Gobierno Trump se refirió una posible alianza entre las fuerzas militares de Colombia y el régimen de Venezuela: “No lo vemos como algo serio”

El secretario de Estado de ese país, Marco Rubio, aseguró que no cree en dicha alianza por cuenta de las buenas relaciones que mantiene con Colombia, pese a los duros altercados con el presidente Gustavo Petro

Estados Unidos desestimó cualquier alianza
Estados Unidos desestimó cualquier alianza entre Colombia y Venezuela - crédito Rayner Peña/EFE - Reuters - Presidencia de Colombia

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró en rueda de prensa que la posibilidad de una alianza entre las Fuerzas Militares de Colombia y el régimen de Nicolás Maduro cada vez está más lejos.

Según indicó el estadounidense, existe certeza del distanciamiento entre ambos países latinos, especialmente, tras la respuesta del presidente Gustavo Petro ante la petición de Maduro de “unir” fuerzas para defender la soberanía de Venezuela.

No, nosotros no lo vemos como algo serio en términos de involucrar a las Fuerzas Armadas de Colombia”, señaló Rubio.

De hecho, el presidente Gustavo Petro reafirmó en días pasados que la conducción de las fuerzas armadas de Colombia es una competencia exclusiva del Estado colombiano, descartando cualquier posibilidad de que un líder extranjero emita directrices sobre el Ejército nacional.

Esta declaración surge tras la propuesta del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, quien sugirió la creación de un comando militar conjunto entre Colombia y Venezuela.

El comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, Luis Emilio Cardozo, respondió ante la controversia de Nicolás Maduro y Gustavo Petro - crédito Reuters

La propuesta de Maduro se fundamenta en la necesidad de enfrentar amenazas externas, especialmente la influencia de Estados Unidos en la región, y apela a la “memoria histórica de la Gran Colombia” como justificación para una mayor cooperación militar.

El presidente venezolano instó tanto a las fuerzas armadas como a sectores civiles de su país a conformar un bloque común frente a lo que describió como estrategias impulsadas desde Washington para dividir a ambos países.

Entretanto, el secretario de Estado de Estados unidos informó el viernes 19 de diciembre que la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Colombia se mantiene en un nivel positivo

Marco Rubio destacó que, pese a las diferencias con el presidente Gustavo Petro, la relación institucional con los equipos de seguridad colombianos sigue siendo sólida: “Tenemos y seguimos teniendo muy buenas relaciones con los equipos de seguridad de Colombia. Entiendo que el presidente de Colombia es una persona inusual, pero, encima de eso, tenemos a nivel institucional muy buenas relaciones”.

Demás, Rubio afirma que el ELN y las Farc operan abiertamente en el territorio venezolano. crédito: Redes sociales / X

Durante una rueda de prensa, Rubio calificó a Petro con términos inusualmente duros, al afirmar: “El único problema en Colombia es un lunático, ese tipo es un lunático. Es un lunático y no está bien. Y todo el mundo lo sabe. Es muy impopular en Colombia. No sé si han visto que hoy el Congreso colombiano ha votado, creo que, por 72 votos contra 20, designar al régimen venezolano como organización narcoterrorista. Esto solo demuestra que es una pena que el pueblo colombiano tenga que lidiar con este tipo hasta mayo del año que viene”, según la transcripción publicada en la página web del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

En contraste con la situación en Colombia, Rubio destacó avances en la colaboración bilateral en seguridad con el gobierno de México: “El Gobierno de México está haciendo más en este momento en el tema de seguridad que jamás en su historia. Queda mucho por hacer, pero tenemos cooperación”.

Respecto a Venezuela, el secretario de Estado fue enfático al señalar la falta de cooperación y la presencia de grupos armados en ese país: “En el tema de Venezuela no tenemos eso. Tenemos un régimen ilegítimo que simplemente no coopera con Estados Unidos, sino que coopera abiertamente con elementos criminales, por ejemplo, el ELN y las Farc operan abiertamente desde el territorio venezolano”.

La reciente ofensiva militar de Estados Unidos en el océano Pacífico, que incluyó el ataque a una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico el 28 de octubre de 2025 en aguas internacionales, ha intensificado la crisis diplomática con Colombia.

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, informó en la red X que “había dos narcoterroristas a bordo de la embarcación durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales. Ambos terroristas fueron asesinados y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque”.

La reacción del Gobierno colombiano fue inmediata. El presidente Gustavo Petro cuestionó la legitimidad de la operación y la falta de pruebas sobre la naturaleza de la embarcación atacada.

En sus redes sociales, Petro escribió: “El ataque a otra lancha en el Pacífico, no sabemos si ecuatoriano o colombiano, dejó muertos. Igualmente es un asesinato. Sea en el Caribe o en el Pacífico la estrategia del gobierno de EEUU, rompe las normas del derecho internacional. Colombia respeta el derecho internacional y en mi caso, lo considero el resumen de la civilización humana y el único camino para escapar de la barbarie. Creo que el camino de la humanidad es una democracia global. La estrategia estadounidense, al menos, comienza a aceptar que la mayor parte de la cocaína no sale por el Caribe sino por el Pacífico”.

Rubio también resaltó la cooperación histórica de Washington con las fuerzas militares y policiales de Colombia: “La buena noticia es que contamos con funcionarios en Ecuador, El Salvador, Guatemala, en estos países de la región, en Panamá y, por cierto, históricamente, con las autoridades colombianas. Creo que las autoridades colombianas, en lo que respecta al Ejército y la Policía, siguen siendo muy pro estadounidenses”.

Estos fueron los programas de

La colombiana más ganadora en

Juez de Buga, Valle, condenó

Nicolás Petro aparece sin aportes

Natilla o buñuelos: este es
Estos fueron los programas de

La colombiana más ganadora en

