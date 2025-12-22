Colombia

Mr Taxes contestó a mensajes de Martín de Francisco diciendo que había “que cambiar mayorías del Congreso”: “No es suficiente”

La reacción de quien fuera titular de la Dian se produjo tras la propuesta del comunicador, que sugirió modificar la composición del Congreso, en las elecciones parlamentarias de 2026

Martín de Francisco dijo que
Martín de Francisco dijo que tenía que haber un cambio en las mayorías del Congreso generando una respuesta de Luis Carlos Reyes - crédito Colprensa y @menchodefrancisco / Instagram

En la antesala de las elecciones legislativas en Colombia previstas para 2026, distintas figuras públicas han comenzado a compartir sus reflexiones y llamados al cambio político.

Entre ellas, el periodista Martín de Francisco, conocido por su trayectoria en medios y por ser hermano de la actriz Margarita Rosa de Francisco, que publicó en la red social X que era necesario “cambiar mayorías del Congreso”, sumando su voz al debate sobre la renovación institucional en el país.

A esa postura respondió el exministro del Gobierno Petro, Luis Carlos Reyes, popularmente identificado en redes como “Mr Taxes”, quien consideró que ese planteamiento resultaba insuficiente. En respuesta directa, subrayó: “No es suficiente”.

