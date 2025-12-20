Colombia

Aida Victoria Merlano bromeó sobre su situación legal: “Estuve dos horas privada de la libertad”

La creadora de contenido se quedó encerrada en su apartamento, por lo que no dudó en sacar provecho de la situación creando contenido para sus seguidores sobre su proceso judicial

La barranquillera no pudo salir de su vivienda lo que la obligó a quedarse encerrada por un buen tiempo - crédito @aidavictoriam/IG

Aida Victoria Merlano saltó le sacó una sonrisa a sus seguidores con una publicación que hizo en su cuenta de Instagram, después de haberse quedado encerrada en un ascensor por cerca de dos horas de acuerdo con un video en sus Instastories.

La barranquillera, de acuerdo con el mensaje, permaneció por cerca de dos horas encerrada dentro de su apartamento por unos inconvenientes con el ascensor y las escaleras de emergencia.

Como si se tratara de una escena de escape en una serie, el video muestra a Merlano Manzaneda con sus tacones en la mano y subiendo por unas escaleras como si escapara de alguien.

Aida Victoria Merlano Manzaneda, hija de Aida Merlano, en la jornada del 21 de marzo de 2024 sabrá si vuelve tras las rejas - crédito Colprensa

“Estuve dos horas privada de la libertad”, dijo la creadora de contenido, haciendo mofa de su condición judicial. Fue en ese momento en el que agregó la explicación de lo ocurrido: “Se dañó el ascensor y se perdieron las llaves de las escaleras de emergencia”, lo que derivó en que permaneciera tiempo en su unidad residencial sin poder moverse.

Los comentarios en redes sociales se salieron de control, por lo que rápidamente algunos internautas no dudaron en reaccionar con mensajes: “Jajajaja esa Aida es un cuento, primero se le quedan las llaves en la casa y después que privada de la libertad”; ”pero mija te tenían bien presa, porque ni dabas señales de vida"; “jajajaja Aida el bebé”, entre otros.

Ya había vivido una situación similar

Las redes sociales se vieron agitadas luego de que Aida Victoria Merlano difundió imágenes de cómo logró entrar a su propio apartamento tras sufrir un imprevisto con las llaves. En los clips compartidos a través de sus historias de Instagram, la influenciadora relató la secuencia de hechos que la llevaron a buscar un método alternativo para acceder a su vivienda.

Así lo dejó ver la creadora de contenido en su cuenta de Instagram mientras Emiliano la observaba - crédito @aidavictoriam/IG

En los videos puede apreciarse a su hijo Emiliano recostado sobre una colchoneta en el pasillo del edificio, observando la escena a medida que su madre ideaba opciones para resolver el percance. Merlano describió que, al salir de su domicilio, omitió guardar las llaves en su bolso, hecho que complicó su retorno y la forzó a improvisar.

Ante la falta de alternativas convencionales, la creadora de contenido optó por un camino inusual: intentó pasar por una ventana del baño, pese a las dificultades que implicaba su vestimenta, compuesta en ese momento por un vestido y tacones. Para lograrlo, necesitó además la colaboración de otra persona, quien le ofreció apoyo desde el exterior.

El suceso atrajo no solo la atención de sus seguidores, sino también numerosos comentarios enfocados en la creatividad y resolución de la influenciadora frente a los contratiempos cotidianos. La propia Merlano documentó el episodio con humor, mostrando la reacción de su hijo durante toda la maniobra.

Esto fue lo que dijo sobre la violencia intrafamiliar que padeció

La creadora de contenido decidió dejar unas palabras de aliento y empoderamiento para aquellas que pasen por situaciones que describe en el video - crédito @rechismes/IG

La controversia, que se ha desarrollado de manera pública en las redes sociales, se intensificó después de que Tejada publicara un mensaje alusivo a los cuatro meses de su hijo, insinuando que “lo quieren separar del niño”, ya que esa declaración fue interpretada por Merlano como un ataque encubierto, lo que provocó una respuesta contundente de su parte.

En vista de los comentarios de su expareja sobre el tiempo que llevaba sin ver al bebé, esto fue lo que le dijo Aida Victoria;

“Así como tú no te comportas como un caballero, ni te mides para mandar tus indirectas de hembra resentida, porque esas cosas las hacen las hembras. Entonces yo tampoco me tengo por qué comportar como una dama y a mí me tienes que respetar, no solo porque te parí un hijo, sino porque soy yo la que lo mantiene. Entonces, de mi estabilidad mental depende de que tu hijo coma, porque te jactas en redes sociales de ser el padre perfecto y resulta que desde que el niño nació, tú no das un solo peso, estás demandado por alimentos... Te puedo tumbar el circo con todo y payasos si no me respetas”, le contestó Aida Victoria.

