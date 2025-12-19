Colombia

Rifirrafe entre Petro y la gobernadora del Vale de Cauca por asesinato de funcionario de la Dian en Tuluá: “No quieres que hable de la mafia”

Dilian Francisca Toro rechazó cualquier insinuación que la relacione con el narcotráfico y calificó las palabras del presidente Petro como una “bajeza”

Guardar
Rifirrafe entre Petro y la
Rifirrafe entre Petro y la gobernadora del Vale de Cauca por asesinato de funcionario de la Dian en Tuluá - crédito Ovidio González/Presidencia - Camila Díaz/Colprensa

La disputa entre la gobernadora Dilian Francisca Toro y el presidente Gustavo Petro alcanzó un nuevo nivel tras un intercambio de mensajes en la red social X, donde ambos expusieron sus diferencias sobre el asesinato del director de la Dian seccional Tuluá, Gilberto Calao, el narcotráfico y la seguridad en el suroccidente de Colombia.

En medio de la controversia, Toro resaltó que el Valle del Cauca logró una reducción del 60% en la pobreza multidimensional durante la última década, según sus propios datos. Además, defendió la gestión regional en seguridad, mencionando la entrega de drones, el fortalecimiento logístico y la inversión en defensa del territorio.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El eje del enfrentamiento gira en torno a la efectividad de la política de Paz Total y la responsabilidad de las autoridades nacionales y regionales frente al avance de las economías ilegales en la región.

Dilian Francisca Toro rechaza las
Dilian Francisca Toro rechaza las acusaciones de vínculos con el narcotráfico y exige un debate sobre solvencia moral - crédito @DilianFrancisca / X

La mandataria departamental acusó a Petro de emitir afirmaciones calumniosas y lo desafió a asumir un papel más activo en el territorio. En su cuenta de X, Toro expresó: “Si usted gobernase como trina, si dedicase el tiempo que gasta en redes a venir al territorio a ponerse al frente de la situación, Presidente, los atentados terroristas, el control territorial y los resultados palmarios del fracaso de la NO paz total serían evidentes para usted (sic)”.

La gobernadora rechazó cualquier insinuación que la relacione con el narcotráfico y calificó las palabras del presidente Petro como una “bajeza cobarde”, invitándolo a un debate sobre solvencia moral y reiterando su llamado a que asuma sus deberes en el departamento: “Sus palabras calumniosas, escritas entre líneas en su Catilinaria, vinculándome con el narcotráfico, son una bajeza cobarde; cuando quiera, demos el debate sobre solvencia moral, pese a ello, le sigo insistiendo, venga al Valle del Cauca, pónganse al frente de sus deberes que aquí estamos haciéndolo desde hace ya mucho tiempo, con su ayuda o sin ella, el Valle del Cauca sigue adelante”.

En reacción, el jefe de Estado sostuvo que la mandataria departamental busca desviar el debate sobre la corrupción en la Dian y la violencia en el Valle del Cauca.

La respuesta de Petro a
La respuesta de Petro a la Gobernadora del Valle del Cauca - crédito @petrogustavo/X

No quieres que hable, gobernadora, de la relación mafia/política en el valle del Cauca originadora de la violencia?”, escribió Petro en su cuenta de X

Y agregó: “Pues bien hoy acabo de hacer la denuncia de como los contrabandistas han usado los CERT del plan Vallejo para usar nits de exportadores para entrar mercancía de contrabando; su base es la zona franca de Palmaseca. Usan el aeropuerto de Cali y el puerto de Buenaventura, han comprado policías, funcionarios, investigadores y políticos les ayudan y han amenazado y asesinado funcionarios de la DIAN en Tuluá (sic)”.

En la querella afirmó que el software utilizado para los registros de importaciones y declaraciones de renta, herramientas clave para la detección del contrabando y la recaudación de impuestos, fue diseñado de manera que facilita el robo desde el interior de la institución.

Tras el asesinato del director
Tras el asesinato del director de la Dian en Tulúa, el mandatario describió la forma de operar para hacer el contrabando técnico - crédito Presidencia/Redes Sociales/Dian

El presidente aseguró: “Estamos hablando de $8 billones de pesos que se han fugado en manos de las mafias que operan desde adentro del Estado”. Además, señaló que el sistema conocido como Lucía, instalado en la Dian, presenta una arquitectura que impide cualquier control efectivo, lo que ha permitido a las organizaciones criminales operar con impunidad.

