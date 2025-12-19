Turista estadounidense murió ahogada tras caer al Río Otún mientras avistaba aves: al parecer el puente no tenía barandas

La turista estadounidense cayó desde el puente Albán, un sector sin barandas de protección en La Florida, Eje Cafetero - crédito Policía de Pereira

El hallazgo del cuerpo de Linda Winter Strauchler, una turista estadounidense de 77 años, marcó el desenlace de una tragedia en el río Otún, en el corregimiento de La Florida, en Pereira.

La mujer, que había llegado apenas dos días antes a la región junto a su esposo para disfrutar de la biodiversidad del Eje Cafetero, murió tras caer desde el puente Albán, un sector frecuentado por visitantes y conocido por la ausencia de barandas de protección.

Las autoridades locales, confirmaron que la víctima se encontraba realizando avistamiento de aves y tomando fotografías cuando ocurrió el accidente, lo que reavivó el debate sobre la seguridad en zonas turísticas naturales y la necesidad de reforzar las medidas preventivas para evitar nuevos incidentes.

Las autoridades de Pereira confirmaron que la víctima realizaba avistamiento de aves y fotografía al momento del accidente - crédito Policía de Pereira

La recuperación del cuerpo se produjo tras un operativo coordinado entre la Policía Nacional, la Defensa Civil y el cuerpo de Bomberos de Pereira, que iniciaron la búsqueda a partir de las 6:30 a. m., luego de recibir la alerta de la comunidad sobre la caída de una mujer al río.

Según relató la mayor Jenny Ardila Enríquez, jefa del grupo de manejo en emergencias y desastres de Ponalsar, a El Tiempo: “La Policía Nacional activa a su personal de vigilancia por la presunta desaparición de una persona de sexo femenino que habría caído al río desde el puente. Allí, personal de vigilancia empezó a hacer la verificación en el lugar de los hechos y realizó entrevistas a las personas en el sector. En ese momento se tomó contacto con el guía turístico y manifestó que la persona salió a caminar en horas de la mañana, la vieron caer al río y posteriormente le perdieron de vista”.

La falta de barandas y señalización en el puente Albán es señalada como la principal causa del accidente mortal - crédito Policía de Pereira

Las labores de rastreo incluyeron recorridos laterales dentro y fuera del cauce, así como inspecciones aéreas en puntos de difícil acceso. Finalmente, el cuerpo fue localizado y recuperado a las 11:20 a. m., según confirmó Alfredo Muñoz, director de la Defensa Civil de Risaralda, a medios locales.

La hipótesis principal que manejan las autoridades apunta a un accidente provocado por la falta de barandas en una sección del puente. Testigos y el guía turístico informaron que la mujer se encontraba tomando fotografías cuando, en un descuido, no advirtió la ausencia de protección, resbaló y cayó al río.

La mayor Ardila Enríquez explicó al mismo medio: “Nos informan las personas que vieron que ella estaba tomando fotos y no vio una parte del puente que no tenía baranda, resbaló y cayó al río”.

El operativo de búsqueda y rescate involucró a la Policía Nacional, Defensa Civil y Bomberos de Pereira desde primeras horas de la mañana - crédito Policía de Pereira

Este detalle fue subrayado por expertos en gestión de riesgos, como Marta González, que señaló a medios de Pereira que la ausencia de señalización y elementos de seguridad incrementa el peligro para los visitantes: “Los turistas deben estar siempre acompañados y evitar acercarse a los bordes de ríos y puentes sin protección. Esto puede salvar vidas”.

El impacto del suceso generó consternación tanto en la comunidad local como entre los turistas que frecuentan la zona. Las redes sociales y los vecinos de La Florida expresaron su solidaridad con la familia de la víctima, mientras que las autoridades intensificaron el llamado a extremar las precauciones en áreas naturales, especialmente en sectores sin infraestructura de seguridad.

La Policía Nacional anunció que fortalecerá los controles de la Policía de Turismo, la Policía Ambiental y la Policía del Agua para prevenir emergencias similares. En paralelo, el Comité Municipal de Gestión del Riesgo activó un plan de acompañamiento para el esposo de la víctima, que permanece en Pereira.

El hallazgo del cuerpo de Linda Winter Strauchler en el río Otún reaviva el debate sobre la seguridad turística en Pereira - crédito X

La mayor Ardila Enríquez detalló a El Tiempo: “Se están realizando labores de apoyo psicosocial con una psicóloga bilingüe que está acompañando a su esposo en todo el tema de afrontamiento de la realidad”. Además, las autoridades colaboran con la familia para los trámites de repatriación del cuerpo.