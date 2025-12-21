Colombia

A recoger agua: Bogotá tendrá suspensión del servicio por 27 horas antes de Navidad, esta será la zona afectada

La empresa realizará trabajos en la red de distribución para prevenir daños mayores y asegurar la continuidad del suministro en la zona

El corte de agua en Bogotá afectará a más de 27 horas y busca garantizar la calidad y continuidad del suministro - crédito Colprensa

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) informó que el martes 23 de diciembre de 2025 se realizará una suspensión temporal del servicio de agua en sectores de la ciudad, como parte de las acciones preventivas para garantizar la continuidad y calidad del suministro a los bogotanos.

Según la empresa, la medida responde a la necesidad de desarrollar obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución, buscando minimizar afectaciones mayores por daños en tuberías o accesorios del sistema.

El corte de agua afectará de manera puntual al barrio Provivienda Oriental, en la localidad de Kennedy, comprendido entre la avenida calle 8 Sur y la calle 26 sur, entre la avenida carrera 68 y la carrera 71D. El servicio se interrumpirá a partir de las 7:00 a. m. y se extenderá durante 27 horas, periodo en el que se ejecutarán empates de las redes de acueducto.

La suspensión del servicio responde a obras de reparación y mantenimiento en las redes de acueducto de la ciudad - crédito Colprensa

La Eaab indicó que la jornada de intervención fue programada para asegurar el menor impacto posible y optimizar la operación futura de la infraestructura. Además, la empresa compartió una serie de recomendaciones para los usuarios, orientadas a mitigar las molestias que genera la suspensión. Entre ellas, se aconsejó:

  • Llenar el tanque de reserva antes del corte
  • Almacenar agua en recipientes solo para consumo inmediato (no prolongar el almacenamiento por más de 24 horas)
  • Priorizar el uso racional del recurso, favoreciendo actividades esenciales como el lavado de manos y la preparación de alimentos.
  • Adicionalmente, la Eaab pondrá a disposición carros tanque que surtirán agua a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, previa solicitud en la Acualínea 116.

De acuerdo con la planificación, la capital no presentará suspensiones de agua el lunes 22 de diciembre de 2025. En torno a esa fecha, la Eaab advirtió que, en caso de surgir imprevistos que afecten la prestación del servicio, informará de inmediato a la ciudadanía a través de sus redes sociales y canales oficiales.

La Eaab anunció suspensión temporal del servicio de agua en el barrio Provivienda Oriental de Kennedy el 23 de diciembre de 2025 - crédito Colprensa

Mientras avanza el calendario de mantenimiento, la Alcaldía de Bogotá y la Eaab, bajo su liderazgo, insisten en el reto que representa la conducta fraudulenta vinculada al hurto y manipulación ilegal de las redes de acueducto, fenómeno que ha puesto en alerta a las autoridades tanto por sus implicaciones técnicas como económicas.

En el balance de actividades adelantadas en noviembre, la Eaab reportó la gestión y facturación de 671.589 metros cúbicos de agua no registrada, volumen equivalente al consumo mensual de 61.053 hogares de estrato 3 en la ciudad.

Este resultado es fruto de la labor de los equipos técnicos que, durante el mes, efectuaron 791 inspecciones en 19 localidades de Bogotá y en el municipio de Soacha. Las investigaciones permitieron detectar conexiones clandestinas en diferentes tipos de inmuebles, incluyendo viviendas, obras en construcción, restaurantes, hoteles, moteles y lavaderos de vehículos.

De cada cuatro visitas técnicas, una concluyó con el hallazgo de anomalías, lo que arroja una tasa de irregularidad del 24% y refleja la magnitud del desafío para garantizar la legalidad y sostenibilidad de la red.

El hurto de agua y las conexiones irregulares generan pérdidas económicas millonarias y afectan la sostenibilidad del sistema - crédito Eaab

La empresa detalló algunas de las formas irregulares más frecuentes: retiro ilegal del medidor para acceder directamente al suministro, reconexiones sin autorización, alteraciones en los equipos de medición y la realización de obras sin Trámite Provisional de Obra (TPO). Los sectores con mayores incidencias detectadas fueron Suba, Engativá, Barrios Unidos, Rafael Uribe Uribe y el municipio de Soacha.

El impacto económico derivado de estas prácticas también es considerable. Solo en noviembre, el valor gestionado y facturado por la EAAB en relación con el agua recuperada a raíz de inspecciones alcanzó los $4.181 millones. A la par, la empresa presentó 31 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de defraudación de fluidos, correspondiente a 73.564 metros cúbicos de agua cuyo valor asciende a $660 millones.

El mensaje de la Eaab a la ciudadanía fue enfático: manipular las redes de acueducto no solo representa pérdidas económicas para la ciudad, sino que pone en riesgo la calidad del servicio, puede causar baja presión, fugas y daños graves en la infraestructura, comprometiendo el acceso de miles de usuarios.

Por qué la extradición de

La embajada recuerda a colombianos

Luis Díaz anunció que será

Gustavo Petro reaccionó al fallecimiento

Esta sería la nueva forma
