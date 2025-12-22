Marta Lucía Ramírez lanzó duro sablazo a Francia Márquez por el orden público en Cauca: “Incapaz de poner orden ni siquiera en su ‘casa’”

La exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez lanzó duros comentarios contra su sucesora, Francia Márquez, por el tema de seguridad en el Cauca - crédito EFE - Colprensa

La tensión por el recrudecimiento de la violencia en el suroccidente del país, en especial en el Cauca, llevó a la exvicepresidenta de la República Marta Lucía Ramírez a despacharse el lunes 22 de diciembre contra su sucesora, Francia Márquez: a la que cuestionó por la evidente crisis de orden público en el departamento y lo que, a su juicio, sería la inoperancia de la funcionaria para garantizar, incluso, de los moradores de su municipio natal, Suárez.

Los ataques de Ramírez, que además de ser la segunda al mando durante la administración de Iván Duque se desempeñó como canciller en el mismo gobierno, y fue ministra de Defensa en el primer periodo de Álvaro Uribe Vélez, se conocieron tras la ofensiva de las disidencias de las Farc a la estación de Policía del municipio. Con ello, puso de manifiesto su preocupación sobre la gestión de la seguridad del Ejecutivo, incapaz de controlar la escalada terrorista.

Frente al hostigamiento armado ocurrido el 21 de diciembre durante un torneo juvenil, cuando múltiples familias quedaron atrapadas entre ráfagas de fusil y uno de los moradores resultó herido por estos impactos, las declaraciones de la vicepresidenta Márquez no se hicieron esperar. Aunque este pronunciamiento causó una serie de observaciones por parte de su antecesora, que señaló cómo en la era de Gustavo Petro, de la que hace parte, las incursiones armadas aumentaron.

Este fue el pronunciamiento de la vicepresidenta Francia Márquez sobre el ataque a Suárez (Cauca), su municipio natal, por parte de las disidencias de las Farc - crédito @FranciaMarquezM/X

“El ataque de las disidencias a la Estación de Policía en Suárez, en momentos en que se llevaba a cabo una jornada deportiva y comunitaria en la Villa Olímpica, es una grave violación a los derechos humanos que rechazo y condeno”, escribió Márquez en sus redes sociales, en las que reiteró su compromiso con la búsqueda de soluciones pacíficas al conflicto armado. Todo esto, pese a las críticas por su labor en el actual Gobierno, al que le restan 228 días.

“No me cansaré de pedir la paz para mi pueblo y mi departamento, para Colombia. Todo mi respaldo a las Fuerzas Militares y de Policía, a las que les pido afianzar sus estrategias para prevenir estos actos de violencia y garantizarle la seguridad a las comunidades”, afirmó la vicepresidenta, que no ocultó su indignación frente a las recientes inclusiones del frente Jaime Martínez de las disidencias, afines a lo que se conocía como el Estado Mayor Central (EMC).

Marta Lucía Ramírez lanzó ‘dardos’ a Francia Márquez por situación de orden público en el Cauca

Sin embargo, la posición de Márquez fue blanco de duras críticas por parte de Ramírez, que cuestionó la efectividad de las acciones gubernamentales y lo que, para ella, es la nula autoridad de la vicepresidenta frente a la crisis regional. “¿Por qué no, como vicepresidenta, en vez de ‘seguir pidiendo’, exige a las Fuerzas Militares cumplir su deber constitucional de proteger a la población?”, planteó la exvicepresidenta en su publicación en la red social X.

Con este mensaje en las redes sociales, la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez arreció en sus señalamientos contra su sucesora, Francia Márquez - crédito @mluciaramirez/X

Además, señaló lo que considera la incapacidad por parte de la vicepresidenta para proteger a su propia gente. “¡Incapaz de poner orden ni siquiera en ‘su casa’, Suárez, Cauca! ¿Con qué cara responde a los que la eligieron? ¡Asuma la responsabilidad por el fracaso estrepitoso de la ‘Paz Total’ y el caos total en el Gobierno del que es parte", agregó la exfuncionaria, que fue más allá y puso la lupa en lo que a su juicio serían las excentricidades de Márquez.

“Mientras usa helicóptero y se enbolsilla cerca de 38 millones de sueldo, además de sus millonarios gastos en paseos a África o su fracasado y decomisado ministerio de igualdad!”, reprochó Ramírez en su publicación, en la que también desafió a Márquez respecto a los gestos de solidaridad con las víctimas. “Y ya que me retó a donar mi sueldo, ¿lo ha hecho usted por las víctimas del terrorismo en su municipio?”, desafió la exvicepresidenta a su sucesora.

Un grupo de personas se estaba celebrando un encuentro deportivo entre familiares y amigos, cuando la Estación de Policía fue atacada - crédito @ricarospina/X

Durante 2025, la ONU documentó al menos 42 atentados en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. Como el suceso que se registró el 3 de noviembre, en Suárez, con la explosión de un carro bomba que causó dos muertos y 16 lesionados, incluida una niña de seis años; a lo que se suman en esta población los múltiples ataques con drones por grupos armados disidentes, en una zona situada en una zona baja rodeada de montañas y cruzada por el río Cauca.