El mandatario subrayó que la mafia enquistada en la Dian lleva aproximadamente diez años manipulando el software institucional, permitiendo que operaciones de contrabando a gran escala se disfracen de exportaciones legítimas. Petro destacó la importancia estratégica del Valle del Cauca como ruta del contrabando, dada su proximidad al puerto de Buenaventura, actualmente en manos privadas, y aprovechó para reiterar su postura a favor de la estatización de sectores clave. Según sus palabras, “El Valle ha sido una de las rutas fundamentales, dada precisamente la cercanía al puerto de Buenaventura, que está en manos de privados”.

Temas Relacionados

Gustavo PetroDilian Francisca ToroValle del CaucaDianAsesinato funcionario DianTuluáNarcotráficoAlias papá pitufoGilberto CalaoColombia-Noticias

Más Noticias

Turista estadounidense murió ahogada tras caer al Río Otún mientras avistaba aves: al parecer el puente no tenía barandas

Linda Winter Strauchler, la extranjera de 77 años, cayó al afluente, al parecer, en medio de un descuido mientras toma fotografías en la zona

Turista estadounidense murió ahogada tras

Incautaron 630 kilos de alimentos en mal estado listos para ser comercializados en Soacha durante la temporada navideña

El operativo sanitario permitió a las autoridades identificar productos que no cumplían con las normas de transporte y manipulación, lo que llevó a su retiro para evitar riesgos a la población

Incautaron 630 kilos de alimentos

Johana Fadul aclaró si se le acabaron las oportunidades laborales y por eso participará en ‘La Casa de los Famosos Colombia 3′

La artista explicó que su presencia en el programa responde a una propuesta contractual y sostuvo que evitará que su participación esté marcada por el conflicto y la controversia

Johana Fadul aclaró si se

Caso Ungrd: Ricardo Bonilla fue capturado y procesado por las autoridades tras finalizar la audiencia

La fiscal María Cristina Patiño imputó al exministro por concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en contratos

Caso Ungrd: Ricardo Bonilla fue

Jota Pe Hernández acusó a Iván Cepeda de ser uno de los más “vagos” del Congreso entre 2022 y 2026: así expuso su denuncia

El senador de oposición revivió en sus redes sociales el episodio de la plenaria del martes 16 de diciembre, en la que lanzó duras acusaciones contra el congresista y candidato presidencial del Pacto Histórico, con lo que reavivó las tensiones que han protagonizado en el órgano legislativo

Jota Pe Hernández acusó a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista con seis cilindros

Atentado terrorista con seis cilindros bomba que habrían explotado cerca al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: cuatro soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

Autoridades ofrecen hasta $500 millones por ‘Max Max’, responsable de los atentados terroristas en Buenos Aires

ENTRETENIMIENTO

Johana Fadul aclaró si se

Johana Fadul aclaró si se le acabaron las oportunidades laborales y por eso participará en ‘La Casa de los Famosos Colombia 3′

Hora y dónde ver FMS World series en Bogotá: Lokillo, Gazir, Aczino y Bnet estarán en el Movistar Arena

Reconocido actor colombiano habló de su experiencia en una serie nominada a los Globos de Oro 2026: “Ni siquiera me había permitido soñar”

Luis Díaz recibió a Silvestre Dangond en Alemania y le entregó un regalo especial: “Llegó el poder”

Karol G fascinó a sus seguidores con su nuevo look y aseguran que luce más joven: “Le queda divino”

Deportes

Carlos Antonio Vélez le bajó

Carlos Antonio Vélez le bajó la emoción a Atlético Nacional por el título de Copa Colombia: “Espectáculo vergonzoso”

Juan Fernando Quintero reveló detalles de la pérdida que marcó su vida en el mejor momento de su carrera: “A mí se me acabó la razón de vivir”

La Copa Sudamericana revive el clásico Millonarios vs. Atlético Nacional: este es el historial internacional

Juan Pablo Montoya se refirió al fallido ingreso de Barranquilla a la Fórmula 1: “Una visita quiere decir que hay interés”

Se conocieron las fechas para los partidos de los clubes colombianos en Copa Libertadores y Copa Sudamericana