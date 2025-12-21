Colombia

Gaseosas, papitas y otros alimentos subirán de precio a partir del 1 de enero de 2026: por qué será al nivel máximo previsto

Las tarifas del impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas se expresarán en función de la unidad de valor adquisitivo (UVA), lo que permitirá un ajuste automático anual de los valores impositivos

Guardar
Colombia tiene un gran apetito
Colombia tiene un gran apetito por los dulces y snacks, pero el panorama empezó a evolucionar hacia opciones más conscientes y saludables, a pesar de los desafíos económicos y fiscales - crédito Elvis González/EFE

A partir del 1 de enero de 2026, los precios de galguerías, alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas en Colombia volverán a subir debido al ajuste final de los impuestos saludables. La medida, establecida en la reforma tributaria de 2022, llevará las tarifas al nivel máximo previsto, con un impacto directo en el costo de productos de consumo masivo y en la financiación del sistema de salud nacional. El aumento responde a la política fiscal y de salud pública, con el objetivo de desincentivar el consumo de productos asociados a enfermedades crónicas y fortalecer los recursos del sector salud.

El esquema de impuestos saludables en Colombia se implementó de manera progresiva desde 2023, lo que permitió una adaptación gradual para consumidores y la industria. En el primer año, la tarifa fue del 10%, ascendió al 15% en 2024 y alcanzará el 20% en 2026, con lo que complementará así el ciclo de incrementos programados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La estructura, por supuesto, afecta tanto a galguerías como a alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas, productos identificados como factores de riesgo para la salud pública. La gradualidad de las tarifas fue diseñada para facilitar la transición y contrarrestar el impacto inmediato en los precios, con lo que se alinea a la estrategia del Gobierno de prevención y atención primaria en salud. El propósito central de estos impuestos va más allá del recaudo fiscal, ya que busca modificar los hábitos alimenticios de la población y reducir la presión sobre el sistema de salud.

Los impuestos saludables fueron aprobados
Los impuestos saludables fueron aprobados en la reforma tributaria de 2022 - crédito Luisa González/Reuters

Impacto en precios y tarifas específicas para 2026

En 2026, los consumidores enfrentarán el ajuste definitivo en los precios de estos productos. Para las bebidas azucaradas, las tarifas se calculan según el contenido de azúcar:

  • Productos con entre 5 y 9 gramos añadidos por cada 100 mililitros: pagarán $40 por litro
  • Productos con más de 9 gramos: asumirán un impuesto de $68 por litro.

Dichos valores reflejan el ajuste correspondiente al incremento de la unidad de valor tributario (UVT), que para este periodo se estableció en 5,17%.

En el caso de los alimentos ultraprocesados, la tarifa general del 20% se aplicará sobre el valor del producto, lo que consolida el aumento gradual iniciado en 2023. Dicho ajuste impactará de manera directa en el precio final al consumidor, lo que podría modificar los patrones de compra y consumo en el país.

Las gaseosas están entre las
Las gaseosas están entre las bebidas que han dejado de comprar los colombianos ante el impuesto saludable - crédito Freepik

Recaudo y destino de los recursos

Se conoció que el recaudo generado por los impuestos saludables mostró un crecimiento sostenido desde la implementación:

  • 2024: la recaudación total alcanzó $2,88 billones, de los que $2,39 billones provinieron de comestibles ultraprocesados y $488.980 millones de bebidas azucaradas.
  • 2025: el Ministerio de Salud proyecta que la cifra superará los $3 billones, recursos que se destinarán íntegramente al nuevo Sistema General de Seguridad Social en Salud, según lo estipulado en la Ley 2277 de 2022.

De igual forma, el comportamiento del recaudo durante el primer semestre de 2025 ya evidencia un incremento respecto al año anterior:

  • Entre enero y junio de 2024: se recaudaron $1,33 billones.
  • Entre enero y junio de 2025: la cifra ascendió a $1,67 billones. De este monto, $1,36 billones correspondieron a comestibles ultraprocesados y $314.321 millones a bebidas azucaradas.

