Colombia

Consejo de Estado sostiene el pago de la mesada 14 a pensionados militares y de la Policía

La decisión del Alto Tribunal respalda la continuidad del pago de este beneficio a quienes se retiraron bajo el régimen especial del Ministerio de Defensa Nacional, tras desestimar una demanda que buscaba anular el acto administrativo de 2014

Guardar
El Consejo de Estado ratifica
El Consejo de Estado ratifica la mesada 14 para pensionados de la Fuerza Pública bajo el régimen especial del Ministerio de Defensa Nacional - crédito Colprensa

La ratificación de la mesada 14 para los pensionados de la Fuerza Pública bajo el régimen especial del Ministerio de Defensa Nacional fue confirmada por el Consejo de Estado, que resolvió mantener la vigencia de este beneficio tras desestimar una demanda contra el Acta del 22 de abril de 2014.

Esta decisión, que refuerza la continuidad de la prestación, se fundamenta en que la reforma pensional de 2005 no eliminó la mesada 14 para los miembros de las Fuerzas Militares pensionados por el Ministerio de Defensa, consolidando así la protección de derechos adquiridos y la especificidad del régimen especial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su fallo, el Consejo de Estado precisó que la directriz contenida en el acta de 2014 se limita exclusivamente al pago de la mesada 14 prevista en el artículo 41.1 del Decreto 4433 de 2004, aplicable únicamente a los miembros de las Fuerzas Militares pensionados por el Ministerio de Defensa Nacional.

Por tanto, el acto administrativo no incluye al personal civil de las Fuerzas Militares ni de la Policía Nacional, ni a los uniformados cuyas asignaciones de retiro están a cargo de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur) o de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil).

El fallo del Consejo de
El fallo del Consejo de Estado excluye al personal civil y a los uniformados con retiro a cargo de Casur y Cremil del beneficio de la mesada 14 - crédito Consejo de Estado

El tribunal declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de estas entidades, dejando claro el alcance restringido de la medida.

El Consejo de Estado consideró jurídicamente viable ordenar el pago de la mesada 14 con cargo al presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional, tanto para quienes históricamente venían recibiendo la prestación conforme al Decreto 4433 de 2004, como para aquellos que, teniendo derecho, no la percibían debido a la interpretación adoptada en el Acta del 22 de abril de 2014.

En relación con los valores adeudados, el Consejo de Estado avaló el pago de las mesadas devengadas y no pagadas dentro del término legal, reconociendo las sumas correspondientes a los últimos tres años contados a partir del 25 de noviembre de 2010.

Además, el fallo aclaró que este reconocimiento no desconoce lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 43 del Decreto 4433 de 2004 sobre la interrupción de la prescripción, por lo que, en caso de haberse presentado un reclamo ante la autoridad competente, la Coordinadora del Grupo de Prestaciones Sociales de la Dirección Administrativa del Ministerio de Defensa Nacional deberá estudiar y resolver cada situación particular.

El Consejo de Estado avaló
El Consejo de Estado avaló el pago retroactivo de mesadas 14 devengadas y no pagadas en los últimos tres años, conforme a la normativa vigente - crédito Consejo de Estado/Facebook

El Consejo de Estado contextualizó que, a partir del 25 de julio de 2005, el Ministerio de Defensa Nacional aplicó el Acto Legislativo 01 de 2005, que prohibió la mesada 14 para los nuevos pensionados.

No obstante, el tribunal tuvo en cuenta el parágrafo transitorio que mantuvo ese derecho para quienes se pensionaran antes del 31 de julio de 2011, siempre que su prestación no superara los tres salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En este sentido, la Sala reiteró que la existencia y permanencia de un régimen especial para la Fuerza Pública se justifica por las características y riesgos propios de este grupo de servidores públicos, como ocurre en otros países.

El fallo también abordó los cargos de nulidad presentados contra el acto administrativo, descartando que este hubiera desconocido el Acto Legislativo 01 de 2005.

El Consejo de Estado señaló que la reforma constitucional buscó corregir desequilibrios del régimen general, sin afectar el régimen especial de la Fuerza Pública, propósito que quedó reflejado en la exposición de motivos y fue ratificado por normas posteriores como el Decreto 668 de 2022 y el Acto Legislativo 01 de 2024.

