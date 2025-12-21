El oscuro pasado de Yo Me Llamo Eddie Santiago 2019: alcohol, violencia y la historia que casi lo lleva a prisión

El artista recordó cómo los conflictos familiares y el consumo de drogas marcaron su juventud. - crédito @johnmadridoficial/Instagram

El imitador Jhon Madrid, conocido por su participación en el programa Yo Me Llamo en 2019 como Eddie Santiago, reveló en entrevista con La Red los episodios más difíciles de su vida, marcados por una infancia compleja, el consumo temprano de alcohol y drogas, un grave hecho de violencia intrafamiliar y un proceso judicial que estuvo a punto de llevarlo a la cárcel por más de 17 años.

En 2019, Jhon Madrid alcanzó reconocimiento nacional tras participar en el reality Yo Me Llamo imitando al salsero Eddie Santiago. Su paso por el programa le permitió ganar visibilidad artística y abrirse camino en la música. Sin embargo, detrás de ese logro había una historia personal atravesada por el dolor, la soledad y decisiones que lo pusieron al límite de perder su libertad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Una infancia marcada por la religión y la separación familiar

En entrevista exclusiva con La Red, Jhon Madrid relató que creció en una familia cristiana. “Yo vengo de una familia cristiana. Mi mamá y mi papá todavía son cristianos. Y yo fui cantante en el coro de la iglesia cuando tenía como cuatro o cinco años”, afirmó. No obstante, describió a su padre como una figura estricta dentro de una crianza rígida: “Mi papá es de esos papás cuadriculados… que la fama es mala, que todo es mal para ellos”.

La situación familiar se agravó cuando tenía siete años. Sus padres se separaron y él quedó bajo la custodia de su padre, mientras su madre salió del hogar. “Yo me crié muy solo. Yo crecí sin mi mamá”, dijo el artista, al explicar cómo esa ausencia y el ambiente restrictivo influyeron en su desarrollo emocional.

El imitador relató el proceso judicial que enfrentó tras un grave episodio de violencia intrafamiliar. - crédito @johnmadridoficial/Instagram

El inicio del consumo a los 12 años

La falta de acompañamiento y las tensiones familiares marcaron el inicio de una etapa crítica. Jhon Madrid reconoció que comenzó a consumir alcohol y drogas siendo apenas un niño. “Yo empecé… yo iba a cumplir doce años. A escondidas de mi papá”, relató durante la entrevista.

Sobre ese periodo, añadió: “Un niño que empezó a cometer muchos horrores. Primero probé el perico, que es la marihuana. Y detrás de la marihuana, sí, se fueron muchas cosas. El alcohol, la calle”. El consumo se convirtió en un factor determinante en el deterioro de su relación con su padre y en la escalada de conflictos dentro del hogar.

El episodio de violencia que cambió su vida

Con el paso de los años, las discusiones entre padre e hijo se volvieron cada vez más frecuentes y agresivas. En uno de esos enfrentamientos ocurrió el hecho más grave de su historia. “Empecé a pelear con mi papá, físicamente, y uno de esos días… atenté contra la vida de mi papá”, confesó.

Ante la pregunta de los periodistas, fue claro: “Yo atenté con un cuchillo contra mi papá, en presencia de mi abuela”. Aunque las heridas fueron superficiales, el delito fue catalogado como tentativa de homicidio con el agravante de haber sido cometido contra su propio padre, lo que lo exponía a una pena de entre 17 y 24 años de prisión.

Jhon Madrid habló del perdón de su padre y del impacto que tuvo en su proceso de cambio. - crédito @johnmadridoficial/Instagram

El proceso judicial y el paso por Itagüí

Tras el hecho, Jhon Madrid fue internado en la cárcel de Itagüí. Allí volvió a ver a su madre, un momento que describió como determinante. “Nunca se me va a olvidar la cara de mi mamá… y ese día entendí que tenía que cambiar mi vida”, recordó.

Durante ese tiempo, relató una profunda crisis emocional y espiritual. “Yo me arrodillé en una esquina… y le decía a Dios que dónde estaba”, expresó, al narrar cómo enfrentó el encierro y la posibilidad de una condena prolongada.

Casa por cárcel y el perdón familiar

Debido a que no tenía antecedentes judiciales, se le concedió el beneficio de casa por cárcel. Al no poder acercarse a la víctima, permaneció en la vivienda de su madre, donde se produjo un reencuentro con su padre. Ese momento estuvo marcado por el perdón mutuo. “Y empezó a llorar y mi papá me decía: ‘Perdóneme’”, relató Jhon, quien agregó que ese gesto le dejó “la lección más importante de mi vida: el amor y el perdón”.

El fallo judicial

Pese al proceso de reconciliación, el caso continuó en la justicia. Jhon Madrid reconoció que incluso intentó suicidarse ante el temor de una larga condena. Finalmente, llegó el día del fallo. Según su testimonio, el juez valoró la actitud de la familia y, en especial, la posición del padre.

“Usted tiene el mejor papá del mundo”, le dijo el juez, antes de anunciar la decisión. “Hoy lo voy a dejar en libertad para que disfrute de su familia”, fue el veredicto que marcó un antes y un después en su vida.

La historia del participante de Yo Me Llamo 2019 expone las consecuencias del consumo temprano de drogas. - crédito Yo Me Llamo

Un mensaje desde la experiencia

Hoy, Jhon Madrid asegura que decidió contar su historia con un propósito claro. “Las drogas no dejan nada. Las drogas solamente fracturan la familia”, afirmó. Su testimonio, expuesto en La Red, se convirtió en un relato sobre las consecuencias del consumo, la violencia y la importancia del perdón como camino para reconstruir una vida que estuvo a punto de quedar marcada para siempre por la prisión.