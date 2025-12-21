Carin Leon, Piso 21, Jorge Celedón, Bunbury y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Carin Leon publicó 'Chapayeka (Puro Chucky)', primera parte de su próximo larga duración reinterpretando clásicos de la música mexicana - crédito Mario Anzuoni/REUTERS

Cada semana, la industria musical presenta una serie de estrenos que captan la atención del público y marcan tendencias en distintos géneros. Artistas consolidados y emergentes lanzan producciones que abarcan desde el pop y el rock hasta la música urbana y electrónica.

Entre los estrenos más destacados durante la última semana, varias figuras a lo largo y ancho del globo se reportaron con lanzamientos ligados al género urbano, el regional, o la música de cantautor, así como al pop o el rock alternativo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con ese panorama, Infobae Colombia hace el último repaso de 2025 por lo más destacado en materia de estrenos musicales a nivel nacional e internacional.

Piso 21 y Andrés Cepeda se juntan en “Por si mañana no estoy

Concebida como una declaración al amor atemporal, los pioneros del pop urbano y el bogotano multi ganador de Latin Grammy unen sus voces y romanticismo en un bolero que invita a vivir el presente.

Walter Silva publicó ‘El Puñal’, su nuevo LP

El intérprete casanareño, uno de los más destacados exponentes del joropo en el país, presentó su nuevo larga duración con 11 pistas en las que exhibe su lado más punzante, cantándole al amor, al desamor y a la tradición llanera.

Maca y Gero presentan “Rompecabezas”

El dúo cierra 2025 con un tema pensado especialmente para las fechas decembrinas, con una invitación a recordar las lecciones y memorias que se van construyendo a lo largo de la vida.

“Queremos hacer una invitación a todas las personas que la oigan a agradecer por toda la gente que los rodea, ser conscientes de cómo somos el resultado de pedacitos de personas, sus gustos, sus mañas, somos un verdadero rompecabezas que la vida va armando”, expresó el dúo en un comunicado de prensa.

The Prodigiez protagonizan ambiciosa colaboración alrededor del afrobeats con “Flaka”

El dúo de productores antioqueños formado por J Cortés y Young Crunky, firmaron uno de los juntes más potentes de 2025. Con aportaciones de Maluma, Kapo, Hamilton, Zaider y Maisak, la pista destaca por tener una velocidad inusual para lo que caracteriza el género, permitiéndole al influjo del urbano tener más protagonismo.

En cuanto a la letra, esta rinde homenaje a la mujer desde un lenguaje cotidiano y romántico.

Pipelón presenta “Niño Jesús”, una salsa con todo el sabor de diciembre

Inspirada en los recuerdos de infancia del artista, la canción nació en una reunión familiar en la casa de sus abuelos, al norte de Cali, cuando la cercanía de diciembre activó memorias de novenas, barrios encendidos de música, mesas compartidas y la ilusión que gira alrededor de la figura del Niño Jesús en la cultura colombiana. Ese imaginario, tan común para miles de familias, se convierte en el corazón de una canción pensada para cantarse en grupo, bailarse y repetirse año tras año.

Jorge Celedón se junta con Los Palmeras para rehacer “Tu Locura”

El cantante vallenato une fuerzas con el emblemático grupo de cumbia santafesina para darle un nuevo aire a un tema que se engloba entre los más románticos de Celedón.

Penelope Robín explora los dos extremos de la Navidad con su sencillo doble, “Llegó la navidad” y “Eres mi Navidad”

A tono con la temporada decembrina, una de las artistas revelación del pop latino apostó por mostrar la Nochebuena desde el espíritu más distendido de los latinoamericanos, y el más sobrio de los norteamericanos.

Para la canción principal de este lanzamiento, Llegó la Navidad”, se realizó un videoclip grabado en los alrededores de la zona de San Andresito y el centro de Bogotá.

“Desde que llegué a vivir a Colombia me sorprendí de ver cómo se vive la navidad aquí, las novenas, la familia y la energía que irradia esta época me han inspirado a hacer este proyecto especial para diciembre, quise hacer estas dos canciones de navidad para compartir con mi público desde los dos estilos que me caracterizan; uno como la he vivido aquí en Latinoamérica viviendo en Colombia y con mis raíces venezolanas y cubanas y dos como la vivía en USA cuando era una niña”, expresó la cantante en un comunicado de prensa.

Carin Leon sorprende con nuevo álbum, ‘Chapayeka (Puro Chucky)’

Uno de los máximos referentes de la música mexicana decidió darle un regalo a sus fans en forma de un nuevo álbum decembrino grabado en vivo que se publica a una semana de presentarse la versión original de Chapayeka, un extenso trabajo de 20 canciones que reunió a 15 artistas invitados y sirvió como tributo a la música tradicional mexicana.

En Chapayeka (Puro Chucky), el cantante presenta 17 de los más grandes éxitos de la música mexicana reimaginados junto a sus invitados y el productor Antonio Zepeda, Mi único camino, lanzado en 1978 por la agrupación norteña Los Cadetes de Linares, es el primer sencillo de esta nueva versión.

Bunbury presentá “Un Brindis Al Sol”, nuevo adelanto de su próximo LP

El segundo sencillo del nuevo álbum de Enrique Bunbury, previsto para la primavera europea es una celebración del paso del tiempo, mirando al futuro con entusiasmo y capacidad de sorpresa. Fascinado por los misterios de la experiencias y del mundo en el que vivimos. La guitarra slide se mueve sobre una base latina y el matiz de un sintetizador mini moog.

Grabado en el Desierto de los Leones, México, cuenta con la producción del propio Bunbury junto a Ramon Gacías, su mano derecha desde sus inicios como solista hace casi ya 30 años. El videoclip corrió bajo la dirección dirigido por Laura G. Escribano.