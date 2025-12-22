Colombia

Así es como almacenes y supermercados pueden dejar de hacer ventas y perder mucho dinero en plena Navidad y temporada escolar

Nuevas alternativas tecnológicas permiten a los comercios ofrecer opciones de pago flexibles y mejorar la experiencia de compra

Guardar
Diciembre y enero son meses
Diciembre y enero son meses en los que aumenta el gasto de los colombianos debido a las obligaciones que tienen - crédito Colprensa

El cruce entre la temporada navideña y el inicio del ciclo escolar representa uno de los mayores desafíos financieros para los hogares colombianos. En diciembre de 2024, el gasto total de los hogares en el país alcanzó los $120 billones, lo que supuso un incremento del 2,02% respecto al mismo mes de 2023, según la medición Gastometría de la firma Raddar. El pico de consumo, que se extiende hasta la temporada escolar, dejó a muchas familias con menor liquidez y bajo una presión financiera creciente, preciso cuando la percepción de aumento de precios afecta a nueve de cada diez hogares.

Las cifras de gasto individual reflejan la magnitud de este fenómeno. De acuerdo con la Encuesta de Navidad 2024 de Fenalco, el 54% de los colombianos destinó entre $200.000 y $800.000 a compras navideñas. Para la temporada escolar, la inversión por hijo en útiles y uniformes osciló entre $300.000 y $700.000. El ciclo de gasto, cada vez más exigente, impulsó la búsqueda de alternativas de pago que permitan a los hogares mantener la capacidad de compra sin comprometer su estabilidad financiera.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A pesar de la alta penetración de productos financieros en la población adulta, persiste una brecha significativa en el acceso real al crédito. El Reporte de Inclusión Financiera 2024, elaborado por Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera de Colombia, revela que el 96,3% de los adultos cuenta con al menos un producto de depósito o crédito.

Las aplicaciones móviles son indispensables
Las aplicaciones móviles son indispensables para hacer transacciones bancarias - crédito Pexels

Sin embargo, solo el 35,5% dispone de algún crédito en el sistema financiero formal. Si se suman los créditos otorgados por empresas del sector real, como comercios, telecomunicaciones y servicios, el porcentaje de adultos con acceso a crédito asciende a 50,5%. Esto significa que la mitad de la población adulta sigue excluida de la financiación formal o semiformal, lo que limita su capacidad para afrontar los gastos de la temporada.

Impacto de la brecha del acceso al crédito

La brecha de acceso al crédito tiene un impacto en el desempeño de los comercios. Aquellos que operan solo con efectivo y tarjetas de crédito enfrentan dificultades para concretar ventas, ya que muchos clientes no pueden cubrir el valor total de sus compras ni disponen de cupo suficiente en sus tarjetas.

Dicha situación se traduce en tickets promedio más bajos y una mayor sensibilidad al precio, ya que la ausencia de opciones de pago a cuotas eleva la barrera sicológica del desembolso total. Además, la falta de alternativas de financiación genera costos silenciosos para los comercios, al perder oportunidades de venta con clientes que sí tienen la intención de comprar pero carecen de los medios para hacerlo.

El comercio informal es uno
El comercio informal es uno de los más impactados en diciembre y enero por las promociones que ofrece - crédito Carlos Ortega/EFE

En respuesta a este escenario, surgieron nuevas soluciones tecnológicas que buscan facilitar el acceso al crédito y mejorar la conversión de ventas en los comercios. Una de las tendencias más relevantes es la adopción de modelos de “hub de financiación”, que permiten a los establecimientos conectar en tiempo real con múltiples opciones de crédito ofrecidas por bancos, cooperativas y fintechs, todo por medio de un flujo digital unificado en el punto de pago. Con solo ingresar el número de documento, los clientes pueden conocer las alternativas de crédito disponibles y sus condiciones, eligiendo la opción que mejor se ajuste a sus necesidades y capacidad de pago.

Líneas de financiación propias

Las plataformas tecnológicas también ofrecen la posibilidad de que los comercios estructuren líneas de financiación propias, apalancadas en su inventario y margen de ganancia. De este modo, la tecnología se encarga de originar, administrar y gestionar la cartera, lo que facilita el proceso tanto para el cliente como para el comercio.

Esta flexibilidad incrementa la probabilidad de aprobación y permite a los comercios ofrecer condiciones adaptadas a los clientes estratégicos, sin depender de manera exclusiva de las políticas de riesgo de terceros.

