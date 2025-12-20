Procuraduría convocó a mesa de alto nivel ante crisis por violencia y afectaciones al servicio de energía en Buenos Aires, Cauca

Diecisiete policías resistieron más de diez horas bajo fuego en Buenos Aires, mientras los refuerzos enfrentaron bloqueos y condiciones climáticas adversas - crédito @JairoLadino_/X

La Procuraduría General de la Nación convocó una mesa interinstitucional de alto nivel para el martes 23 de diciembre de 2025, en el municipio de Santander de Quilichao, con el objetivo de diseñar un plan de acción inmediato que aborde la situación de seguridad y acceso a servicios públicos en Buenos Aires, Cauca.

La decisión fue adoptada tras verificar en terreno el impacto de los actos violentos ocurridos el 16 de diciembre de 2025, donde un ataque atribuido a disidencias armadas dejó ocho policías heridos, además de infraestructuras destruidas.

Funcionarios de distintas entidades participarán en esta sesión, coordinados por la Procuraduría General de la Nación, con la tarea de garantizar la seguridad, la convivencia y el acceso digno a los servicios públicos, en especial al suministro de energía, gravemente afectado por la reciente incursión armada.

“Se desarrollarán acciones específicas para proteger el derecho de la población a acceder de manera digna al servicio público de energía, afectado por las recientes acciones violentas. Como Procuraduría reafirmamos el compromiso indeclinable con la defensa de los derechos fundamentales de las comunidades y exigir respuestas inmediatas y eficaces de las instituciones responsables de la seguridad y el bienestar ciudadano”, declaró Alexander López Maya, procurador delegado para la Gobernanza Territorial.

Según constató la Procuraduría General de la Nación durante su visita, la comunidad de Buenos Aires, Cauca enfrenta un deterioro de las condiciones de vida y seguridad que incluye ausencia de control institucional por parte de la Fuerza Pública.

Esta falta de presencia estatal incrementa la vulnerabilidad de la población frente a grupos armados ilegales, que han realizado bloqueos y destruido instalaciones clave para la prestación de servicios básicos.

El comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo, expuso que la toma armada fue ejecutada por la estructura Jaime Martínez de las disidencias de “Iván Mordisco” y que el operativo inicial debió coordinarse desde un Puesto de Mando Unificado debido a los bloqueos y el uso de artefactos explosivos por parte de los atacantes.

Cardozo detalló que la respuesta incluyó el despliegue aéreo de 90 efectivos, aunque las condiciones meteorológicas retrasaron los primeros movimientos. El ingreso de tropas priorizó la evacuación de los heridos y la estabilización del centro urbano.

“Nunca dejamos a un hombre atrás”, manifestó el oficial al referirse a las acciones de protección desplegadas por el Ejército y la Policía Nacional.

La mesa interinstitucional convocada busca definir medidas urgentes ante la interrupción del servicio de energía y las consecuencias de los hechos violentos, con la meta de restablecer el acceso a derechos fundamentales y fortalecer la presencia del Estado en la zona.

La Fiscalía investiga protocolos de la fuerza pública tras ataque en Cauca

La Fiscalía General de la Nación afirmó el inicio de una investigación exhaustiva sobre los protocolos de la fuerza pública en zonas de alto riesgo, tras el ataque armado que sufrió la estación de Policía en Buenos Aires, Cauca, donde dos uniformados murieron y la población civil quedó expuesta al fuego cruzado.

Esta revisión surgió en un contexto de creciente violencia en el suroccidente colombiano y ante la inminencia de un año electoral, lo que incrementa la presión sobre las autoridades para garantizar la seguridad y la confianza ciudadana.

En el tramo final del asalto, la ausencia de refuerzos y la demora en la respuesta oficial generaron inquietud entre la ciudadanía y los expertos en seguridad.

El general en retiro Jorge Mora expresó su alarma por la vulnerabilidad de los policías y la falta de respaldo institucional, señalando en declaraciones a Semana: “Esto es inaceptable por la ubicación y la situación que se vive; uno no entiende por qué no hay apoyo. Si esto llega a suceder hace treinta años en Mitú, que para llegar un helicóptero se requiere de más de dos horas, pero es que estamos en Buenos Aires, un escenario de guerra y que se supone los medios y las tropas están listos”.

Mora insistió en la urgencia de esclarecer las razones detrás de la falta de apoyo tanto a los uniformados como a la población civil, y advirtió sobre la gravedad de la situación en vísperas de un proceso electoral.