Grave accidente de un bus intermunicipal en Medellín: se estrelló contra un camión y cayó a un abismo

El accidente de bus en el sector Los Columpios de la vereda Media Luna dejó varias personas lesionadas, sin víctimas fatales confirmadas - crédito Captura video

Un accidente de bus intermunicipal en la vía al corregimiento de Santa Elena movilizó a las autoridades de Medellín durante la mañana del lunes 22 de diciembre, luego de que el vehículo cayera a un abismo con los 25 pasajeros a bordo.

La Secretaría de Movilidad de Medellín confirmó que el siniestro ocurrió en el sector conocido como Los Columpios, en la vereda Media Luna: “hay varias personas lesionadas y, por fortuna, no confirman víctimas”.

Las imágenes obtenidas de una cámara de seguridad muestran el momento en que el bus, que descendía desde Rionegro, perdió el control al encontrarse con un furgón volcado, saliéndose de la vía y cayendo a un barranco de aproximadamente 20 metros.

Según la información oficial, en el vehículo de transporte público viajaban unas 25 personas, quienes actualmente reciben atención tras el incidente.

El bus descendía desde Rionegro cuando perdió el control tras el choque con un furgón, según imágenes de cámaras de seguridad - crédito Redes sociales

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó la magnitud del accidente y aseguró que el gobierno local está siguiendo de cerca la evolución de los hechos. “Desde la administración estamos al pendiente de todos los detalles de lo ocurrido y brindando todo el apoyo necesario a los afectados”, declaró el mandatario.

A pesar de la gravedad de la situación, las autoridades destacaron que no se han reportado víctimas fatales. “Hay varias personas lesionadas y, por fortuna, no confirmamos víctimas”, informaron desde la Secretaría de Movilidad de Medellín.

Al lugar acudieron equipos de socorro y varias ambulancias, mientras el Cuerpo de Bomberos de Medellín continúa con el rescate y evacuación de los pasajeros afectados.

El accidente se produjo en el kilómetro tres de la vía al corregimiento de Santa Elena, dentro de la jurisdicción del oriente antioqueño, lo que ha generado una movilización inmediata de recursos para gestionar la emergencia y restablecer la circulación lo antes posible.

Equipos de socorro y ambulancias acudieron rápidamente al lugar para asistir a los heridos y coordinar el rescate - crédito DagrdMedellín/X

Gobierno suspende a Precoltur, la empresa del bus que llevaba a varios estudiantes de Antioquia y se cayó a un abismo

Irregularidades en la revisión técnico-mecánica del vehículo siniestrado han sido consideradas el detonante clave en la sanción impuesta a Precoltur tras el accidente en el que fallecieron 16 estudiantes y un conductor del Liceo Antioqueño.

De acuerdo con lo expuesto por Alfredo Enrique Piñeres, titular de la Superintendencia de Transporte, la verificación realizada por el Centro de Diagnóstico Automotor Comercializadora Servisuper Limitada al autobús implicado resultó significativamente deficiente: “La inspección que hizo el CDA Comercializadora Servisuper Limitada de ese bus no cumplió ni siquiera con el 20% de las cosas del chequeo, del listado de cosas que hay que hacerle a una revisión”, afirmó Piñeres en su intervención ante la prensa.

Los resultados de esta inspección han originado la suspensión de Precoltur por un periodo de seis meses. La medida, anunciada durante la mañana del lunes 22 de diciembre por la Ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y el superintendente Piñeres, tiene como contexto la recopilación de pruebas en la investigación del siniestro acontecido el domingo 14 de diciembre en las vías de Antioquia.

Según indicó Piñeres, “La Superintendencia, inmediatamente por instrucción de la ministra y del presidente, empezó a recoger todas las pruebas de lo ocurrido con el bus y nos encontramos con cosas de verdad bastante terroríficas”.

El Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte también suspendió al Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) que habría realizado la revisión técnico-mecánica al vehículo de servicio público de forma irregular - crédito Manuel Saldarriaga Quintero

Junto a las deficiencias técnicas, las autoridades detectaron irregularidades en la contratación de la empresa encargada del traslado de los estudiantes antioqueños, generando cuestionamientos en torno al cumplimiento de la normativa vigente en servicios de transporte nacional.

Piñeres resaltó que Precoltur incurrió en “demasiadas falencias con respecto a lo que la norma reza de lo que hay que hacer para cumplir con este tipo de viajes y transportes que se hacen a nivel nacional”.

En respuesta a estos hallazgos, la Superintendencia de Transporte ha decidido abrir una investigación tanto a la empresa de transporte como al CDA Comercializadora Servisuper Limitada, con el objetivo de esclarecer las fallas en la inspección técnica del autobús implicado en el accidente.