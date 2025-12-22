Luis Carlos Reyes culpó a Gustavo Petro del “fortalecimiento de las mafias” al interior de la Dian, que mataron a funcionario en Tuluá

Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian, cuestionó al presidente Gustavo Petro por la situación que se vive al interior de la Dian - crédito Cristian Bayona/Colprensa - Presidencia

Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y exministro de Comercio, responsabilizó el 21 de diciembre de 2025 al presidente de la República, Gustavo Petro, por el fortalecimiento de mafias dentro de la entidad, al señalar que esta situación permitió el asesinato de Gilberto Jesús Calao González, director seccional de la Dian en Tuluá. Un crimen que desató la indignación no solo de su familia, sino del espectro político.

Reyes, que lideró la Dian durante 2023, y que en la actualidad es precandidato presidencial por el partido Fuerza Ciudadana, afirmó que bajo su gestión se logró una reducción del 15% en el contrabando, pero advirtió que tras su salida se produjo el regreso del clientelismo y de redes aliadas al contrabando. No es la primera vez que el exfuncionario arremete con el que fue su jefe, pues ha intentado desmarcarse de su paso por el Ejecutivo con estas afirmaciones.

Con este mensaje en X, el exministro y exdirector de la Dian Luis Carlos Reyes, expresó sus duras críticas al presidente Gustavo Petro, por lo que estaría sucediendo en la dirección de aduanas - crédito @petrogustavo/X

“Es lamentable, presidente, que usted mismo haya permitido el fortalecimiento de esas mafias permitiendo el regreso del clientelismo aliado del contrabando a la Dian, justo después de que en un solo año, 2023, logramos una reducción del 15% en el contrabando”, expresó Reyes en la plataforma digital, en la que defendió su gestión y reforzó el discurso que ha querido impulsar desde que se desvinculó del Gobierno, en marzo de 2025.

Así fue el crimen de funcionario de la Dian en Tuluá

El asesinato de Calao González ocurrió el 18 de diciembre, poco después de las 7:00 a. m., cuando se desplazaba en su vehículo particular por el barrio El Jazmín y fue interceptado por sujetos armados en motocicleta, quienes le dispararon en repetidas ocasiones. Calao, abogado de profesión y oriundo de Lorica (Córdoba), contaba con más de 16 años de experiencia en la Dian y era reconocido por su labor en el control aduanero y tributario.

Según reportes oficiales y testimonios de familiares, la víctima había denunciado graves irregularidades y presuntos actos de corrupción interna en la entidad poco antes de su muerte. A su vez, había recibido amenazas relacionadas con su trabajo, especialmente por las auditorías y controles que afectaban intereses de redes de contrabando y evasión de impuestos en la región, lo que lo pusieron en la mira de los criminales, al convertirse en un escollo para sus intereses.

A través de redes sociales, el presidente Gustavo Petro enfatizó en sus señalamientos sobre la corrupción en la Dian - crédito @petrogustavo/X

Sobre este crimen, el jefe de Estado se refirió con un mensaje en sus redes sociales el domingo 21 de diciembre, al señalar que “la corrupción en la Dian de Tulúa y el Valle del Cauca asesinó a un funcionario honesto y progresista”. E insistió en la necesidad de erradicar las mafias del Estado y advirtió: “Las mafias deben salir del estado o Colombia no será grande”, por lo que señaló cómo siguen permeadas las instituciones por organizaciones al margen de la ley.

En ese sentido, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) también emitió un comunicado en el que rechazó la violencia y calificó el asesinato como una “pérdida irreparable”. Para avanzar en las investigaciones que den con el paradero de los responsables, las autoridades judiciales y policiales desplegaron un “plan candado” en el municipio vallecaucano y conformaron un equipo especializado para dar con los responsables materiales del homicidio.

Claudia Calao, hermana de Gilberto Calao, funcionario de la Dian asesinado en Tuluá, agradeció el respaldo a su familia - crédito X

Es válido precisar que la familia de Calao González, a través de su hermana Claudia, agradeció las muestras de apoyo recibidas y exigió justicia. En un mensaje en X, la mujer destacó el compromiso del funcionario con la transparencia y la lucha contra la corrupción, y pidió que su labor y su integridad sean recordadas como ejemplo de servicio público, en la publicación en la que etiquetó al primer mandatario y, de la misma forma, a la Dian.