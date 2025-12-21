Gustavo Petro reveló cuál ha sido su peor error durante su Gobierno: hasta le ‘echó la culpa’ a su primer ministro de Hacienda

El presidente acusó al exministro de Hacienda de interferir en la elección de la Junta directiva del Banco de la República - crédito Presidencia de Colombia/Colprensa

El presidente Gustavo Petro volvió a lanzar nuevas acusaciones contra el Banco de la República, luego de que el emisor decidiera mantener las tasas de interés en un 9,25%, pese a la petición del mandatario nacional de reducir los puntos porcentuales.

En una publicación hecha el domingo 21 de diciembre de 2025, por medio de la red social X, enfatizó en que la tasa de inflación se redujo en noviembre, y sostuvo que, luego de que el banco mantuviera este índice, se producirán consecuencias económicas para el país.

“No mantienen igual la tasa de interés como dice el Banco de la República, no es verdad; sino que suben es la tasa de interés real, porque la inflación bajó el mes pasado, y además saben que EE.UU. y el Reino Unido van a bajar la tasa de interés en sus países, el banco puede desencadenar una revaluación peligrosa (sic)”, escribió el jefe de Estado en sus redes sociales.

El Banco Central de Colombia mantuvo las tasas de interés en 9,25 por ciento - crédito Banco de la República

Así mismo, Petro aseguró que, aunque respeta la institucionalidad de la entidad, reiteró sus críticas hacia la junta directiva del Banco de la República, al catalogarlos como afines a los sectores independientes o de oposición a su administración y de interferir en el proceso electoral colombiano.

“El Banco de la República es independiente, pero solo del progresismo económico y de los trabajadores, el Banco de la Republica es dependiente de los intereses de los propietarios del capital financiero, quieren frenar a Colombia por política, para ver si la gobernanza paramilitar regresa”, expresó.

El mandatario aseveró que, por culpa de Ocampo, no tiene mayorías en la Junta Directiva del Banco de la república - crédito @petrogustavo/X

Críticas a José Antonio Ocampo

A renglón seguido, el mandatario apuntó sus críticas a su primer ministro de Hacienda, el economista José Antonio Ocampo, en la que lo acusó de interferir en la elección de un integrante de la junta directiva que supuestamente era afín a los ideales progresistas.

“(José Antonio) Ocampo me recomendó la persona que indiqué que asumiera el cargo en la junta directiva y yo, estúpidamente acepté, dijo que era progresista, qué barbaridad. Ella hacía una nueva mayoría, que engañó hasta con las mismas tesis de Ocampo, que ya no las aplica su recomendada”, señaló el presidente.

Según Petro, José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, interfirió en la elección de una integrante de la Junta Directiva del emisor, con el que, según él, tendrían mayorias - crédito Asobancaria

Incluso, su cuestionamiento contra el ex jefe de cartera fue más allá y reconoció abiertamente que fue uno de los puntos negativos que ha tenido su mandato presidencial.

“Apúntenlo, es quizás el peor error que cometí en mi Gobierno. Me autocritico. Podía hoy tener la mayoría de la junta al lado de los intereses del pueblo trabajador, pero le creí a Ocampo, muy ingenuo yo”, recalcó.

Nueva defensa a Ricardo Bonilla

Por otra parte, el presidente Gustavo Petro se refirió a la situación judicial que enfrenta el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, recluido provisionalmente en un centro penitenciario del país por su participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd).

En ese mismo hilo, el mandatario indicó que hubo actores externos que llevaron a Bonilla a enfrentar a la justicia. “Los economistas del poder no van a la cárcel, a quienes pensamos la economía desde la economía clásica, la economía política, nos quieren llevar es a la cárcel, por orden del banquero”, manifestó.

Gustavo Petro señaló que Ricardo Bonilla habría sido 'traicionado' por una asesora que había trabajado con los ministros de Hacienda del Gobierno de Iván Duque - crédito Juan Diego Cano/Presidencia - Lina Gasca/Colprensa

Igualmente, y sin mencionarla directamente, el jefe de Estado acusó a una exasesora de Bonilla de pertenecer al Gobierno colombiano con posturas opositoras y de sabotear su proyecto político, recordando que trabajó con los anteriores ministros de Hacienda bajo el Gobierno de Iván Duque.

“La que acusa a (Ricardo) Bonilla, una asesora uribista, también estaba con (José Antonio) Ocampo y antes con (José Manuel) Restrepo y con (Alberto) Carrasquilla en el Gobierno de Duque (...) a Bonilla lo engañaron los adoradores de Uribe, a mí, los que se decían de centro. En vez de articularse al programa de Gobierno que el pueblo votó, decidieron sabotearlo”, denunció.

Petro y sus autolecciones

Por último, el mandatario colombiano expresó cuál es la enseñanza que le dejan sus errores en su mandato.

“Cualquier alianza política debe construirse sobre sólidos objetivos a favor del pueblo. Esa es la lección que queda. Es a construir un estado social de derecho, como ordena la constitución, que implica una economía social de mercado y con la regulación estatal en los sectores estratégicos económicos del país bien puesta”, declaró.

El presidente Gustavo Petro reiteró que su proyecto político fue saboteado por funcionarios y dirigentes políticos afines al centro político colombiano - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República

En su visión, ese modelo es también la vía inevitable para articular los desafíos ambientales.

“Es un proceso que debe estar ligado profundamente a la descarbonización de la economía porque sino, es la vida la que perece (...) He demostrado en mi Gobierno y en el bienestar mismo del pueblo, que ha aumentado, que las tesis neoliberales no son ciencia, son solo ideología política falseante al servicio de los megarricos (sic)”, puntualizó.

Hasta el momento, el exministro José Antonio Ocampo no ha emitido ningún pronunciamiento frente a las acusaciones hechas por el presidente Gustavo Petro.