Gaseosas, papitas y otros alimentos subirán de precio a partir del 1 de enero de 2026: por qué será al nivel máximo previsto

Colombia tiene un gran apetito por los dulces y snacks, pero el panorama empezó a evolucionar hacia opciones más conscientes y saludables, a pesar de los desafíos económicos y fiscales - crédito Elvis González/EFE

A partir del 1 de enero de 2026, los precios de galguerías, alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas en Colombia volverán a subir debido al ajuste final de los impuestos saludables. La medida, establecida en la reforma tributaria de 2022, llevará las tarifas al nivel máximo previsto, con un impacto directo en el costo de productos de consumo masivo y en la financiación del sistema de salud nacional. El aumento responde a la política fiscal y de salud pública, con el objetivo de desincentivar el consumo de productos asociados a enfermedades crónicas y fortalecer los recursos del sector salud.

El esquema de impuestos saludables en Colombia se implementó de manera progresiva desde 2023, lo que permitió una adaptación gradual para consumidores y la industria. En el primer año, la tarifa fue del 10%, ascendió al 15% en 2024 y alcanzará el 20% en 2026, con lo que complementará así el ciclo de incrementos programados.

La estructura, por supuesto, afecta tanto a galguerías como a alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas, productos identificados como factores de riesgo para la salud pública. La gradualidad de las tarifas fue diseñada para facilitar la transición y contrarrestar el impacto inmediato en los precios, con lo que se alinea a la estrategia del Gobierno de prevención y atención primaria en salud. El propósito central de estos impuestos va más allá del recaudo fiscal, ya que busca modificar los hábitos alimenticios de la población y reducir la presión sobre el sistema de salud.

Los impuestos saludables fueron aprobados en la reforma tributaria de 2022 - crédito Luisa González/Reuters

Impacto en precios y tarifas específicas para 2026

En 2026, los consumidores enfrentarán el ajuste definitivo en los precios de estos productos. Para las bebidas azucaradas, las tarifas se calculan según el contenido de azúcar:

Productos con entre 5 y 9 gramos añadidos por cada 100 mililitros: pagarán $40 por litro

Productos con más de 9 gramos: asumirán un impuesto de $68 por litro.

Dichos valores reflejan el ajuste correspondiente al incremento de la unidad de valor tributario (UVT), que para este periodo se estableció en 5,17%.

En el caso de los alimentos ultraprocesados, la tarifa general del 20% se aplicará sobre el valor del producto, lo que consolida el aumento gradual iniciado en 2023. Dicho ajuste impactará de manera directa en el precio final al consumidor, lo que podría modificar los patrones de compra y consumo en el país.

Las gaseosas están entre las bebidas que han dejado de comprar los colombianos ante el impuesto saludable - crédito Freepik

Recaudo y destino de los recursos

Se conoció que el recaudo generado por los impuestos saludables mostró un crecimiento sostenido desde la implementación:

2024: la recaudación total alcanzó $2,88 billones, de los que $2,39 billones provinieron de comestibles ultraprocesados y $488.980 millones de bebidas azucaradas.

2025: el Ministerio de Salud proyecta que la cifra superará los $3 billones, recursos que se destinarán íntegramente al nuevo Sistema General de Seguridad Social en Salud, según lo estipulado en la Ley 2277 de 2022.

De igual forma, el comportamiento del recaudo durante el primer semestre de 2025 ya evidencia un incremento respecto al año anterior:

Entre enero y junio de 2024: se recaudaron $1,33 billones.

Entre enero y junio de 2025: la cifra ascendió a $1,67 billones. De este monto, $1,36 billones correspondieron a comestibles ultraprocesados y $314.321 millones a bebidas azucaradas.

Los picos mensuales de recaudación también variaron:

Septiembre de 2024: registró $80.506 millones en bebidas azucaradas

Noviembre de 2024: registró el máximo en ultraprocesados con $384.856 millones.

Impacto inflacionario de los impuestos saludables a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados - crédito Ministerio de Hacienda

Proyecciones y expectativas a futuro

Las estimaciones oficiales prevén que la participación de los impuestos saludables en la financiación del sistema de salud no superará el 3% hasta 2030. Para ese año, se calcula un aporte de $3,63 billones, mientras que en 2034 se proyecta el máximo con $4,3 billones. Las cifras reflejan la importancia creciente de estos tributos en el presupuesto nacional, aunque su peso relativo se mantendrá acotado en el mediano plazo.

El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, señaló que los avales fiscales son claros respecto a la capacidad de estos impuestos para financiar la reforma al sistema de salud y generar recursos adicionales. Además, los ingresos provenientes de los impuestos saludables se suman al Presupuesto General de la Nación en la medida en que este también crece.

Ajuste automático y posibles cambios

A partir de 2026, las tarifas del impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas se expresarán en función de la unidad de valor adquisitivo (UVA), lo que permitirá un ajuste automático anual de los valores impositivos. El mecanismo garantiza que las tarifas se actualicen cada 12 meses, con lo que se pueden adaptar a las condiciones económicas y fiscales del país.

Además, el Congreso de la República mantiene la facultad de modificar las tarifas mediante futuras reformas tributarias, lo que podría traducirse en nuevos incrementos si así lo requiere la política fiscal o de salud pública.