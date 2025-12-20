Colombia

Decreto de emergencia económica ya fue firmado por los ministros: “Tuvo que haber sido radicado ayer”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó los avances alrededor de la propuesta oficialista. Aseguró que apunta a los “megarricos”

Guardar
El ministro aclaró que sin la declaratoria se dificultará el pago de la deuda y la financiación de obras - crédito Redes sociales/X

En una rueda de prensa realizada el 20 de diciembre de 2025, el ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que los ministros del Gobierno nacional ya firmaron el decreto de emergencia económica que anunció recientemente la administración, tras el hundimiento de la ley de financiamiento (reforma tributaria) en el Congreso.

Con esa iniciativa, el Gobierno esperaba completar una parte del Presupuesto General de la Nación de 2026, pero las comisiones económicas optaron por su archivo y el presidente Gustavo Petro aseguró que, debido a la situación fiscal y económica del país, se requerirá del decreto, el cual ya cuenta con el aval de los jefes y jefas de cartera.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El decreto se firmó el día jueves por parte de los ministros, tuvo que haber sido radicado en el día de ayer”, precisó el ministro Benedetti.

El Gobierno busca sacar un
El Gobierno busca sacar un decreto de emergencia económica ante la caída de la ley de financiamiento - crédito Colprensa

De acuerdo con su explicación, el decreto de emergencia económica no contempla incrementar los impuestos para la población más vulnerable del país; apunta a quienes tienen más recursos económicos. “Básicamente, se hace con la estructura de ponerle impuestos a los megarricos y no como ha dicho la oposición, que es a la clase media, como están diciendo los empresarios”, precisó.

Benedetti hizo énfasis en la necesidad de sacar adelante el decreto debido a la deuda que tiene la Nación y a la falta de una ley de financiamiento que contribuya a su pago. “Aquí lo que se ve en peligro es la economía del país, porque una ley de financiamiento se hace es para pagar la deuda. Y si la ley de financiamiento no salió y no se paga la deuda, crece el riesgo ante los bancos internacionales y además suben los bonos”, explicó el jefe de la cartera.

Armando Benedetti, ministro del Interior,
Armando Benedetti, ministro del Interior, aseguró que el decreto de emergencia económica ya tuvo que haber sido radicado - crédito Colprensa

Indicó, además, que entre las consecuencias está la imposibilidad de avanzar en importantes obras orientadas al desarrollo del país, como las vías 4G (cuarta generación), puesto que, antes de financiar los proyectos, se debe hacer el pago de la deuda. Pero, en ese caso, explicó que si el Gobierno salda su obligación, con los recursos que actualmente tiene, no podría aportar dinero para las obras. “Eso es para declarar la emergencia económica”, detalló.

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, informó desde el Banco de la República que la emergencia económica pretende un recaudo de $16 billones, que es el mismo monto que se esperaba recolectar a través de la reforma tributaria que archivaron las comisiones económicas del Congreso.

Lo que estamos esperando es garantizar la recuperación de los recursos que el Congreso dejó desfinanciados del presupuesto nacional, y allí hay un presupuesto desfinanciado en $16,3 billones”, precisó el jefe de la cartera.

La emergencia económica pretende un
La emergencia económica pretende un recaudo de $16 billones - crédito Freepik

Fenalco hizo advertencia por expedición del decreto de emergencia económica

La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), liderada por Jaime Alberto Cabal, envió una misiva al presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, solicitando “mantener una atención especial, preventiva y oportuna” ante el decreto de emergencia económica que espera expedir el Gobierno nacional. Esto, con el fin de que se garantice su respectivo control constitucional.

Cabal advirtió sobre riegos a nivel jurídico y económico por la eventual declaratoria. “Los decretos legislativos expedidos durante los estados de excepción producen efectos jurídicos inmediatos, capaces de consolidar situaciones cuya reversión posterior puede resultar compleja, incluso ante una eventual declaratoria de inexequiblidad”, señaló el líder gremial en la carta.

Fenalco advirtió riesgos de una
Fenalco advirtió riesgos de una declaratoria de emergencia económica - crédito @FenalcoNacional/X

Según indicó, el decreto terminaría afectando la seguridad jurídica, la confianza y la estabilidad económica del país. Además, aseguró que actualmente no se cumple el estándar constitucional para declarar un estado de excepción; aseguró que el hecho de que la reforma tributaria del Gobierno no haya prosperado no es razón suficiente para sustentar una emergencia económica.

“Aceptar que la negativa del Congreso justifique un estado de excepción, vaciaría de contenido la separación de poderes y convertiría este mecanismo en un sustituto del trámite legislativo ordinario”, agregó.

Temas Relacionados

Decreto de emergencia económicaArmando BenedettiLey de financiamientoReforma tributariaColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Presencia del ELN y bloqueos reavivan el miedo en las carreteras y ponen en jaque al transporte de carga en plena temporada navideña

La escalada de violencia, con atentados, cierres viales y restricciones operativas, obligó al sector a reforzar medidas de seguridad y encendió las alertas por el impacto en la logística, el abastecimiento y la economía del país

Presencia del ELN y bloqueos

Sobreviviente del accidente de bus que cayó a un abismo en Antioquia recibió conmovedora carta: “Aun así regresaste”

Algunas de las jóvenes que sobrevivieron al siniestro relataron a través de videos en redes sociales su proceso de sanación, las intervenciones quirúrgicas y el apoyo recibido por parte de sus familias

Sobreviviente del accidente de bus

Petro dio jalón de orejas en pleno evento al Ministerio de Transporte por falta de ejecución en obra clave para el país: “Nos engañaron”

El jefe de Estado señaló que la cartera priorizó los proyectos que beneficien a zonas con mayor poder económico

Petro dio jalón de orejas

Conductora “inexperta” salió a realizar sus compras navideñas, iba a parquear y terminó dentro de un local de un centro comercial

En la tarde del sábado 20 de diciembre, una mujer ocasionó daños materiales al impactar su carro dentro de un establecimiento en el sur de la ciudad

Conductora “inexperta” salió a realizar

Este es el centro de reclusión en el que permanecerá Ricardo Bonilla mientras se define si participó en el escándalo de corrupción de la Ungrd

El exministro de Hacienda está siendo investigado por ser el presunto autor de los delitos de concierto para delinquir y de cohecho

Este es el centro de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Secuestraron al primo hermano del

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

ENTRETENIMIENTO

El K-pop muestra su fuerza

El K-pop muestra su fuerza en Colombia: descubre lo más popular en iTunes

Fernando Solórzano recordó su personaje en ‘Vecinos’ y contó por qué era cojo: “Me ayudó mucho para el personaje”

Disney+ Colombia: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Karina García y Blessd protagonizaron inesperado reencuentro en el Barrio Antioquia: “Estaba nerviosa”

Los 10 podcasts más escuchados de Spotify Colombia hoy

Deportes

Millonarios tiene una preocupación para

Millonarios tiene una preocupación para enfrentar a Atlético Nacional en la Copa Sudamericana: vea de qué se trata

Colombia tiene nuevo campeón mundial de boxeo: Carlos Utria se llevó el título en Arabia Saudita

Atlético Nacional se pronunció sobre el futuro del técnico Diego Arias: esto pasará con el entrenador del verde

Heidenheim vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 15 de la Bundesliga

Gerardo Bedoya reveló el partido que trata de no recordar en su carrera deportiva: “No soy capaz”