Dani Duke se refirió a los rumores de ruptura de Karol G y Feid, encendiendo las redes sociales: “Yo la veo muy feliz”

La exmaquilladora de la Bichota compartió su visión sobre los rumores de ruptura, interpretando el cambio de look de la cantante como una señal de cierre de ciclo y generando debate entre los fans de la pareja

La paisa dijo que si bien la relación acabó, las cosas están bien con la Bichota - crédito @rechismes/IG

La especulación en torno a la posible ruptura entre Feid y Karol G ha dominado las conversaciones en redes sociales, alimentada por la ausencia de contenido conjunto y la proliferación de rumores.

En este contexto, la voz de Dani Duke, exmaquilladora de Karol G y actual pareja de La Liendra, ha cobrado relevancia al compartir su percepción sobre la situación. “Pa mí, Karol G está agarrando ciclos. O sea, se cortó el pelo... O sea, más claro que el agua no puede ser”, afirmó Dani Duke en declaraciones recogidas por redes sociales.

La observación de Duke se centra en los cambios visibles en la artista, interpretando el corte de cabello como un símbolo de cierre de etapas.

La pareja se mostraba enamorada
La pareja se mostraba enamorada en todo momento - crédito Karol G / Instagram

La incertidumbre sobre el estado de la relación se refleja en la propia formulación de la creadora de contenido: “Todos estamos como: ¿terminaron o no terminaron? ¿Terminaron, no terminaron? ¿Están o no están? No están. No están. Se cortó el pelo”, insistió, reforzando la idea de que la separación es un hecho consumado.

La exmaquilladora también hizo referencia a la interacción digital entre los artistas, señalando: “Se dejaron de seguir, ¿cierto? Sí. Se dejaron de seguir, pues, o no sé, eso vi yo en TikTok, el chisme. Pa’mí fue que ya, eso finiquitó”, aportando así un dato que ha circulado ampliamente en plataformas como TikTok y que muchos seguidores han interpretado como una confirmación indirecta de la ruptura.

Karol G y Feid despiertan
Karol G y Feid despiertan rumores de compromiso - crédito @dimelokingnoticias/Instagram

Más allá del aspecto sentimental, Duke valoró el impacto que estos episodios personales pueden tener en la música de Karol G: “Lo que más me gusta es que la Bichota, como melancólica y despechada, hace unos temas que ya los quiero, ya los quiero, ya quiero disfrutar de, mentiras que no. ¿Es malo disfrutar del dolor? No, que no se decía que tenga dolor. Yo la veo muy hermosa, la veo feliz”, concluyó, subrayando la capacidad de la artista para transformar sus vivencias en nuevas creaciones musicales.

Las reacciones no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente algunos internautas dejaron mensajes como: “Ella es amiga de Daini, cómo no va a saber ese chisme”; “y a la gente que le importa, déjenlos, si se quieren o se aman o terminaron, no tienen por qué andar dejando pistas de todo siempre”; “y si temrinaron cuál es el lío”, entre otros.

Detalles como la presencia de
Detalles como la presencia de objetos personales de Feid en las imágenes de Karol G alimentan las interpretaciones de los seguidores - crédito @feid / Instagram

Qué decía el documental de Feid sobre la relación

El documental de Feid ofreció detalles sobre su relación con Karol G, una de las parejas más comentadas del reguetón. La producción narra el ascenso profesional del artista colombiano y muestra facetas de su vida privada, incluyendo momentos compartidos con la cantante paisa.

A lo largo del documental se aprecia cómo la química entre ambos artistas se refleja tanto en el ámbito personal como en el profesional.

La realización recopila testimonios de amigos y familiares que, sin profundizar abiertamente, confirman la cercanía entre Feid y Karol G. Los registros audiovisuales incluyen escenas en las que los dos aparecen juntos durante ensayos, giras y encuentros fuera del escenario, alimentando la percepción pública de una relación estable.

El estreno de la producción incluyó escenas nunca antes vistas de la vida íntima y profesional del artista paisa en las que se le ve y habla de Karol G - crédito @pipeos_ / X

El material audiovisual también expone cómo la pareja ha manejado la atención mediática. Ambos prefieren mantener la mayor parte de su vínculo lejos del foco, aunque admiten el impacto que sus carreras han tenido en la dinámica sentimental. Algunos fragmentos permiten deducir el apoyo emocional y profesional mutuo, lo que contribuye a fortalecer la presencia de ambos en la industria musical urbana.

Aunque el documental no confirma oficialmente el estado actual de la relación, las imágenes e intercambios revelan una conexión vigente. El testimonio de ambos artistas apunta a que la admiración y la complicidad siguen presentes, desmintiendo rumores de una posible ruptura.

