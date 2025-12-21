Creadora de contenido advirtió sobre los peligros de no lavar ropa que se compra por Internet: “Puede terminar en el hospital”

Natalie Monsalve contó que la ropa nueva sin lavar puede trae hongos y ácaros - crédito @lagataalaska / TikTok

La inquietud sobre enfermedades asociadas a ropa nueva adquirida en línea ha escalado en plataformas digitales, impulsada por testimonios como el de la creadora de contenido colombiana Natalie Monsalve.

Desde Estados Unidos, Monsalve contó en su cuenta de TikTok @lagataalaska un caso que, según sus palabras, le tocó de cerca: “Tengo uno de mis mejores clientes hospitalizados en este momento porque le llegó una ropa que pidió por una aplicación y se la colocó sin lavar” afirmó.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Continuó: “Los médicos detectaron que esto es una infección que comenzó como una alergia, por eso, porque, pues, no hay otro, otra razón por lo que le haya pasado.” La creadora relató que le atribuyeron la infección a la presencia de un tipo de ácaro asiático en la prenda, un microorganismo que, según explicó, penetró la piel y desencadenó una reacción alérgica severa.

Profundizando en su experiencia, Monsalve ilustró la falta de garantías sanitarias respecto al trayecto de estas prendas: “Algunas veces el transporte desde Asia no garantiza controles sanitarios y, durante semanas en los barcos, la humedad y los hongos favorecen la proliferación de microorganismos y ácaros microscópicos que pueden terminar en tu piel.” Esta advertencia se sirvió para enfatizar una preocupación más amplia sobre el sector del fast fashion y las tiendas digitales con envíos internacionales.

La recomendación de la creadora se centra en la ropa comprada en línea - crédito Freepik

El debate abierto por el testimonio de Monsalve halló eco y escepticismo en redes. Algunos usuarios de TikTok coincidieron con la creadora, resaltando la importancia de lavar toda prenda nueva, sin importar su origen, “por la cantidad de manos por las que pasa antes de llegar al consumidor”.

Otros, en cambio, pusieron el acento en las características propias de los textiles: “Las alergias frecuentemente se deben a fibras sintéticas, no solo a microorganismos. Por eso, siempre revisen la composición del material antes de usar”, escribió un usuario, mientras que no faltaron las voces críticas sobre el alcance de las advertencias: “Si estos riesgos fueran tan ciertos, todos los vestidores de las tiendas estarían llenos de infectados”, comentaron en el hilo de debate.

En paralelo a la experiencia narrada por Natalie Monsalve, investigaciones científicas refuerzan la preocupación en torno a la seguridad de los textiles. Un equipo del Centro de Tecnología Ambiental, Alimentaria y Toxicológica (TecnATox), en colaboración con la Universidad Rovira i Virgili y el Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili, identificó que el lavado de prendas antes del primer uso disminuye de modo significativo la cantidad de sustancias tóxicas detectadas, especialmente en las confeccionadas a partir de tejidos sintéticos.

Ese hallazgo apunta directamente a la importancia de medidas preventivas para salvaguardar la salud ante la exposición a compuestos químicos presentes en la industria textil.

Lavar la ropa antes de usarla reduce el riesgo de intoxicación - crédito Freepik

Las consecuencias de la presencia de tóxicos en la ropa fueron también objeto de acciones oficiales: las autoridades de Corea del Sur reportaron en mayo de 2024 resultados de pruebas de seguridad con cifras alarmantes.

Se hallaron “niveles peligrosamente altos de productos químicos tóxicos en artículos infantiles de SHEIN, incluyendo ftalatos, conocidos por causar alteraciones hormonales, enfermedades cardíacas, problemas de fertilidad y cáncer”.

El problema no quedó circunscrito a una sola plataforma: en productos adquiridos en Temu y AliExpress, análisis similares revelaron la presencia de sustancias peligrosas en el 43% de los 90 artículos infantiles examinados. Dentro de los objetos evaluados figuraban relojes, juegos de arcilla, juguetes y lápices.

A la par, un estudio firmado por Vivian Cristina Dourado Pinto y Meital Peleg Mizrachi, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale y publicado en el portal MDPI, arrojó evidencia sobre efectos adversos de la llamada fast fashion.

Los químicos en las prendas también afectan a los trabajadores textiles - crédito Freepik

Según la investigación, “Estos productos químicos no desaparecen después de la producción; permanecen incrustados en las telas, lo que representa riesgos continuos para la salud de los consumidores a través del contacto con la piel.” El texto detalla la utilización de tratamientos de acabado industrial a base de ftalatos y etoxilatos de nonilfenol (NPE), lo que supone riesgos tanto para empleados de plantas textiles como para usuarios finales.

Es así que la simple acción de lavar la ropa nueva podría reducir la exposición a múltiples agentes dañinos, aunque algunos tejidos orgánicos también pueden portar aditivos peligrosos, como cancerígenos utilizados para evitar arrugas, incluso en prendas ecológicas.

El caso difundido por la creadora de contenido genera discusión y alerta, dejando en el centro del debate público la necesidad de adoptar precauciones antes de estrenar prendas recién adquiridas y la exigencia de un mayor control tanto en la fabricación como en la comercialización global de textiles.