La Fiscalía advierte sobre estafas en Internet con falsas inversiones en criptoactivos

La Fiscalía advierte sobre instalar aplicaciones extrañas en los dispositivos - crédito Fiscalía General de la Nación / Facebook

El avance de los activos virtuales y la popularidad de las inversiones digitales han sido aprovechados por grupos delictivos para crear complejos mecanismos de fraude.

Así lo ha advertido la Fiscalía General de la Nación, que ha identificado un aumento sostenido en esquemas de inversión ficticia, donde los estafadores se valen de empresas aparentes y plataformas sofisticadas para atrapar a usuarios confiados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En estos casos, los delincuentes prometen altas rentabilidades, presentando alternativas en mercados de acciones o criptoactivos, cuando en realidad solo buscan apropiarse de los ahorros de sus víctimas.

La trampa suele iniciarse con anuncios llamativos que circulan en redes sociales y sitios web, orientados principalmente a quienes buscan aumentar su capital en poco tiempo. Si una persona demuestra interés, los supuestos expertos entablan contacto inmediato para estrechar la relación.

Una característica distintiva de este proceso es la insistencia en mantener una comunicación constante, guiando a la víctima durante todo el proceso de “inversión”.

La Fiscalía ha observado un aumento en este tipo de estafas - crédito Fiscalía General de la Nación

Ya en contacto, los estafadores persuaden a la víctima para que realice el primer desembolso por medio de pasarelas virtuales de pago. Para dar mayor verosimilitud, presentan paneles y gráficos de rendimiento manipulados digitalmente, haciendo creer que las ganancias están creciendo.

No solo eso: al mostrar supuestos resultados positivos, invitan a reinvertir bajo el argumento de que el monto acumulado no puede ser retirado a menos que se aumente la inversión. Esta fase incrementa la presión y el compromiso del afectado.

Paralelamente, los delincuentes recurren a un léxico técnico y actualizado, y se muestran atentos ante cualquier duda o preocupación que la víctima pueda expresar.

Según ha documentado la Fiscalía, este acompañamiento busca generar confianza y persuadir a la persona para que entregue nuevos recursos económicos. Incluso después de recibir el dinero, los estafadores mantienen el contacto, compartiendo aparentes informes de dividendos que en realidad carecen de respaldo real en el mercado.

En una etapa crucial de la estafa, suelen convencer al usuario para que instale aplicaciones de acceso remoto como Anydesk o Imperios bajo el pretexto de brindar asesoría en tiempo real.

Los delincuentes terminan robando datos e información bancaria - crédito Freepik

Esta maniobra resulta clave, pues al obtener control sobre el dispositivo de la víctima, los delincuentes acceden a información privada, contraseñas y productos bancarios digitales. La Fiscalía insiste en que nunca una entidad seria solicita este tipo de acceso al equipo personal, ni realiza promesas de ganancia fija sin riesgos asociados.

Un elemento funcional de estos fraudes es la utilización de módulos tecnológicos y estrategias de manipulación psicológica, que refuerzan la sensación de legitimidad y urgencia.

La víctima termina acorralada, sin poder retirar los supuestos fondos obtenidos, y bajo la amenaza de perderlo todo si no aporta más dinero. El perjuicio, al final, recae sobre los ahorros y la estabilidad financiera de quienes cayeron en el engaño.

Ante este panorama, la Fiscalía General de la Nación exhorta a los ciudadanos a verificar minuciosamente la supervisión estatal de cualquier empresa antes de enviar recursos. Insiste en la necesidad de consultar entidades como la Superintendencia Financiera de Colombia o la Cámara de Comercio para confirmar la legalidad de la plataforma o sus operadores.

Las estafas comienzan con anuncios en línea - crédito Freepik

Entre las recomendaciones, la institución destaca la importancia de desconfiar de beneficios excesivos, no instalar aplicaciones desconocidas, evitar hacer clic en enlaces provenientes de extraños y negarse a transferir dinero a cuentas personales cuyas titularidades no puedan comprobarse.

La proliferación de estas prácticas fraudulentas evidencia el reto que supone la digitalización del mercado financiero. Aunque los activos digitales representan oportunidades reales de inversión y desarrollo patrimonial, el surgimiento de modalidades de engaño más sofisticadas ha generado pérdidas para miles de personas.

El aprendizaje central, según la Fiscalía, es desconfiar de todo esquema que se aparte de las dinámicas tradicionales de rentabilidad, invertir únicamente en entidades legalmente reconocidas y resguardar en todo momento la información financiera personal.