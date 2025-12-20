Colombia

La Fiscalía impuso medidas cautelares sobre 38 bienes ligados a los Rastrojos Nueva Generación: Los activos superarían los 7.000 millones de pesos

La acción judicial afecta inmuebles, vehículos y comercios en varios municipios, adquiridos a través de terceros sin justificación económica

Guardar
Las autoridades judiciales adoptaron acciones para restringir el manejo de propiedades presuntamente adquiridas con fondos ilegales, en el marco de una investigación que involucra delitos graves y busca frenar el avance de organizaciones delictivas - crédito Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre 38 bienes, valorados en más de 7.000 millones de pesos, presuntamente adquiridos con recursos ilícitos vinculados al grupo delincuencial Rastrojos Nueva Generación.

Los activos, que incluyen inmuebles urbanos y rurales, apartamentos, lotes, establecimientos de comercio, vehículos, motocicletas y semovientes, se encuentran distribuidos en los municipios de El Dovio, Ginebra, Pradera, El Cerrito y Dagua, en el Valle del Cauca, así como en El Tambo y Buenos Aires, en el Cauca.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La investigación determinó que estos bienes estarían relacionados con delitos graves como homicidio agravado, secuestro extorsivo, desaparición forzada, tráfico de estupefacientes, microtráfico, amenazas contra defensores de derechos humanos y concierto para delinquir agravado.

Las autoridades identificaron que los activos superan los 7.000 millones de pesos y que su adquisición se habría realizado mediante recursos provenientes de actividades delictivas asociadas al grupo Rastrojos Nueva Generación, el cual mantiene presencia en varios municipios del norte del Valle del Cauca.

Las diligencias judiciales afectan activos
Las diligencias judiciales afectan activos distribuidos en varios municipios, cuyo origen estaría relacionado con operaciones delictivas y cuyo control se habría realizado a través de terceros sin respaldo económico comprobable - crédito Fiscalía General de la Nación

El análisis de la Fiscalía reveló que los bienes no figuran a nombre de los integrantes directos del grupo, sino de terceros que no presentan actividad económica ni ingresos formales que justifiquen la adquisición y el sostenimiento de dicho patrimonio. Esta modalidad busca dificultar la trazabilidad de los recursos y encubrir el origen ilícito de los activos.

Como parte de la acción judicial, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio ordenó la suspensión del poder dispositivo, el embargo y el secuestro de los 38 bienes identificados. Estas medidas buscan impedir que los presuntos responsables dispongan de los activos mientras avanza el proceso de extinción de dominio, en el marco de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en la región.

La investigación evidenció que los titulares de las propiedades carecen de justificación económica para respaldar la procedencia y el mantenimiento de los bienes, lo que refuerza la hipótesis sobre su vínculo con actividades ilícitas.

El resurgimiento de Los Rastrojos genera alarma en el Valle del Cauca

El presunto resurgimiento de Los Rastrojos en Colombia ha generado alarma en el Valle del Cauca, donde autoridades investigan amenazas y panfletos atribuidos a la autodenominada “Nueva Generación de los Rastrojos”.

Los investigadores intentan determinar si
Los investigadores intentan determinar si este grupo se estaría reconfigurando con viejas fichas de Los Rastrojos que no fueron judicializados en su momento - crédito Colprensa

El grupo, vinculado a un aumento de la violencia y la extorsión en la región, estaría liderado por antiguos cabecillas de la organización original, según documentos reservados de la fuerza pública citados por El Espectador.

La estructura criminal, que opera en el norte del Valle del Cauca y el Eje Cafetero, ha sido relacionada con prácticas violentas como la decapitación de víctimas y el uso de nombres alternativos, como La Oficina de Tuluá o El cartel del Cilantro y la Cebolla, para evadir a las autoridades.

Informes de inteligencia señalan que Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, actualmente preso en la cárcel La Picota de Bogotá, es identificado como jefe de La Inmaculada y principal responsable de una red de extorsión que opera desde prisión.

En mayo de 2024, “Pipe Tuluá” admitió haber ordenado el asesinato del alcalde de Tuluá, lo que refuerza su rol como líder de la estructura.

