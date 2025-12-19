Rifirrafe entre Petro y la gobernadora del Vale de Cauca por asesinato de funcionario de la Dian en Tuluá: “No quieres que hable de la mafia”

Rifirrafe entre Petro y la gobernadora del Vale de Cauca por asesinato de funcionario de la Dian en Tuluá - crédito Ovidio González/Presidencia - Camila Díaz/Colprensa

La disputa entre la gobernadora Dilian Francisca Toro y el presidente Gustavo Petro alcanzó un nuevo nivel tras un intercambio de mensajes en la red social X, donde ambos expusieron sus diferencias sobre el asesinato del director de la Dian seccional Tuluá, Gilberto Calao, el narcotráfico y la seguridad en el suroccidente de Colombia.

En medio de la controversia, Toro resaltó que el Valle del Cauca logró una reducción del 60% en la pobreza multidimensional durante la última década, según sus propios datos. Además, defendió la gestión regional en seguridad, mencionando la entrega de drones, el fortalecimiento logístico y la inversión en defensa del territorio.

El eje del enfrentamiento gira en torno a la efectividad de la política de Paz Total y la responsabilidad de las autoridades nacionales y regionales frente al avance de las economías ilegales en la región.

Dilian Francisca Toro rechaza las acusaciones de vínculos con el narcotráfico y exige un debate sobre solvencia moral - crédito @DilianFrancisca / X

La mandataria departamental acusó a Petro de emitir afirmaciones calumniosas y lo desafió a asumir un papel más activo en el territorio. En su cuenta de X, Toro expresó: “Si usted gobernase como trina, si dedicase el tiempo que gasta en redes a venir al territorio a ponerse al frente de la situación, Presidente, los atentados terroristas, el control territorial y los resultados palmarios del fracaso de la NO paz total serían evidentes para usted (sic)”.

La gobernadora rechazó cualquier insinuación que la relacione con el narcotráfico y calificó las palabras del presidente Petro como una “bajeza cobarde”, invitándolo a un debate sobre solvencia moral y reiterando su llamado a que asuma sus deberes en el departamento: “Sus palabras calumniosas, escritas entre líneas en su Catilinaria, vinculándome con el narcotráfico, son una bajeza cobarde; cuando quiera, demos el debate sobre solvencia moral, pese a ello, le sigo insistiendo, venga al Valle del Cauca, pónganse al frente de sus deberes que aquí estamos haciéndolo desde hace ya mucho tiempo, con su ayuda o sin ella, el Valle del Cauca sigue adelante”.

En reacción, el jefe de Estado sostuvo que la mandataria departamental busca desviar el debate sobre la corrupción en la Dian y la violencia en el Valle del Cauca.

La respuesta de Petro a la Gobernadora del Valle del Cauca - crédito @petrogustavo/X

“No quieres que hable, gobernadora, de la relación mafia/política en el valle del Cauca originadora de la violencia?”, escribió Petro en su cuenta de X

Y agregó: “Pues bien hoy acabo de hacer la denuncia de como los contrabandistas han usado los CERT del plan Vallejo para usar nits de exportadores para entrar mercancía de contrabando; su base es la zona franca de Palmaseca. Usan el aeropuerto de Cali y el puerto de Buenaventura, han comprado policías, funcionarios, investigadores y políticos les ayudan y han amenazado y asesinado funcionarios de la DIAN en Tuluá (sic)”.

En la querella afirmó que el software utilizado para los registros de importaciones y declaraciones de renta, herramientas clave para la detección del contrabando y la recaudación de impuestos, fue diseñado de manera que facilita el robo desde el interior de la institución.

Tras el asesinato del director de la Dian en Tulúa, el mandatario describió la forma de operar para hacer el contrabando técnico - crédito Presidencia/Redes Sociales/Dian

El presidente aseguró: “Estamos hablando de $8 billones de pesos que se han fugado en manos de las mafias que operan desde adentro del Estado”. Además, señaló que el sistema conocido como Lucía, instalado en la Dian, presenta una arquitectura que impide cualquier control efectivo, lo que ha permitido a las organizaciones criminales operar con impunidad.

El mandatario subrayó que la mafia enquistada en la Dian lleva aproximadamente diez años manipulando el software institucional, permitiendo que operaciones de contrabando a gran escala se disfracen de exportaciones legítimas. Petro destacó la importancia estratégica del Valle del Cauca como ruta del contrabando, dada su proximidad al puerto de Buenaventura, actualmente en manos privadas, y aprovechó para reiterar su postura a favor de la estatización de sectores clave. Según sus palabras, “El Valle ha sido una de las rutas fundamentales, dada precisamente la cercanía al puerto de Buenaventura, que está en manos de privados”.