno parecido se observó en Putumayo, Guaviare y Amazonas, donde las prácticas gastronómicas se centraron casi de forma exclusiva en este postre. Mientras tanto, fue en Santander donde el buñuelo tuvo su mayor fortaleza relativa, aglutinando el 33% de las búsquedas locales y posicionándose como alternativa líder en esa región.

Las indagaciones específicas en Google ofrecen además pistas reveladoras sobre las motivaciones y prioridades al momento de preparar postres decembrinos. Entre las principales búsquedas aparece claramente la frase “natilla casera”, prueba del valor que la preparación tradicional posee para las familias, así como el deseo de replicar recetas transmitidas entre generaciones en el ámbito hogareño.

Guaviare lideró el número de búsquedas - - crédito captura de pantalla / Google Trends

Junto a esta consulta, destaca la combinación “combo natilla y buñuelos”, expresión de la importancia simbólica de estos dos componentes juntos en las festividades, ya que la costumbre popular los ubica siempre como acompañantes en las novenas y cenas familiares.

El enfoque saludable también tiene presencia creciente. El término “natilla sin azúcar” refleja la inquietud por adaptar la receta a las tendencias de bienestar y autocuidado, sin sacrificar la tradición.

Otra búsqueda relevante es “dulce de mora para la natilla”, variante que revela el interés por incorporar sabores frutales y preparaciones diferenciadas que enriquecen la experiencia navideña. Señalar “cómo preparar una natilla” confirma, por otra parte, el deseo latente de aprender técnicas o mejorar el resultado final, lo que habla de una intención participativa y autodidacta dentro de los hogares.

En contraste, el buñuelo figura en el radar digital, aunque en menor medida. Destaca el término “buñuelos colombianos”, que lleva implícito un matiz cultural: si bien el postre es ícono nacional en diciembre, su origen remite a tradiciones europeas, específicamente españolas, siendo su preparación local, con ingredientes y técnicas propias, lo que le otorga identidad y diferenciación.

La natilla casera sigue siendo la preparación favorita - - crédito captura de pantalla / Google Trends

Buena parte del interés en Google gira en torno a comercios especializados, evidenciado en consultas como “palacio del buñuelo” y “mi buñuelo Medellín”. El análisis revela que las primeras 10 búsquedas relacionadas con buñuelos refieren, mayoritariamente, a lugares donde comprarlos y no a recetas.

Este hecho no resulta casual. Preparar buñuelos en casa implica notables desafíos técnicos: la dificultad para lograr el punto exacto puede suponer riesgos, sobre todo para quienes no dominan el arte culinario.

De ahí que una porción significativa de las búsquedas procedentes de Antioquia, región con fuerte arraigo en la tradición del buñuelo, se enfoquen más en la adquisición directa en comercios que en la manufactura doméstica.

Las tiendas especializadas en Buñuelo son las más buscadas - - crédito captura de pantalla / Google Trends

El escrutinio de los términos más usados en Google clarifica cómo la cultura digital refleja y transforma costumbres ancestrales: las búsquedas revelan el diálogo constante entre tradición, innovación y tendencias contemporáneas en la mesa navideña colombiana.

Estos fueron los programas de televisión que los colombianos más buscaron en Google en el 2025

Las dudas más frecuentes de los televidentes en el buscador de Internet, tenían que ver con los presentadores, eliminados, premios y ganadores de otras versiones

La colombiana más ganadora en la historia del tenis profesional denunció intimidaciones por parte de la Federación Colombiana de Tenis

La tenista barranquillera denunció cómo la temporada 2025 se vio perjudicada por el actuar del presidente de la Fedecoltenis Mauricio Lederman

Juez de Buga, Valle, condenó a 35 años de cárcel al mayor (r) Alirio Urueña por su participación en la masacre de Trujillo: se alió con paramilitares

La decisión judicial responsabiliza al exoficial por delitos cometidos contra comunidades rurales en el Valle del Cauca y ordena su captura inmediata, además de imponerle una sanción económica millonaria

Nicolás Petro aparece sin aportes al sistema de salud y solo como beneficiario: esto es lo que sabe

El hijo del presidente Petro no está aportando directamente como cotizante, lo que significa que utiliza el sistema de salud sin realizar aportes directos

Así roban cuentas de banco en temporada navideña, solo un mensaje de texto basta

Las autoridades recomiendan no abrir enlaces sospechosos ni registrar información bancaria fuera de los canales oficiales

