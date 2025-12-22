Ingrid Betancourt estalló tras fallo a favor de Sandra Ramírez, exguerillera de las Farc: “No más tolerancia con los violentos”

Ingrid Betancourt rechazó la sentencia en donde se exonera a la senadora Sandra Ramírez de sus actuaciones cuando militó la guerrilla de las Farc - crédito Colprensa

Ingrid Betancourt, líder del partido político Verde Oxígeno, expresó su preocupación sobre la reciente decisión de la Corte Constitucional que favoreció a la senadora Sandra Ramírez, perteneciente al Partido Comunes. La decisión, que se basa en la rectificación pública de señalamientos realizados en contra de la congresista por su pasado como miembro de las Farc-EP, provocó un fuerte rechazo entre las víctimas del extinto grupo armado.

El fallo, aprobado por unanimidad por la Corte, ordena que se rectifiquen los señalamientos que se le hicieron a Sandra Ramírez, expareja del entonces máximo comandante de la organización criminal “Manuel Marulanda Vélez” por su participación en la guerrilla.

La sentencia fue emitida por el magistrado ponente Miguel Polo Rosero, que argumentó que, como la ahora congresista se reincorporó a la vida civil y política después de la firma del Acuerdo de Paz en 2016, no debe ser juzgada por su pasado; el alto tribunal resaltó que no existen investigaciones abiertas o vigentes en su contra por los actos cometidos durante su militancia en las Farc-EP.

La senadora Sandra Ramírez, exesposa de alias Manuel Marulanda o “Tirofijo” —máximo comandante de las extintas Farc, es señalada como unas de las mayores víctimarias en la guerrilla - crédito @valen20011/X

Sin embargo, las víctimas no comparten este punto de vista; muchos llevaron sus denuncias ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal creado tras el Acuerdo de Paz, para exponer las atrocidades que sufrieron a manos de los miembros del grupo guerrillero, incluyendo a Sandra Ramírez.

Víctima de reclutamiento forzado cuando fue menor de edad por las Farc denunció que la justicia los estaba “pisoteando”

Deisy Dorelley, una de las principales denunciantes, fue víctima de abusos sexuales, torturas y otros crímenes mientras estuvo bajo el control de las Farc, ella que fue reclutada a una edad temprana y que señala a Ramírez como una de las principales victimarías, no dudó en manifestar su rechazo a la decisión de la Corte.

A través de un video publicado en su cuenta de X, Deisy Dorelley —nombre que optó para proteger su identidad— compartió su dolor y frustración de la decisión de la Corte Constitucional, al señalar que esta sentencia es un “golpe al alma de las víctimas”.

En el video, la mujer recordó los horrores que vivió siendo una menor en manos de la guerrilla: “Es un día triste para las víctimas del país, especialmente para las mujeres que fuimos niñas, víctimas de abuso sexual, tortura y psicológica. Y muchas de nosotras obligadas a abortar (...) apenas siendo unas niñas de 11, 12 y 13 años. Hoy, nuevamente, la justicia en Colombia vuelve a pisotear a las víctimas del país, vuelve a enaltecer a los criminales, vuelve a ponerse de parte de los abusadores y criminales más grandes y sanguinarios del país”.

Deisy Dorelley aseguró que el fallo es una "mordaza" y que se está favoreciendo a los victimarios en lugar de proteger a las víctimas del conflicto armado - crédito @DeisyDorelly/X

La mujer continuó su mensaje, al denunciar que el alto tribunal no solo había favorecido a una exguerrillera, sino que había “mordazado” las voces de las víctimas: “La sentencia de la Corte Constitucional, donde se le ordena a la periodista Diana Saray a rectificar y a limpiar el buen nombre de la sanguinaria y asesina de vientres Sandra Ramírez, no es un fallo en contra de ella, sino que es una mordaza a todas las víctimas del país. La Corte Constitucional nos vuelve a pisotear y vuelve a ponerse del lado de los victimarios”,

A pesar de la sentencia, Deisy invitó a las víctimas a unirse en defensa de la verdad: “Lo que importa es nuestra historia y nuestra verdad. Y esa no nos la pueden quitar. Hoy, la sanguinaria Sandra Ramírez está celebrando”.

La inesperada invitación de Betancourt a la víctima de las Farc

Ingrid Betancourt, que es una voz firme en la defensa de las víctimas y en contra de la impunidad de los responsables de crímenes (al recordar que ella también fue secuestrada por la misma guerrilla), no tardó en pronunciarse sobre el fallo de la Corte. En un contundente mensaje publicado en sus redes sociales, la excongresista declaró que Colombia no podía permitir más “tolerancia con los violentos”.

Para muchos, la militancia de Sandra Ramírez en las Farc refuerza su responsabilidad indirecta en los abusos cometidos - crédito @sandraramirezcomunes/Instagram

Betancourt expresó que las víctimas, como Deisy Dorelley, continúan pagando el precio de los crímenes cometidos por los miembros de las Farc, mientras que los victimarios, como Sandra Ramírez, siguen gozando de impunidad.

“No más tolerancia con los violentos. Las víctimas salen a deberle a sus victimarios mientras se le otorga total impunidad a Sandra Ramírez, culpable de lo peor. Deisy (@DeisyDorelly), su víctima, debe llegar al Senado con la Lista de Oxígeno. Para que cambie Colombia”, escribió Betancourt en su cuenta de X.

Con estas palabras, Betancourt no solo criticó la decisión de la Corte Constitucional, sino que hizo un llamado a la acción política. La líder de Verde Oxígeno instó a que la mujer se postulara para el Senado por su partido, con el fin de trabajar por un cambio real en el país y para que las víctimas tengan voz en el Congreso.

Ingrid Betancourt, líder de Verde Oxígeno, expresó su indignación ante el fallo de la Corte Constitucional que favoreció a Sandra Ramírez, exmiembro de las Farc-EP - crédito @IBetancourtCol/X