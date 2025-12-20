Colombia

Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia, respondió si está satisfecha con su participación: “Yo quedé demasiado feliz”

La reina expuso el orgullo y la satisfacción personal tras su paso por el certamen internacional con cada decisión tomada junto a su equipo al dejar en alto el nombre de Colombia

La paisa contó que está contenta y que dio todo de sí para poder llegar hasta la final - crédito @rechismes/IG

Vanessa Pulgarín, que representó a Colombia en Miss Universo, compartió su visión sobre el certamen y los desafíos que enfrentó durante su preparación previo a la contienda de belleza.

La modelo antioqueña expresó su satisfacción por el trabajo realizado y la experiencia vivida, al tiempo que reveló detalles inéditos sobre la confección de su vestido de coronación durante una ronda de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram.

Creo que cuando uno va a una competencia en general, la que sea, uno va para ganar. O sea, uno espera ganar. Hace todo lo posible por dar lo mejor, pero, pero el premio siempre es para una persona”, afirmó Pulgarín al reflexionar sobre su paso por Miss Universo.

Vanessa Pulgarin se siente satisfecha
Vanessa Pulgarin se siente satisfecha con su participación en Miss Universe - crédito Chalinee Thirasupa/Reuters

La modelo destacó el nivel de preparación y entrega de todas las participantes, destacando la belleza y preparación que cada una tenía con miras a ese sueño: “Y de verdad que, que cada una yo sé que se esforzó y, y dio lo mejor de sí. Entonces, creo que las posiciones son como lo decidieron, como Dios lo puso en el camino. Todas lo merecían, las felicito”.

Pulgarín mencionó el orgullo y la satisfacción personal que le dejó su desempeño en el certamen. “Yo quedé demasiado feliz. Ustedes no se imaginan. Yo lo di todo y hasta más. Entonces, la satisfacción que yo tengo internamente es increíble y yo creo que todos ustedes lo han visto”.

Además, enfatizó que no se quedó con dudas ni arrepentimientos sobre su actuación: “No tengo la sensación de decir como que: ‘Ay, si yo hubiera hecho esto, hubiera llegado más lejos’. ‘Ay, si de pronto hubiera tomado esta decisión, hubiera llegado más lejos’. ¡No! Aaay. Yo siento que, Dios mío... O sea, cuando uno la da toda, lo siente y se siente feliz y orgulloso por el trabajo que hizo”.

Vanessa Pulgarín deslumbró en la
Vanessa Pulgarín deslumbró en la pasarela de vestidos de baño - crédito Cortesia RCN

La modelo también recordó con emoción su presentación en traje de baño, considerándola uno de los mayores logros de su participación. “El universo completo lo vio y una de las ganancias más grandes que yo pude recibir fue mi presentación en traje de baño. Oigan, yo todavía veo ese video y me emociono, soy como: ‘¡Wow, Dios! Todo lo que logramos en tan poquito tiempo, qué orgullo, gracias’. Y haber recibido tanto apoyo internacional, de verdad que, wow, me siento bendecida, afortunada y agradecida”.

En cuanto a la confección y diseño del vestido de coronación, Pulgarín relató el proceso de toma de decisiones junto a su equipo, enfrentando opiniones diversas.

“En esos procesos, todo el mundo tiene un punto de vista y todas las personas quieren opinar y cuando opinan, creen que tienen la razón. Y están los que dicen: ‘Tiene que ser así o tiene que ser así’. Entonces, imagínate, donde uno escuche absolutamente todo el mundo, no resulta haciendo nada”, explicó.

Vanessa Pulgarín habló sobre el
Vanessa Pulgarín habló sobre el diseño original del vestido para el certamen de belleza - crédito Chalinee Thirasupa/Reuters

Sobre el diseño original del vestido, detalló que en su cabeza y en el papel, el vestido tenía una versión diferente con mangas: “Pero cuando lo estudiamos con mi equipo, decidimos quitarlas porque iba a hacer que mi pasarela se cohibiera un poquito. Y en esta oportunidad queríamos que el plus fuera la pasarela y que se viera mucho la silueta del cuerpo. Esa fue la decisión que se tomó”.

Pulgarín resaltó la rapidez con la que se realizó el vestido que fue en menos de una semana, previo a su viaje a Tailandia: “Nosotros logramos hacer el vestido de coronación en una semana, tiempo récord. Así que nosotros no podíamos tampoco elegir un diseño muy elaborado, porque la verdad el tiempo no era mucho y siento que este vestido fue absolutamente hermoso, hecho con mucho amor y de alta costura”.

Al referirse al vestido utilizado en la preliminar, Pulgarín compartió una anécdota sobre la importancia de escuchar a su equipo. “En el de la preliminar, yo no quería usar la capa, porque yo dije: ‘Puede que se vea too much’. Todo mi equipo dijo: ‘Vane, se te ve preciosa, le va a dar el toque. Úsala’. Yo escuché a mi equipo y creo que fue la mejor decisión escucharlos, porque se le dio un plus y una esencia también a ese vestido preciosa”.

