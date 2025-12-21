Le sacaron negocio al concierto gratuito de Blessd en el barrio Antioquia: cobraron por acceso a los balcones y rentaron parqueaderos en espacios privados

Usuarios en redes sociales compartieron videos y testimonios sobre pagos para ingresar o acceder a espacios privilegiados en el espectáculo que tenía acceso abierto - crédito @pauhermidaa/ TikTok

Durante la cuarta edición de Navidad Bendita, el evento anual liderado por Blessd en el barrio Antioquia, surgieron denuncias en redes sociales que señalaron presuntos cobros por ingresar al concierto gratuito ofrecido por el artista.

Varias personas afirmaron haberse encontrado con individuos que exigían pagos en efectivo a quienes buscaban asistir a la presentación del cantante el 19 de diciembre.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La jornada, que reunió a familias, niños, jóvenes y adultos de la comunidad, forma parte de una agenda que incluye una pista de hielo inédita en el sector, espacios de videojuegos, barbería y una granja interactiva para el disfrute colectivo. El espectáculo principal fue el Concierto Bendito, al que miles acudieron por la invitación abierta, bajo la promesa de acceso gratuito.

Distintas denuncias circularon en redes sociales tras reportarse presuntos cobros para ingresar al concierto gratuito organizado por Blessd en el barrio Antioquia - crédito @pauhermidaa/ Instagram

Sin embargo, en una publicación compartida a través de TikTok, una usuaria captó a un hombre con camiseta alusiva al evento y una suma visible de dinero, quien supuestamente cobraba por permitir la entrada. Los comentarios al video sumaron testimonios: “Yo pagué para que me dejaran en un balcón a una señora”, relató una internauta, mientras otros señalaron pagos de “30 mil por entrar unos Gatorade” y “20 mil la parqueada y los balcones a 100 por cabeza”. Algunos asistentes explicaron que, en ciertos casos, los pagos correspondían a acceder a espacios privados como balcones para resguardarse de la lluvia.

El evento no se limitó a la música. El 20 de diciembre la Tarima Bendita estará dedicada a artistas emergentes, mientras que el 21 los jugadores del club Atlético Nacional visitarán el barrio para interactuar con los jóvenes. El cronograma contempla también visitas a fundaciones y, como cierre el 24 de diciembre, la tradicional entrega de regalos con la llegada de Papá Noel.

Blessd enciende el espíritu navideño en Medellín con la cuarta edición de Navidad Bendita en Barrio Antioquia - crédito @blessd / Instagram

Hasta el momento, el equipo del artista ni el cantante se han pronunciado al respecto, por lo que sus seguidores esperan que se les cobre el ingreso al resto de actividades que quedan hasta la noche del 24 de diciembre.

Reencuentro entre Karina García y Blessd causa revuelo durante la Navidad Bendita en el barrio Antioquia

El barrio Antioquia vivió un momento inesperado durante la celebración de la cuarta edición de Navidad Bendita, cuando se produjo el reencuentro entre Karina García y el cantante Blessd. La expareja coincidió en la sede de Dímelo Jara Company, poco antes de la presentación principal del reguetonero, en un encuentro que fue transmitido en directo a través de la señal de Westcol y que no pasó inadvertido para los seguidores en redes sociales.

En el registro captado durante la transmisión, Blessd saludó a Karina García con un “Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga”, antes de continuar un diálogo relajado con Westcol en el contexto del evento comunitario. La interacción, aunque breve, generó respuestas inmediatas en plataformas digitales, donde muchos usuarios destacaron la aparente incomodidad de la influenciadora y recordaron el trasfondo sentimental.

Las redes sociales no fueron ajenas al momento de tensión entre ambos, cuando volvieron a verse previo al show de Blessd en el Barrio Antioquia - crédito @Ashley_Clipss/TikTok

Comentarios como “Karina estaba nerviosa, se le notó mucho” y “Se reencontró con su ex colágeno” circularon acompañados de especulaciones y bromas sobre el pasado de la pareja.

Otros internautas interpretaron el saludo como un gesto cordial, recordando que el artista mantiene actualmente otra relación sentimental. A pesar de la expectación generada, Karina García participó del espectáculo desde su palco y fue vista disfrutando del concierto, según los presentes.

La historia de Karina García y Blessd ha estado expuesta anteriormente en la opinión pública. Su noviazgo intermitente concluyó antes de la participación de García en La casa de los famosos Colombia, reality donde la influencer abordó temas personales que, según expresó el cantante, prefería dejar atrás.

La relación entre la influenciadora y el reguetonero ya había generado conversación en el pasado, especialmente tras la participación de Karina en el reality La casa de los famosos Colombia - crédito @karinagarciaoficiall @blessd/ Instagram

En entrevistas recientes, Karina señaló que las alusiones a Blessd dentro del programa surgieron por iniciativa de otros participantes y afirmó: “Steven fue una persona que amé muchísimo. Hoy en día nos la llevamos súper bien. Lo llevo en el corazón, es una persona demasiado talentosa. Las veces que lo mencionaban era porque me lo mencionaban a mí, pero no porque yo empezara con ese tema”.