El 5 de marzo, la alcaldesa de Río Frío, Viviana Mena Zapata, denunció públicamente amenazas de muerte por parte de este grupo, y advirtió sobre la falta de protección estatal que deja a su municipio expuesto a la criminalidad.

Denuncian que Pipe Tuluá tenía
Denuncian que Pipe Tuluá tenía beneficios exorbitantes en la cárcel de Picaleña - crédito Pixabay - Policía

Según las autoridades, “Pipe Tuluá” habría ordenado ataques contra funcionarios del Inpec como represalia por su fallido intento de mediar entre el Gobierno y el crimen organizado del Valle del Cauca.

El foco también recae sobre antiguos líderes de Los Rastrojos, como los hermanos Javier Antonio y Luis Enrique Calle Serna (los Comba) y Diego Pérez Henao, alias Diego Rastrojo.

De acuerdo con El Espectador, los Comba, que se entregaron a la justicia estadounidense en 2012 y recuperaron la libertad en 2020, habrían retomado actividades delictivas desde el extranjero. Una denuncia presentada en marzo de 2022 ante la Dijín señala que los Calle Serna estarían financiando una red internacional de narcotráfico desde Colombia, con apoyo de antiguos aliados no procesados penalmente.

Temas Relacionados

Rastrojos Nueva GeneraciónExtinción de dominioFiscalía General de la NaciónValle del CaucaCrimen organizadoNarcotráficoBienes ilícitosColombia-Noticias

Más Noticias

Alias El Negro o Andresito, miembro del Clan del Golfo, fue capturado en Medellín: es requerido por la justicia de Estados Unidos

Las autoridades lograron identificar a este delincuente como pieza clave en la logística de exportación de drogas hacia Norteamérica

Alias El Negro o Andresito,

Incendio se devoró la totalidad de reconocido restaurante en Llanogrande, Antioquia: estas son las imágenes

El siniestro ocurrió en la madrugada y afectó por completo el reconocido local gastronómico. Organismos de emergencia continúan investigando el origen del fuego

Incendio se devoró la totalidad

América de Cali repatriaría a figura reconocida de la Liga BetPlay para la temporada 2026: “Pedido expreso”

La directiva del cuadro escarlata incorporaría a Yeison Guzmán para fortalecer su plantilla de cara a la Copa Sudamericana y Liga BetPlay

América de Cali repatriaría a

Andrés Pastrana llamó a Petro “pederasta” tras defensa de archivos Epstein y fotografía que lo vincula con Ghislaine Maxwell: “Se rodea de violadores de niños”

El exmandatario criticó al presidente en X tras la publicación de documentos estadounidenses que revelan vínculos de figuras internacionales con la asociada del empresario implicado en abuso de menores

Andrés Pastrana llamó a Petro

Se registró un sismo de magnitud 3.6 en Santander

Debido a su ubicación geográfica, Colombia es uno de los países en donde se presentan mayor cantidad de eventos sísmicos

Se registró un sismo de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Conductor que presenció el ataque

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

ENTRETENIMIENTO

Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia,

Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia, respondió si está satisfecha con su participación: “Yo quedé demasiado feliz”

Ana del Castillo interrumpió concierto para ayudar a un niño extraviado: terminó interpretando la canción del Bienestar Familiar

Sofía Vergara celebró el cumpleaños de su prima Paulina Dávila en redes sociales: compartió foto inédita de ambas en ‘Griselda’

Alejandro Estrada fue confirmado como nuevo participante de ‘La casa de los famosos Colombia’

WestCol despidió a creadora de contenido con la que inició su camino en redes sociales: falleció en un accidente vehicular

Deportes

América de Cali repatriaría a

América de Cali repatriaría a figura reconocida de la Liga BetPlay para la temporada 2026: “Pedido expreso”

Wilmar Roldán lloró en los actos de ceremonia de la final de la Copa BetPlay: así fue el emotivo momento

Carlos Valderrama habló sobre la esperanza que tiene con la selección Colombia en el Mundial 2026: “Tienen personalidad”

Figura de la final de la Liga BetPlay confirmó su regreso a Atlético Nacional para 2026: “No se ejecutó”

Falcao vuelve a sonar en el mercado de fichajes: toma fuerza su regreso a las canchas para 2026