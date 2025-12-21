Colombia

Familia fue asesinada a tiros por sicarios en Cesar: hay una menor de 12 años entre las víctimas

Anderson Rocha, Nelly Geraldine García y su hija Kendry Melissa fueron atacados cuando viajaban en motocicleta por una vía rural

Los dos adultos fallecieron en
Los dos adultos fallecieron en el lugar de los hechos - crédito Montaje Infobae

Una familia compuesta por Anderson Rocha Núñez, Nelly Geraldine García Mejía y su hija de 12 años, Kendry Melissa, perdió la vida tras ser atacada por sicarios la noche del sábado 20 de diciembre de 2025.

El hecho ocurrió cerca de las 9:46 p. m. en la vía que conecta los corregimientos de Morrison y Los Ángeles, en jurisdicción del municipio de Río de Oro, al sur del departamento del Cesar.

La familia residía en Aguachica, localidad que recibió la noticia con consternación. De acuerdo con versiones preliminares compartidas por El Heraldo, las víctimas se desplazaban en motocicleta hacia Aguachica cuando fueron interceptadas y atacadas con armas de fuego.

En el lugar, la policía halló la moto y los cuerpos de Anderson Rocha y Nelly García, que fallecieron por múltiples impactos de bala.

Las tres víctimas murieron tras
Las tres víctimas murieron tras recibir múltiples disparos - crédito Colprensa

La menor fue trasladada en estado crítico al Hospital Álvaro Rodríguez González, en San Martin, donde falleció poco después a causa de la gravedad de las heridas.

Las autoridades del Cesar rechazaron el hecho violento y pusieron en marcha un operativo para identificar y capturar a los responsables.

El Comando de la Policía departamental indicó que “todas las autoridades ya están en labores investigativas para determinar lo sucedido”.

Hasta ahora, los móviles del ataque permanecen desconocidos y no se han realizado capturas, informaron medios digitales de la región.

Unidades policiales y judiciales realizaron los actos urgentes y adelantan indagaciones para esclarecer este caso.

La comunidad educativa del colegio Agropecuario Los Ángeles, donde estudiaba la menor víctima, expresó su pesar y envió mensajes de solidaridad a sus seres queridos. Docentes y compañeros atraviesan un duelo profundo por la irreparable pérdida.

El CTI se encargó de
El CTI se encargó de hacer el levantamiento de los cuerpos - crédito CTI

Cayó en Cesar el principal sospechoso de homicidio e intento de feminicidio tras brutal ataque en una vivienda

La Policía Nacional detuvo a Kevin Alfonso Villalobos Palacio por su presunta responsabilidad en un asesinato y un intento de feminicidio ocurridos en Bosconia, departamento de Cesar.

Según información de las autoridades, la acción judicial siguió a la expedición de una orden de captura por los delitos de homicidio agravado y feminicidio en grado de tentativa.

Las pesquisas adelantadas por la Sijín permitieron esclarecer los hechos del 8 de diciembre de 2025 en el barrio San Jorge.

Ese día, Julio César Tapias Martínez perdió la vida y una mujer resultó gravemente herida tras sufrir un ataque, presuntamente ejecutado por Villalobos Palacio.

Las autoridades explicaron que el agresor habría ingresado al domicilio de su expareja y la atacó mientras la mujer se encontraba acompañada por Tapias.

De acuerdo con las versiones recogidas por El Heraldo, los vecinos escucharon gritos y observaron después a Tapias salir ensangrentado, desplomándose frente a la vivienda y muriendo poco después por heridas de arma blanca.

La mujer herida fue remitida a la clínica Sinais Vitais, donde permaneció hospitalizada varios días debido a la gravedad de las lesiones. Posteriormente, el capturado fue presentado ante la Fiscalía para responder ante la justicia por ambos hechos.

Imagen de referencia. Policía capturó
Imagen de referencia. Policía capturó al presunto autor de homicidio e intento de feminicidio en Bosconia (Cesar) - crédito iStock

Colombia registró aumento de homicidios en 2025, sicariato y armas de fuego dominan el panorama delictivo

El balance de seguridad presentado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en la primera semana de octubre ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, revela contrastes en Colombia durante 2025.

Si bien algunos delitos disminuyeron, los homicidios reportaron un alza del 2% respecto al año anterior, según cifras citadas por la autoridad, y difundidas durante el debate de control político.

Entre enero y septiembre de 2025 se contabilizaron 10.018 homicidios, equivalentes a 241 casos más que en igual lapso de 2024.

El análisis oficial destaca que el sicariato representa la principal causa de muerte violenta, con 67% de los casos, seguido de riñas (1.635 víctimas) y atracos (385).

El uso de armas de fuego predominó en el 79% de los hechos, mientras que armas blancas y otros elementos estuvieron implicados en el resto de casos. El 66% de los crímenes se produjo en áreas urbanas y el 34% restante en zonas rurales.

