Dan a conocer supuestos chats de la senadora Isabel Zuleta reclamando por operativos militares: “Parece un saboteo al proceso de paz”

Unos supuestos mensajes en chats dados a conocer por El Tiempo el 21 de diciembre muestran que la senadora Isabel Cristina Zuleta habría envido mensajes en febrero pasado a la entonces ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, en los que expresa molestia por la realización de operativos legales contra estructuras criminales en las cárceles.

Los mensajes fueron enviados como reclamo tras un megaoperativo antiextorsión en la cárcel de Itagüí, donde las autoridades decomisaron celulares, computadores y otros elementos prohibidos.

“Usted puede estar generando hoy que se acabe el proceso en Medellín y el Valle de Aburrá y yo la hago responsable de ello, ministra”, dice uno de los mensajes conocidos por el medio antes citado.

En uno de los supuestos mensajes la senadora Zuleta sugirió que el operativo en la cárcel de Itagüí era un acto de saboteo contra el proceso de paz de Medellín y cuestionó la postura de la entonces ministra de Justicia. Según los chats divulgados.

“Ministra, esto parece un saboteo al proceso de paz de Medellín: un operativo en rechazo al Espacio de Diálogo Sociojurídico. Se lo digo con todo respeto. Le reitero: pudo ser cualquier otro día, pero el Presidente de este país reconoció los avances apenas ayer. El mensaje para los PPL (población privada de la libertad) y para la delegación del Gobierno que recibimos por parte suya es ese. Sabemos que usted no cree en los procesos de paz, pero esa es una decisión del Presidente, no suya”, comentó la congresista en uno de los presuntos mensajes a los que tuvo acceso El Tiempo.

De acuerdo con el medio antes citado, la salida de Ángela María Buitrago del Ministerio de Justicia el 15 de mayo estuvo marcada por presiones ejercidas por congresistas afines al presidente Gustavo Petro y altos funcionarios del Gobierno, entre ellos la directora del Dapre, Angie Rodríguez, quienes habrían intentado interferir en las competencias relacionadas con la administración penitenciaria y las políticas antidrogas.

Zuleta sobresale dentro del partido de gobierno por sus posturas confrontativas. En junio pasado, fue responsable de coordinar el controvertido evento denominado ‘tarimazo’, donde el presidente Petro terminó subiendo al escenario y hablando junto a varios de los líderes criminales de Medellín.

La senadora, de acuerdo con El Tiempo, en su rol de delegada del Gobierno en la mesa de paz de la cárcel de Itagüí, habría ejercido influencia en procesos de traslado que favorecieron a jefes criminales, interferido en operativos judiciales y, según fuentes citadas por el medio, intentado eludir los controles de uno de los establecimientos penitenciarios más vigilados del país, donde permanecen presos importantes líderes mafiosos.

Por su parte, la revista Semana recientemente publicó testimonios de altos mandos del Ejército y la Policía que señalan presuntas presiones de Zuleta para obstaculizar procedimientos dirigidos contra grupos delictivos de Medellín y contra disidencias conocidas como ‘Calarcá’.

Según el reporte de El Tiempo la estrategia de Paz Total propició que 18 líderes de distintas estructuras criminales quedaran concentrados en dos patios dentro del pabellón de máxima seguridad. Entre quienes permanecen en la cárcel de Itagüí figura alias Macaco.

En ese establecimiento carcelario, los controles del Inpec serían limitados, de acuerdo a fuentes consultadas. Además, Zuleta manifestó su inconformidad a la exministra Buitrago por medio de supuestos mensajes luego de un operativo de la guardia enfocado en combatir la extorsión: “Me dicen que hay un superoperativo en la cárcel (...) . ¿Le parece eso coherente? Pudo ser cualquier otro día, pero justo después de que el Presidente mencionara los avances de este proceso…”.

Hasta el momento, la congresista del partido de gobierno no ha emitido comentarios ante estos señalamientos.

Por su parte, en diálogo con Semana, la exministra de Justicia Ángela María Buitrago abordó su desempeño durante el proceso conocido como paz urbana de Medellín, que cobró notoriedad el 21 de junio de 2025 luego de que el presidente Gustavo Petro apareciera en un evento junto a representantes de estructuras criminales de la ciudad.

Buitrago precisó que no intervino en asuntos relacionados con las comunicaciones internas de la cárcel La Paz en Itagüí y explicó que su gestión se limitó a la formulación de un marco jurídico destinado a orientar la posible incorporación a la legalidad de los grupos delictivos en el Valle de Aburrá.