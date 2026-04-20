Agresor del equipo de ‘Sin senos sí hay paraíso" fue auxiliado por la Policía: revelan video del momento en que es trasladado a un hospital en Bogotá

Imágenes de cámara de seguridad muestran a Josue Cubillos García, identificado como el atacante de la producción ‘Sin senos sí hay paraíso 4’, en el suelo y siendo asistido por agentes de policía - crédito Marovaan/X

Siguen saliendo a la luz las imágenes del fatídico hecho ocurrido en el barrio Los Laches, en el centro de Bogotá, que dejó un saldo de tres personas fallecidas y una más en estado crítico.

De hecho, en la mañana del lunes 20 de abril se filtraron las imágenes del momento en el que el presunto responsable de la muerte de dos integrantes de la producción Sin senos sí hay paraíso 4, identificado como Josué Cubillos García, fue auxiliado por la Policía Metropolitana de Bogotá.

Según el material audiovisual, Cubillos quedó tendido en el suelo tras protagonizar una riña con buena parte del equipo de producción que salieron en defensa de Nicolás Francisco Perdomo y Henry Alberto Benavides después de que los atacara con arma blanca sin ningún motivo aparente.

Durante varios minutos, los uniformados intentaron estabilizar al agresor mientras una patrulla de la institución se acerca a las inmediaciones del Instituto Roosevelt para trasladar al hombre de 24 años.

El video muestra el momento en el que Josué Cubillos García fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario - crédito captura de pantalla/X

Incluso, se ve a uno de los policías que atendió la emergencia con un botiquín de primeros auxilios, mientras intenta cubrir las presuntas heridas que se le habrían propinado durante la riña.

Con la ayuda de cuatro uniformados, Cubillos fue movilizado hasta el vehículo oficial para luego ser trasladado hasta un centro asistencial donde perdió la vida minutos después, según el reporte de las autoridades.

Sin embargo, en las imágenes se observa que el presunto agresor ya se encontraba en estado crítico desde antes de ser ingresado por el servicio de urgencias.