Soluciones tecnológicas que buscan facilitar
Soluciones tecnológicas que buscan facilitar el acceso al crédito - crédito Shutterstock

Cómo maximizar la conversión de las ventas: tres acciones clave

Para maximizar la conversión de las ventas durante la temporada, la fintech Creditop recomienda a los comercios implementar tres acciones clave:

  • Visibilizar las opciones de financiación en todos los puntos de contacto con el cliente, desde vitrinas y material en el punto de venta hasta fichas de producto y canales digitales. Mostrar información como “desde cuánto al mes” o “en cuántas cuotas” puede pagarse un producto ayuda a que la conversación se centre en el flujo mensual y no en el valor total, facilitando la decisión de compra.
  • Unificar y diversificar las opciones de crédito, pasando de acuerdos dispersos con una o dos entidades a centralizar todas las alternativas en un único flujo digital. Esta estrategia permite comparar ofertas, reducir fricciones y tiempos de respuesta, y aumentar la probabilidad de aprobación al no depender de una sola política de riesgo.
  • Diseñar una línea de financiación propia para clientes estratégicos puede marcar la diferencia. A partir del conocimiento del comportamiento de compra, los comercios pueden crear soluciones de crédito personalizadas, apoyadas en infraestructura tecnológica, que amplíen las oportunidades para sus clientes y fortalezcan la relación comercial.

Temas Relacionados

Almacenes y SupermercadosComercio ColombiaNavidadTemporada EscolarColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

La Comisión Arbitral del fútbol colombiano sancionó “de por vida” a juez que hizo parte del panel FIFA: estos serían los motivos

La controversia provocada con el silbato, que no arbitrará nuevamente en los torneos organizados por la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), generó debate en redes sociales acerca de la transparencia y los criterios de sanción aplicados a los jueces en el balompié rentado

La Comisión Arbitral del fútbol

El municipio de Murillo, Tolima, se es uno de los ‘Best Tourism Villages 2025′

Esta comunidad tolimense promueve un modelo turístico que fomenta el respeto por la naturaleza, la educación ambiental y el uso de materiales de construcción locales; lo que la hizo ser parte de la lista la de la ONU Turismo

El municipio de Murillo, Tolima,

Los recalentados navideños elevan riesgos de intoxicación alimentaria en Colombia: consejos para evitar daños estomacales

Las cifras oficiales reflejan un aumento de brotes asociados al consumo de platos tradicionales y recalentados, situación que preocupa a expertos por los riesgos para la salud pública

Los recalentados navideños elevan riesgos

Ciudadanos encontraron el cadáver de una mujer en reconocido río de Neiva

Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer la identidad y las circunstancias que rodean el caso

Ciudadanos encontraron el cadáver de

Ministro de Defensa dejó en claro que operaciones contra grupos ilegales no se suspenderán en el fin de año: “No existe ningún cese al fuego”

La aclaración del general (r) Pedro Sánchez surgió en respuesta a la confusión generada por los comunicados recientes de grupos armados sobre la suspensión de hostilidades durante las celebraciones decembrinas, como lo han expresado el ELN y las disidencias de las Farc

Ministro de Defensa dejó en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Con disparos atacaron estación de

Con disparos atacaron estación de Policía de Suárez, ocasionando caos: las disidencias de las Farc serían las responsables

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

ENTRETENIMIENTO

Números de la suerte de

Números de la suerte de Diomedes Díaz: a 12 años de su muerte, estas son las combinaciones que muchos usarán en el chance y rifas

Blessd anunció gran concierto en el Atanasio Girardot para cerrar su tour por Colombia: “Mi primer estadio en Medellín”

Yeison Jiménez reveló cómo las críticas de Amparo Grisales afectaron a su familia y su carrera: “Me dolió Mucho”

Bogotá vs. Medellín: tiktoker reveló las palabras rolas que los paisas no comprenden

Estas son las series de moda en Prime Video Colombia hoy

Deportes

La Comisión Arbitral del fútbol

La Comisión Arbitral del fútbol colombiano sancionó “de por vida” a juez que hizo parte del panel FIFA: estos serían los motivos

Mercado de jugadores en el fútbol colombiano 2026: Millonarios y Deportivo Cali anunciaron nuevas caras para la próxima Liga BetPlay

Bayern Múnich vs. Heidenheim: gol y victoria de Luis Díaz en el último partido del 2025 en la Bundesliga del fútbol de Alemania

Miguel Borja viajaría a México a formalizar su vínculo con Cruz Azul: salario del delantero sería el doble de lo que ganaba en River Plate

Luis Díaz, goleador: el colombiano en el Bayern Múnich cerró con anotación el 2025