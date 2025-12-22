Delincuentes se robaron un carro, pero se vararon mientras escapaban: se apagó el motor y tuvieron que salir corriendo

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad, por lo que se puede evidenciar el intento de huida - crédito @PoliciaBogota / X

La rápida intervención de la Policía Metropolitana de Bogotá permitió la captura de dos hombres señalados de participar en el hurto de un vehículo en el barrio La Española, en la localidad de Engativá, durante la noche del 20 de diciembre.

El incidente, que se produjo mediante la modalidad de “falso servicio” a través de una plataforma digital, se resolvió en minutos gracias a la activación de un plan candado y a una falla mecánica del automóvil robado, lo que facilitó la recuperación del vehículo y la detención de los presuntos responsables.

De acuerdo con el reporte oficial, el hurto se produjo cuando tres hombres solicitaron un servicio de transporte mediante una aplicación. Al llegar al punto de encuentro, la víctima fue abordada y amenazada con un arma cortopunzante, obligándola a entregar el vehículo y sus pertenencias.

La teniente coronel Paula Güiza, comandante de la Estación de Policía de Engativá, explicó que la central de radio alertó sobre el robo y que la víctima informó de la agresión.

El hurto se dio debido a la modalidad falsos servicio - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Y añadió: “Cuadras más adelante, mediante la oportuna reacción de nuestros uniformados, logran detener el vehículo y capturar estas dos personas por el delito de hurto”.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el vehículo, en plena huida, se detuvo repentinamente debido a fallas mecánicas, lo que llevó a los delincuentes a intentar escapar a pie.

La reacción inmediata de la Policía permitió la captura de dos de los implicados a pocos metros del lugar, mientras que el otro sospechoso logró huir. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y se confirmó que uno de ellos tenía antecedentes judiciales por hurto, lo que agrava su situación ante la justicia.

En los video de seguridad se puede ver el intento de huida de los ladrones. Tras abandonar el vehículo en medio de la calle, cambiaron de rumbo varias veces y exhibieron conductas erráticas, llegando uno de ellos a despojarse de la chaqueta que llevaba puesta. La Policía Metropolitana de Bogotá informó que el vehículo involucrado fue localizado y posteriormente devuelto a su legítimo dueño.

En los videos de seguridad se ve como el vehículo deja de funcionar - crédito @manolitosalazar / X

A lo largo de 2025, Engativá ha sido escenario de una actividad policial intensa, con la aprehensión de más de 1.787 personas asociadas a distintos tipos de delitos y la recuperación de un total de 67 automóviles, conforme a los balances oficiales de la Policía.

Según esta entidad, estas cifras respaldan la evaluación de una mayor vigilancia y efectividad de los patrullajes y controles en esa zona de la ciudad, situación que contrasta con los registros de otros sectores.

Desde la Secretaría de Seguridad, se subrayó una disminución significativa en los robos de automotores en comparación con 2024.

El reporte oficial revela que en lo que va del 2025 se contabilizaron 3.041 incidentes, lo que representa una variación a la baja del 22% frente a los 3.900 casos reportados en el mismo periodo del año anterior.

La mayor incidencia se registró en octubre, mes en el que ocurrieron 314 sustracciones de vehículos, mientras que marzo ostentó la estadística más baja con 204 hechos.

Este es el momento de la captura por las autoridades - crédito @manolitosalazar / X

Las localidades con mayores reportes de hurto de automotores fueron Kennedy, que lidera con 588 casos, seguida de Puente Aranda y la propia Engativá, confirmando una concentración de este delito en zonas específicas de la capital.

El análisis temporal de los hurtos revela que el 36,4% suceden durante las horas nocturnas, detalle que apunta a la identificación de patrones útiles para la prevención y la adecuada disposición de recursos policiales.

Las autoridades insisten en la importancia de que los ciudadanos tomen medidas de autoprotección, recalcan la necesidad de confirmar la legitimidad de las plataformas de transporte antes de su utilización y recuerdan la importancia de la denuncia como herramienta para la eficacia operacional.