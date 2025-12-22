Mr Taxes contestó a mensajes de Martín de Francisco diciendo que había “que cambiar mayorías del Congreso”: “No es suficiente”

Martín de Francisco dijo que tenía que haber un cambio en las mayorías del Congreso generando una respuesta de Luis Carlos Reyes - crédito Colprensa y @menchodefrancisco / Instagram

En la antesala de las elecciones legislativas en Colombia previstas para 2026, distintas figuras públicas han comenzado a compartir sus reflexiones y llamados al cambio político.

Entre ellas, el periodista Martín de Francisco, conocido por su trayectoria en medios y por ser hermano de la actriz Margarita Rosa de Francisco, que publicó en la red social X que era necesario “cambiar mayorías del Congreso”, sumando su voz al debate sobre la renovación institucional en el país.

A esa postura respondió el exministro del Gobierno Petro, Luis Carlos Reyes, popularmente identificado en redes como “Mr Taxes”, quien consideró que ese planteamiento resultaba insuficiente. En respuesta directa, subrayó: “No es suficiente”.

