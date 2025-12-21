Colombia

El Clan del Golfo mantiene en zozobra a Liberia de Anorí tras incursión armada, el gobernador de Antioquia se pronunció

Cinco personas, entre ellas dos líderes sociales y tres presuntos miembros de la comunidad indígena, siguen en poder de integrantes de esta estructura criminal

Comunidad exige protección tras secuestro
Comunidad exige protección tras secuestro de líderes sociales en corregimiento de Antioquia y Andrés Julián Rendón se pronunció

La comunidad del corregimiento Liberia de Anorí vive momentos de alta tensión debido a la reciente incursión de hombres armados identificados como integrantes del Clan del Golfo, una situación que ha llamado la atención de autoridades y líderes locales.

De acuerdo con el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón, desde la noche del viernes 20 de diciembre de 2025 se reportó la presencia de grupos ilegales en la zona, generando miedo entre los habitantes y restringiendo la movilidad de algunos líderes sociales.

El dirigente expresó su preocupación a través de la red social X, donde aseguró: “Es inaudito que después de las peticiones que le hemos hecho al Gobierno Nacional por diferentes medios, hoy los habitantes de esta zona sigan sufriendo los ataques de estos terroristas”.

Esta declaración fue acompañada por un video en el que Rendón amplió su reclamo y pidió al Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, una intervención pronta para restituir la seguridad en el corregimiento.

Andrés Julián Rendón alertó sobre
Andrés Julián Rendón alertó sobre la persistencia de los ataques y pidió al Ministro de Defensa que instruya el despliegue urgente de tropas en la región - crédito @AndresJRendonC

“Se va a terminar este 2025 y nada que el ejército llega con sus tropas a recuperar la seguridad de El Charcón de Liberia”, reclamó.

El pronunciamiento de Rendón subrayó las gestiones realizadas a inicios de año ante el comandante de la Séptima División y el propio alcalde de Anorí, en un esfuerzo conjunto con líderes locales para exigir presencia estatal.

Sin embargo, Rendón lamentó que “el ejército nunca llegó de manera determinante, como lo pedimos, no solo en ese momento, sino a través de innumerables oficios al Ministerio de Defensa”.

La historia de violencia en este sector incluye la presencia de diferentes grupos armados. “Hoy es el Clan del Golfo, ayer fue el ELN, antier fueron las Farc”, enumeró Rendón en su video.

El dirigente insistió: “Por favor, señor Ministro, recuperemos ese corregimiento para los ciudadanos. Quitémosle de encima los bandidos de distinta calaña”.

Según reciente información publicada por Caracol Radio en la mañana del domingo 21 de diciembre de 2025, fuentes de la región confirmaron que al menos cinco personas permanecen retenidas por el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia.

Entre los afectados se encuentran dos líderes sociales: el presidente de la Junta de Acción Comunal local y un concejal, así como tres presuntos integrantes de la comunidad indígena.

Julián Andrés Rendón pide intervención militar urgente ante crisis de seguridad en el corregimiento de Liberia de Anorí - crédito @AndresJRendonC

Testigos afirmaron: “Están señalando a estas personas de ser colaboradores de otros actores armados”.

Este señalamiento, a juicio de los habitantes, entrevistados por Caracol Radio, configura una estigmatización de la población civil. Los líderes han solicitado al grupo armado garantizar la vida de los retenidos y su pronta liberación.

La situación ha motivado llamados a organismos nacionales para que intervengan como mediadores y busquen, según expresó uno de ellos, “que estas personas puedan regresar a sus hogares lo antes posible”.

La respuesta militar hasta el momento ha consistido en sobrevuelos del ejército sobre el territorio de Liberia.

El medio citado detalló que se utilizó artillería desde el aire, lo que ha incrementado la preocupación entre los residentes. Temen posibles represalias por parte del Clan del Golfo tanto contra la población civil como contra las personas actualmente privadas de libertad, hecho que agrava el clima de inseguridad.

Las autoridades locales permanecen a la espera de un reporte oficial que aclare las acciones desarrolladas en la zona y el estado actual de la seguridad en Liberia de Anorí. Mientras tanto, la comunidad permanece vigilante, aguardando avances en las gestiones de mediación que permitan el retorno a la normalidad y la libertad de los cinco retenidos.

La retención por parte de
La retención por parte de supuestos integrantes del Clan del Golfo ha incrementado la tensión y el temor entre los residentes - crédito Colprensa

Cayó en Medellín el cerebro logístico del Clan del Golfo buscado por Estados Unidos

Alias El Negro o “Andresito”, señalado como coordinador de envíos de droga para el Clan del Golfo hacia Estados Unidos, fue capturado por el Ejército colombiano en Medellín.

El operativo respondió a una solicitud de extradición emitida por autoridades norteamericanas. “El Negro” era considerado pieza clave en la logística y dirigía una red con unos veinte integrantes enfocados en facilitar el tráfico internacional.

La acción forma parte de los esfuerzos conjuntos entre ambos países para restringir el alcance del grupo criminal y debilitar su estructura operativa vinculada al narcotráfico.