Los picos mensuales de recaudación también variaron:

  • Septiembre de 2024: registró $80.506 millones en bebidas azucaradas
  • Noviembre de 2024: registró el máximo en ultraprocesados con $384.856 millones.
Impacto inflacionario de los impuestos
Impacto inflacionario de los impuestos saludables a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados - crédito Ministerio de Hacienda

Proyecciones y expectativas a futuro

Las estimaciones oficiales prevén que la participación de los impuestos saludables en la financiación del sistema de salud no superará el 3% hasta 2030. Para ese año, se calcula un aporte de $3,63 billones, mientras que en 2034 se proyecta el máximo con $4,3 billones. Las cifras reflejan la importancia creciente de estos tributos en el presupuesto nacional, aunque su peso relativo se mantendrá acotado en el mediano plazo.

El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, señaló que los avales fiscales son claros respecto a la capacidad de estos impuestos para financiar la reforma al sistema de salud y generar recursos adicionales. Además, los ingresos provenientes de los impuestos saludables se suman al Presupuesto General de la Nación en la medida en que este también crece.

Ajuste automático y posibles cambios

A partir de 2026, las tarifas del impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas se expresarán en función de la unidad de valor adquisitivo (UVA), lo que permitirá un ajuste automático anual de los valores impositivos. El mecanismo garantiza que las tarifas se actualicen cada 12 meses, con lo que se pueden adaptar a las condiciones económicas y fiscales del país.

Además, el Congreso de la República mantiene la facultad de modificar las tarifas mediante futuras reformas tributarias, lo que podría traducirse en nuevos incrementos si así lo requiere la política fiscal o de salud pública.

Temas Relacionados

Impuestos saludablesAlimentos ultraprocesadosBebidas azucaradasReforma TributariaGaseosas1 de Enero de 2026Colombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Novenas de Navidad están afectadas por el precio que varios alimentos indispensables registran en diciembre de 2025

El aumento sostenido en el costo de ingredientes tradicionales obliga a los hogares a ajustar sus compras para mantener las costumbres navideñas

Novenas de Navidad están afectadas

Qué hacer tras un diagnóstico de cáncer: comprender el diagnóstico y adoptar hábitos ayuda a reducir el riesgo, según expertos en salud

Realizar pruebas de tamizaje recomendadas, mantener una dieta equilibrada, evitar el tabaco y el alcohol y practicar actividad física son medidas clave para disminuir la incidencia y aumentar las posibilidades de éxito en el tratamiento

Qué hacer tras un diagnóstico

Yeison Jiménez reveló cómo las críticas de Amparo Grisales afectaron a su familia y su carrera: “Me dolió Mucho”

El cantante de música popular habló sobre los señalamientos que recibió de la reconocida actriz y jurado de ‘ Yo me llamo’, revelando el impacto que tuvieron en su vida

Yeison Jiménez reveló cómo las

Sargento del Ejército fue asesinado cuando visitaba a su mamá: lo atacaron a bala dentro de la casa

El reciente ataque armado desató alarma entre la población, pues aseguran no sentir respaldo de las autoridades

Sargento del Ejército fue asesinado

Adiós a cámara de fotomultas en Silvania, Cundinamarca: fallo ordenó retirar el dispositivo tras denuncias de irregularidades

Una investigación impulsada por la veeduría y respaldada por denuncias de conductores permitió que un juez declarara ilegal el funcionamiento del equipo, obligando a las autoridades a retirarlo tras varios meses

Adiós a cámara de fotomultas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Secuestraron al primo hermano del

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

ENTRETENIMIENTO

Yeison Jiménez reveló cómo las

Yeison Jiménez reveló cómo las críticas de Amparo Grisales afectaron a su familia y su carrera: “Me dolió Mucho”

Bogotá vs. Medellín: tiktoker reveló las palabras rolas que los paisas no comprenden

Estas son las series de moda en Prime Video Colombia hoy

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en Colombia

Estas son las mejores películas de Prime Video para ver hoy en Colombia

Deportes

Mercado de jugadores en el

Mercado de jugadores en el fútbol colombiano 2026: Millonarios y Deportivo Cali anunciaron nuevas caras para la próxima Liga BetPlay

Bayern Múnich vs. Heidenheim: gol y victoria de Luis Díaz en el último partido del 2025 en la Bundesliga del fútbol de Alemania

Miguel Borja viajaría a México a formalizar su vínculo con Cruz Azul: salario del delantero sería el doble de lo que ganaba en River Plate

Luis Díaz, goleador: el colombiano en el Bayern Múnich cerró con anotación el 2025

David Trezeguet y otros referentes hablaron sobre la posibilidad de que Miguel Borja cambie de River a Boca: “Yo soy de River, a muerte”