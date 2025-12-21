Germán Vargas Lleras cuestionó al Gobierno Petro por ataques armados a las fuerzas militares en Cesar y Cauca: “Este solo es el inicio”

Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de Colombia - crédito Colprensa

Sigue la conmoción en el país por los ataques armados registrados en Aguachica (Cesar) y Buenos Aires (Cauca), sumado al paro armado efectuado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) entre el 14 y el 17 de diciembre de 2025.

Mientras que algunos lamentaron los hechos y enviaron un mensaje de solidaridad a las familias de los militares fallecidos, otros lanzaron críticas al Gobierno nacional, especialmente por la política de paz total impulsada por el presidente Gustavo Petro.

Ese fue el caso del exvicepresidente Germán Vargas Lleras que, en su columna de opinión publicada en El Tiempo, reiteró sus críticas al mandatario nacional frente a la situación de violencia que se vive en el país, un hecho que, según él, no se observaba hace tiempo.

“La magnitud de las acciones criminales perpetradas esta semana a lo largo y ancho del país, y que no se veían hace décadas, es la evidencia del desmonte deliberado de la capacidad y autoridad del Estado, el empoderamiento del crimen organizado y el colapso de la mal llamada ‘paz total’ del señor Petro”, escribió el político colombiano en el diario bogotano.

Para Vargas Lleras, el paro armado del ELN y los ataques a bases militares evidencian la escalada de violencia y la debilidad del Estado colombiano - crédito redes sociales/X

Además, Vargas Lleras sostuvo que el paro armado del ELN se ha transformado en una amenaza constante para la sociedad colombiana. “Solo un día después de ese término, el país presenció un nuevo ataque. Esta vez a la base militar de Aguachica, que dejó seis soldados asesinados y decenas de militares heridos. Esta escalada terrorista que completa más de 60 acciones violentas, 13 departamentos sometidos, comunidades, soldados y policías asesinados, no es una amenaza, es una demostración de poder frente a un Estado replegado e impotente”, añadió.

Según su análisis, los hechos registrados en el país solo darían pie a un “régimen” impulsado por los grupos armados en el territorio nacional. “A este régimen nos van a someter los ‘hermanos’ de Petro, como él los llama, de aquí en adelante. Este es solo el inicio”, indicó.

Adicional a ello, el exministro de Vivienda cuestionó la forma en la que el Gobierno respondió al ataque contra la estación de Policía de Buenos Aires (Cauca), al igual que la sede de la alcaldía municipal y la oficina del Banco Agrario, a manos de las disidencias de las Farc.

“Los uniformados permanecieron más de siete horas sin apoyo aéreo ni refuerzos, demostrando no solo la inoperancia de la inteligencia para anticipar estas acciones y la incapacidad de reacción, sino la indolencia del Presidente y su gobierno. Como era de esperarse, la respuesta del Ejecutivo se limitó a ofrecer inútiles recompensas que no motivan a nadie, a minimizar la evidencia y a hablar de “terrorismo mediático” o “escaramuzas para aterrorizar a la población”. ¿Habráse visto algo similar? Inaudito”, mencionó.

El ataque en Buenos Aires, Cauca, revela la falta de apoyo a la Fuerza Pública y la ausencia de reacción gubernamental ante la violencia, según Vargas Lleras - crédito @JairoLadino_/X

Para el exvicepresidente, estos hechos violentos reflejan lo que él considera como el deterioro de la seguridad nacional.

“Los grupos armados ilegales en este Gobierno crecieron más de 55 % en hombres, control territorial y capacidad. Ninguna organización criminal se ha desmovilizado; por el contrario, se expandieron amparados en ceses del fuego sin verificación y en procesos de negociación y mesas de diálogo inocuas y sin exigencias, cuyos gastos ya superan los $ 80.000 millones en estos ‘conversatorios’”, señaló.

Diálogos con grupos armados

De otro lado, Germán Vargas Lleras criticó la posición del Gobierno de Gustavo Petro frente a mantener las conversaciones de paz con los grupos armados, como por ejemplo el Clan del Golfo (autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia - EGC), recordando que fue incluida como organización terrorista por parte del Gobierno de los Estados Unidos.

“Y ¿cómo entender que mientras Estados Unidos designó al ‘clan del Golfo’ como organización terrorista extranjera, Colombia negocia con esa estructura y contempla beneficios jurídicos incompatibles con ese estatus? Con esta designación, el país ya tiene 4 grupos criminales catalogados como organizaciones terroristas por EE. UU., lo que a nadie parece importarle”, mencionó.

La política de negociación con el Clan del Golfo contrasta con la designación de grupos criminales como terroristas por Estados Unidos, alertó el exvicepresidente - crédito Consejería Comisionado de Paz

También cuestionó la congelación de 22 procesos de extradición que fueron avaladas por la Corte Suprema de Justicia, así como la polémica de la supuesta filtración de disidentes de las Farc en entidades nacionales.

“Por lo visto, según marrano, continuamos negando extradiciones cuando ya sabemos que no hay mejor instrumento de cooperación judicial. ¿Y todavía hay quienes se sorprenden por las medidas adoptadas por Trump y el Gobierno norteamericano cuando, además de estas evidencias, las cifras del narcotráfico y producción de cocaína alcanzaron un récord histórico?”, alertó.

Vargas Lleras advierte que la presión de grupos criminales pone en riesgo la realización de elecciones libres en gran parte del país - crédito Lina Gasca/Colprensa

Por otra parte, el exvicepresidente advirtió la posibilidad de que el país se encamine a un proceso electoral bajo presión de los grupos criminales. “En gran parte del territorio hoy mandan estos delincuentes, controlan la movilidad, imponen horarios, restringen campañas y deciden quién entra y quién no (...) No es alarmismo; en estas condiciones, no vamos a tener elecciones libres en buena parte del país y pareciera que es lo que le conviene al régimen para garantizar su permanencia en el poder”, explicó.

Finalmente, Germán Vargas Lleras aseveró que “un riesgo aún peor es el peligro inminente de continuar la ‘paz total’ bajo la batuta de quien la concibió, el senador y ahora candidato Iván Cepeda, quien anuncia en público una versión “recargada” de la misma, pero avalada por una Constituyente".