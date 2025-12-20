Alias El Negro o Andresito, miembro del Clan del Golfo, fue capturado en Medellín: es requerido por la justicia de Estados Unidos

Capturado extraditable del Clan del Golfo en Medellín - crédito redes sociales/X

La captura en Medellín de alias El Negro o “Andresito”, señalado como coordinador de envíos de estupefacientes del clan del Golfo hacia Estados Unidos, representa un golpe relevante para la estructura criminal de esta organización, que mantenía una red de aproximadamente veinte integrantes.

El operativo, realizado por el Ejército colombiano, se llevó a cabo en vías de la ciudad y responde a una solicitud de extradición emitida por autoridades estadounidenses, lo que subraya la dimensión internacional de las actividades ilícitas atribuidas al detenido, según informó El Tiempo.

En el tramo final de la investigación, las autoridades lograron identificar a “El Negro” como pieza clave en la logística de exportación de drogas hacia Norteamérica, lo que motivó su inclusión en la lista de personas requeridas por la justicia de Estados Unidos. La detención se produjo tras un seguimiento que permitió ubicarlo en Medellín, donde presuntamente coordinaba los movimientos de la red criminal.

De acuerdo con El Tiempo, la organización a la que pertenecía estaba compuesta por cerca de veinte personas, todas dedicadas a facilitar el tráfico internacional de estupefacientes.

La operación, que culminó con la captura de “El Negro” se enmarca en los esfuerzos de las autoridades colombianas por desarticular las rutas de narcotráfico que conectan el país con mercados internacionales, especialmente el estadounidense.

La extradición solicitada por Estados Unidos refuerza la cooperación bilateral en materia de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Según El Tiempo, la detención de este coordinador logístico representa un avance en la estrategia para debilitar la capacidad operativa del clan del Golfo y limitar su influencia en el tráfico de drogas a gran escala.

Capturan a “Juan de Dios”, líder del Clan del Golfo en Antioquia

La reciente captura de David Alexis Vera Muriel, conocido como Juan de Dios, junto a sus dos principales escoltas, representa un golpe para la estructura de poder que el clan del Golfo ha tejido en el suroeste de Antioquia, especialmente en la región cafetera. Según el coronel Óscar Rico, estos operativos desarticularon parte fundamental del círculo de protección que permitía a Juan de Dios ejercer dominio sobre los líderes y habitantes rurales de la zona.

La investigación señaló que Juan de Dios utilizaba la intimidación para convocar a presidentes de varias Juntas de Acción Comunal (JAC) en el municipio de Andes, obligándolos a congregar a la comunidad en veredas específicas. De este modo, organizaba reuniones “de constreñimiento arbitrarias e ilegales”, en palabras del coronel Rico, con el fin de imponer la voluntad del clan del Golfo sobre la población local.

El oficial detalló que las actividades ilícitas del capturado se concentraban particularmente en los corregimientos de San José, Buenos Aires, Santa Rita y Santa Inés. “Un sujeto que corresponde al nombre David Alexis Vera Muriel, alias Juan de Dios, que es el pseudopolítico de la estructura criminal. Este sujeto, dentro del proceso investigativo, se tiene la orientación de que es la persona que se encontraba realizando reuniones de constreñimiento arbitrarias ilegales a miembros de la comunidad de la zona rural, especialmente los corregimientos de San José, Buenos Aires, Santa Rita y Santa Inés”, afirmó el coronel Rico.

La operación policiaca no solo condujo a la detención de “Juan de Dios”, sino también a la de “Pib”e o “El Zarco” y “Cabezón”, identificados como sus principales hombres de confianza responsables de garantizar su seguridad y de reforzar la intimidación hacia líderes comunales y caficultores.

Según explicó el coronel Rico, este anillo de seguridad incrementaba la capacidad de coerción sobre la población, facilitando la imposición de reglas y el cobro sistemático de extorsiones.

Los hallazgos del proceso investigativo confirman que el propósito central de estas acciones era “consolidar el control territorial” del clan en áreas rurales clave, mediante la coacción sostenida y la imposición de tarifas extorsivas a los productores de café, lo que reiteraba el uso de la violencia y la presión como herramientas para garantizar la influencia criminal en la región.