Armando Benedetti confirmó fumigación con drones en zonas donde “se use la población civil a la fuerza”

El ministro aseguró que, en ocasiones, los guerrilleros superan en número a la fuerza pública - crédito @MinInterior/X

La escalada de la violencia en Colombia volvió a encender las alarmas en el Gobierno nacional, en el Ejército Nacional y en la Policía Nacional. Después de que las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) perpetraran ataques en Buenos Aires, Cauca, y en Aguachica, Cesar, respectivamente, la administración del presidente Gustavo Petro y las autoridades llevaron a cabo un consejo de seguridad en la Casa de Nariño.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, informó a través de su cuenta de X que, tras evaluar los hechos y verificar las medidas que tomaron las autoridades en los puntos que fueron atacados por los grupos armados, se identificaron fallas en la estrategia militar y policial implementada en los municipios afectados.

El Gobierno autorizará la fumigación en los casos en los que los grupos armados obliguen a la población a cultivar hoja de coca - crédito Colprensa

Aunado a ello, informó que se duplicará el pie de fuerza en las zonas críticas de Norte de Santander (región del Catatumbo) y Cauca, además de incrementar el uso de tecnología militar para evitar acciones criminales similares y garantizar la seguridad de la población y de la misma fuerza pública.

Además, como parte de las conclusiones del consejo de seguridad, se determinó que cuando la población civil sea utilizada a la fuerza por las organizaciones armadas al margen de la ley, se autorizará la fumigación con drones.

El ministro Armando Benedetti reveló las conclusiones del consejo de seguridad que se realizó tras diversos ataques en Cauca y Cesar - crédito @AABenedetti/X

En una rueda de prensa que ofreció el funcionario tras culminar el consejo de seguridad, aclaró que se recurrirá a la fumigación en las zonas donde los criminales obliguen a la población a cultivar hoja coca. Este método no es del completo gusto del presidente Gustavo Petro, que ha optado por impulsar la erradicación voluntaria y manual durante su administración; sin embargo, ahora contempla su uso en determinados casos.

Frente a la necesidad de incrementar el pie de fuerza en los puntos más críticos, el ministro aseguró que lo que han evidenciado los hechos y las evaluaciones es que los criminales están superando en número a los uniformados y que, en otros casos, los integrantes del Ejército o la Policía están dispersos, lo que dificulta las labores de defensa y control del territorio.

“Para satisfacer este problema, se va a complementar con que se va a duplicar lo que está en la zona del Catatumbo y en la zona de Cauca. Se va a duplicar el pie de fuerza. Para que con esto se trate de pasar a la ofensiva”, precisó el jefe de la cartera ante los medios de comunicación.

El ministro Benedetti confirmó que se incrementará la inteligencia militar ante la escalada de violencia - crédito X

Benedetti explicó que, aunque hubo errores en las actuaciones de las autoridades de Cauca y Cesar, lo cierto es que los uniformados no han dejado de actuar en ningún momento. “Eso es importante reconocerlo (las fallas) y que aquí el Gobierno en ningún momento ha ayudado a que la fuerza pública esté pasiva ante el desarrollo del conflicto interno que tenemos”, señaló.

El presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre lo conversado en el consejo de seguridad, exponiendo algunas de las falencias que identificaron en la fuerza pública en los atentados perpetrados en Cauca y en Cesar. De acuerdo con su explicación, hubo una falta de la guardia de la estación en la ruta del sol II frente a la base de entrenamiento en Aguachica. Además, se encontraron carencias en los anillos uno, dos y tres de seguridad militar para defender la estación de Policía de Buenos Aires. En consecuencia, tanto el Gobierno como las autoridades asumirán los correctivos que se deban aplicar de manera inmediata.

Los ataques en Buenos Aires estuvieron dirigidos a la estación de Policía, a la sede de la alcaldía municipal y a la oficina del Banco Agrario; hubo varios uniformados heridos y la infraestructura quedó destruida, por lo que se requerirá de una reconstrucción. Por otro lado, en Aguachica, siete soldados fueron asesinados.