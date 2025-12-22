Colombia

El precandidato presidencial Santiago Botero presenta a su hermano Yonatan como candidato al Senado por la Liga de Gobernantes Anticorrupción

La postulación de Yonatan Botero se oficializó a través de un video en redes sociales, donde se destacó el respaldo de la transparencia en el uso de recursos públicos

El anuncio fue realizado por Santiago Botero, quien busca la Presidencia, y refuerza la estrategia electoral del partido de cara a los comicios legislativos y presidenciales previstos para 2026 - crédito Suministrada a Infobae

A medida que avanza el calendario hacia las elecciones presidenciales y legislativas de 2026 en Colombia, los distintos aspirantes comienzan a exponer sus propuestas y estrategias.

Cada semana se suman nuevos nombres interesados en competir por cargos tanto en la Presidencia como en el Congreso, perfilando un escenario político cada vez más dinámico y en constante transformación.

En este contexto, Santiago Botero, quien aspira a la Presidencia, anunció de manera oficial la postulación de su hermano, Yonatan Botero, como candidato al Senado de la República. El aspirante a ocupar una curul en el Congreso de Colombia participará en la contienda bajo el aval de la Liga de Gobernantes, reforzando así la estrategia familiar y partidista de cara a las elecciones de 2026.

Junto al anuncio, Santiago Botero publicó en la red social X un video breve donde aparece junto a su hermano Yonatan y su fórmula vicepresidencial, Carlos Fernando Cuevas.

En el mensaje, confirman la candidatura de Yonatan Botero al Senado por el partido Liga de Gobernantes Anticorrupción y enfatizan su compromiso contra la corrupción, prometiendo destinar los recursos públicos al beneficio de la ciudadanía.

En otra publicación de su cuenta de X, Santiago Botero compartió un video en el que aparece junto a su hermano. En el mensaje, Botero se dirige a sus seguidores y anuncia que están tomando decisiones para fortalecer su movimiento político en 2026. Presenta a su hermano Yonatan como el responsable de defender sus intereses en el Congreso y llama a la movilización a partir del 8 de marzo.

Botero insta a quienes lo apoyan a difundir el mensaje y a organizarse en respaldo de su candidatura y la de su hermano, con la promesa de buscar un cambio profundo en el sistema político y resaltando la importancia de la fe para su proyecto.

“Templarios, les tengo buenas noticias. Estamos tomando decisiones para que Templarios sea una realidad en el 2026. Y hoy les presento al que va a defender a los Templarios en el Congreso de la República, mi hermano Jonathan Botero. Nuestro primer golpe será el 8 de marzo, donde Botero será el senador malvotado de Colombia”, comentó el aspirante a ocupar la casa de Nariño en al material audiovisual.

Y agregó lo siguiente: “Todos acuartelados. Tomemos los celulares, pongamos en el estado, mandemos videos, familiares, amigos, conocidos. Rompamos el sistema de la mano de Dios con Botero presidente y Botero senador. Porque los templarios, solo de rodillas ante Dios, de frente contra los balun”.

La publicación de Santiago Botero provocó diversas respuestas entre los usuarios de X. Uno de ellos, identificado como @Sebas152001l, comparó la figura de Botero con la de Rodolfo Hernández, excandidato presidencial, aludiendo que Botero es una versión menos carismática del político santandereano e insinuó que su candidatura no resulta convincente.

“En el partido de Rodolfo, literal este es un Rodolfo de Temu, el viejito era por lo menos carismático”, comentó el internauta en la publicación que Botero presentaba a su hermano como candidato al Senado.

Santiago Botero discutió con un usuario en redes sociales luego de hablar de la candidatura al Congreso de su hermano - crédito @Santibotero2026

Ante este comentario, Botero respondió con un mensaje breve y directo. “A llorar a la lloreria !”, aseveró.

El precandidato Santiago Botero se fue en contra de María Fernanda Cabal por polémica de su hijo

El periodista Daniel Coronell difundió datos que comprometen a familiares de la senadora María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático. Su investigación se centra en Juan José Lafaurie, abogado e hijo de la congresista, así como en José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos.

La denuncia ha generado diversas reacciones y comentarios en redes sociales. En su cuenta de X, el precandidato Santiago Botero expresó en referencia a Cabal: “@MariaFdaCabal tanto ha criticado los subsidios, pero ella y su familia son unos mantenidos, viviendo a costillas de los colombianos!”, cuestionando el accionar de la congresista a raíz de la controversia por las actuaciones de su hijo.

