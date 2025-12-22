Colombia

Gobierno Petro le amargó la Navidad a los colombianos con sorpresivo aumento: la Creg confirmó alza en los combustibles

El incremento aplicará para los vehículos con motor diésel y empezará a regir de inmediato en todas las estaciones de Gasolina: Cali, la ciudad con el Acpm más costoso de todo el país

La subida del diésel aplicó
La subida del diésel aplicó desde el 20 de diciembre de 2025 - crédito Colprensa

A dos semanas de terminar el 2025, el Gobierno Petro anunció que los conductores de vehículos con motores Acpm-diésel verán un cambio en el precio del combustible en todo el territorio nacional.

Según informó la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), a partir del 20 de diciembre el combustible, usado principalmente por vehículos de carga y transporte público, sufrirá un incremento de cien pesos.

Con el anuncio, el promedio nacional de los precios de referencia, calculado para las trece ciudades principales, es de $15.967 por galón de gasolina motor corriente y $10.885 por galón de Acpm-diésel.

Además, Pasto y Cúcuta presentan los valores más bajos tanto para gasolina como para diésel, mientras que Villavicencio y Cali figuran entre las ciudades con los precios más altos.

Así quedaron los precios de
Así quedaron los precios de los combustibles en diciembre de 2025 - crédito Creg

La estructura de precios, detallada por la Creg, incorpora diversos componentes que determinan el valor final al consumidor. Para la gasolina motor corriente, el ingreso al productor se fija en $10.904,48 por galón, mientras que para el Acpm-diésel es de $5.960,02 por galón.

En el caso del alcohol carburante, el ingreso al productor asciende a $12.753,38 por galón, y para el biocombustible destinado a motores diésel, a $18.964,82 por galón.

El precio final de los combustibles incluye, además del ingreso al productor, impuestos nacionales, impuesto al carbono, tarifas de transporte por poliductos, márgenes de distribución mayorista y minorista, IVA sobre los márgenes, tarifas de marcación, pérdidas por evaporación, costos de transporte desde la planta de abastecimiento hasta la estación de servicio y la sobretasa correspondiente.

Por ejemplo, la estructura de la gasolina motor corriente contempla un impuesto nacional de $762,39, un impuesto al carbono de $197,93 y una sobretasa de $1.656, entre otros rubros. Para el Acpm-diésel, el impuesto nacional es de $729,71, el impuesto al carbono de $223,69 y la sobretasa de $392.

La gasolina corriente se mantuvo
La gasolina corriente se mantuvo estable en diciembre de 2025 - crédito Colprensa

La presente publicación se efectúa considerando el valor del ingreso al productor o importador de la Gasolina Motor Corriente, el del Acpm-Diésel y el de los biocombustibles destinados a la mezcla con combustibles fósiles, fijados por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el numeral 4 del artículo 1 de la Resolución 40193 de 2021″, señaló la Creg en su circular.

Así las cosas, según la Creg, los precios de referencia por galón para el diésel quedarán de la siguiente manera para las 13 principales ciudades del país.

  • Bogotá: $11.176
  • Medellín: $11.198
  • Cali: $11.318
  • Barranquilla: $10.861
  • Cartagena: $10.827
  • Montería: $11.077
  • Bucaramanga: 10.932
  • Villavicencio: $11.276
  • Pereira: $11.259
  • Manizales: $11.245
  • Ibagué: $11.167
  • Pasto: $10.238
  • Cúcuta: $8.932

Entretanto, el precio para la gasolina corriente no presentó mayores variaciones y oscila entre los $15.300 y 16.300 pesos.

  • Bogotá, $16.393;
  • Medellín, $16.316;
  • Cali, $16.403;
  • Barranquilla, $16.038;
  • Cartagena, $15.996;
  • Montería, $16.246;
  • Bucaramanga, $16.158;
  • Villavicencio, $16.493;
  • Pereira, $16.341;
  • Manizales, $16.368;
  • Ibagué, $16.311;
  • Pasto, $14.150;
  • y Cúcuta, $14.360.

La publicación de los precios de referencia y la estructura detallada de los mismos responde a las funciones delegadas a la Creg por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Minas y Energía, en cumplimiento del régimen de libertad regulada para la comercialización de combustibles líquidos en Colombia.

La entidad también aclaró que los documentos técnicos y los anexos con los precios por ciudad están disponibles para consulta pública, permitiendo a los interesados acceder a la información completa y actualizada sobre los valores y la composición de los precios de los combustibles.

Quienes requieran información detallada sobre la estructura de precios y los valores específicos por ciudad pueden consultar los documentos técnicos y anexos a través del portal oficial de la Comisión de Regulación de Energía y Gas.

