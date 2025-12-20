Decreto de emergencia económica ya fue firmado por los ministros: “Tuvo que haber sido radicado ayer”

El ministro aclaró que sin la declaratoria se dificultará el pago de la deuda y la financiación de obras - crédito Redes sociales/X

En una rueda de prensa realizada el 20 de diciembre de 2025, el ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que los ministros del Gobierno nacional ya firmaron el decreto de emergencia económica que anunció recientemente la administración, tras el hundimiento de la ley de financiamiento (reforma tributaria) en el Congreso.

Con esa iniciativa, el Gobierno esperaba completar una parte del Presupuesto General de la Nación de 2026, pero las comisiones económicas optaron por su archivo y el presidente Gustavo Petro aseguró que, debido a la situación fiscal y económica del país, se requerirá del decreto, el cual ya cuenta con el aval de los jefes y jefas de cartera.

“El decreto se firmó el día jueves por parte de los ministros, tuvo que haber sido radicado en el día de ayer”, precisó el ministro Benedetti.

El Gobierno busca sacar un decreto de emergencia económica ante la caída de la ley de financiamiento - crédito Colprensa

De acuerdo con su explicación, el decreto de emergencia económica no contempla incrementar los impuestos para la población más vulnerable del país; apunta a quienes tienen más recursos económicos. “Básicamente, se hace con la estructura de ponerle impuestos a los megarricos y no como ha dicho la oposición, que es a la clase media, como están diciendo los empresarios”, precisó.

Benedetti hizo énfasis en la necesidad de sacar adelante el decreto debido a la deuda que tiene la Nación y a la falta de una ley de financiamiento que contribuya a su pago. “Aquí lo que se ve en peligro es la economía del país, porque una ley de financiamiento se hace es para pagar la deuda. Y si la ley de financiamiento no salió y no se paga la deuda, crece el riesgo ante los bancos internacionales y además suben los bonos”, explicó el jefe de la cartera.

Armando Benedetti, ministro del Interior, aseguró que el decreto de emergencia económica ya tuvo que haber sido radicado - crédito Colprensa

Indicó, además, que entre las consecuencias está la imposibilidad de avanzar en importantes obras orientadas al desarrollo del país, como las vías 4G (cuarta generación), puesto que, antes de financiar los proyectos, se debe hacer el pago de la deuda. Pero, en ese caso, explicó que si el Gobierno salda su obligación, con los recursos que actualmente tiene, no podría aportar dinero para las obras. “Eso es para declarar la emergencia económica”, detalló.

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, informó desde el Banco de la República que la emergencia económica pretende un recaudo de $16 billones, que es el mismo monto que se esperaba recolectar a través de la reforma tributaria que archivaron las comisiones económicas del Congreso.

“Lo que estamos esperando es garantizar la recuperación de los recursos que el Congreso dejó desfinanciados del presupuesto nacional, y allí hay un presupuesto desfinanciado en $16,3 billones”, precisó el jefe de la cartera.

La emergencia económica pretende un recaudo de $16 billones - crédito Freepik

Fenalco hizo advertencia por expedición del decreto de emergencia económica

La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), liderada por Jaime Alberto Cabal, envió una misiva al presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, solicitando “mantener una atención especial, preventiva y oportuna” ante el decreto de emergencia económica que espera expedir el Gobierno nacional. Esto, con el fin de que se garantice su respectivo control constitucional.

Cabal advirtió sobre riegos a nivel jurídico y económico por la eventual declaratoria. “Los decretos legislativos expedidos durante los estados de excepción producen efectos jurídicos inmediatos, capaces de consolidar situaciones cuya reversión posterior puede resultar compleja, incluso ante una eventual declaratoria de inexequiblidad”, señaló el líder gremial en la carta.

Fenalco advirtió riesgos de una declaratoria de emergencia económica - crédito @FenalcoNacional/X

Según indicó, el decreto terminaría afectando la seguridad jurídica, la confianza y la estabilidad económica del país. Además, aseguró que actualmente no se cumple el estándar constitucional para declarar un estado de excepción; aseguró que el hecho de que la reforma tributaria del Gobierno no haya prosperado no es razón suficiente para sustentar una emergencia económica.

“Aceptar que la negativa del Congreso justifique un estado de excepción, vaciaría de contenido la separación de poderes y convertiría este mecanismo en un sustituto del trámite legislativo ordinario”, agregó.