El Consejo de Estado confirma
El Consejo de Estado confirma que el régimen especial de la Fuerza Pública se mantiene por los riesgos y características propias del servicio - crédito Colprensa

La Sala rechazó el cargo de falsa motivación, concluyendo que el Ministerio de Defensa interpretó correctamente el alcance del régimen especial y aplicó la normativa vigente, en particular el artículo 41.1 del Decreto 4433 de 2004, que continúa plenamente vigente.

El Consejo de Estado enfatizó que la directriz contenida en el acta de 2014 no creó nuevas prestaciones ni modificó las existentes, sino que impartió instrucciones internas sobre la aplicación de una norma vigente, sin invadir funciones legislativas o reglamentarias.

El tribunal estableció que las funcionarias que suscribieron el acta actuaron dentro de sus competencias legales. Con esta decisión, el Consejo de Estado dejó en firme la validez del acto administrativo y ratificó que la mesada 14 sigue aplicándose dentro del régimen especial de la Fuerza Pública.

Temas Relacionados

Mesada 14Consejo de EstadoMinisterio de DefensaFuerza PúblicaFuerzas MilitaresRégimen especialPensionesPensiones en ColombiaCasurCremilColombia-noticias

Más Noticias

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó archivos del caso Epstein con menciones a Andrés Pastrana: “Viajamos con él Colombia, y Jeffrey también estaba presente”

La divulgación de documentos oficiales estadounidenses reavivó el debate sobre los vínculos internacionales y provocó respuestas inmediatas en el ámbito político colombiano

El Departamento de Justicia de

Metro de Bogotá alcanza importante avance y anuncia rodamiento de trenes y otras innovaciones urbanísticas

La obra ferroviaria más grande de la capital del país sumó un nuevo paso técnico hacia su próxima etapa de funcionamiento

Metro de Bogotá alcanza importante

Así suena popular canción decembrina en su versión alemana: creadora de contenido uso botella de aguardiente como micrófono

Esta canción de Pastor López se ha convertido en un emblema para los latinos migrantes que desean pasar las festividades con su familia

Así suena popular canción decembrina

Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia, respondió si está satisfecha con su participación: “Yo quedé demasiado feliz”

La reina expuso el orgullo y la satisfacción personal tras su paso por el certamen internacional con cada decisión tomada junto a su equipo al dejar en alto el nombre de Colombia

Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia,

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner se sinceran sobre la paternidad y la fragilidad de sus hijas: “Es lo más frágil que tengo”

La pareja abrió su corazón en una charla íntima donde compartieron cómo la llegada de sus hijas cambió por completo su visión sobre el amor, la vulnerabilidad y el valor de los pequeños momentos

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Conductor que presenció el ataque

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

ENTRETENIMIENTO

Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia,

Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia, respondió si está satisfecha con su participación: “Yo quedé demasiado feliz”

Ana del Castillo interrumpió concierto para ayudar a un niño extraviado: terminó interpretando la canción del Bienestar Familiar

Sofía Vergara celebró el cumpleaños de su prima Paulina Dávila en redes sociales: compartió foto inédita de ambas en ‘Griselda’

Alejandro Estrada fue confirmado como nuevo participante de ‘La casa de los famosos Colombia’

WestCol despidió a creadora de contenido con la que inició su camino en redes sociales: falleció en un accidente vehicular

Deportes

Carlos Valderrama habló sobre la

Carlos Valderrama habló sobre la esperanza que tiene con la selección Colombia en el Mundial 2026: “Tienen personalidad”

Figura de la final de la Liga BetPlay confirmó su regreso a Atlético Nacional para 2026: “No se ejecutó”

Falcao vuelve a sonar en el mercado de fichajes: toma fuerza su regreso a las canchas para 2026

Jhon Jáder Durán fue advertido en Fenerbahce por su mala actitud: “De lo contrario perjudicarás al equipo”

Encienden la polémica en Portugal, previo al partido ante Colombia: “Si jugamos mejor sin Cristiano, es en parte culpa nuestra”