Ocupación de hoteles en Colombia para diciembre de 2025 no es la esperada por los empresarios: las cifras son preocupantes

El sector hotelero y turístico en Colombia atraviesa una etapa de recuperación parcial, marcada por avances en el turismo internacional y desafíos persistentes en la hotelería formal. No obstante, mientras el ingreso de divisas y la movilización de pasajeros muestran señales positivas, la ocupación, los ingresos y el empleo en el sector hotelero presentan caídas, con impactos diferenciados en varias regiones del país.

Así lo dejan entrever las proyecciones de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) y los resultados de la Encuesta Mensual de Alojamiento (EMA) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Según el gremio, el Producto Interno Bruto (PIB) nacional cerraría 2025 con un crecimiento entre 2,5% y 2,8%. En contraste, el PIB del subsector de alojamiento y servicios de comida crecería apenas 0,2% respecto a 2024, con lo que alcanzaría $37,9 billones.

Dicho nivel, aunque positivo, se mantiene por debajo de los registros de 2022, lo que evidencia una recuperación parcial y la persistencia de retos estructurales para el sector.

Ingresos y divisas por turismo

Y es que el turismo en Colombia continúa con la consolidación de ser un motor clave para la economía nacional. Según la asociación, al cierre de 2025 la entrada de divisas por turismo crecería 11,6%, con ingresos cercanos a USD11.400 millones. Para el primer trimestre de 2026, se estima un ingreso adicional de USD3.055 millones, impulsado principalmente por los viajes internacionales. Sin embargo, la caída del valor del dólar redujo la capacidad de consumo de los visitantes extranjeros, lo que representa un desafío para el sector.

Ante esto, el presidente ejecutivo de Cotelco, José Andrés Duarte, señaló que “el turismo sigue demostrando su capacidad para dinamizar la economía del país y generar divisas, pero este crecimiento debe traducirse en mejores condiciones para la operación hotelera formal, que hoy enfrenta presiones importantes en ocupación, ingresos y empleo”.

Movilización aérea y llegada de visitantes

En cuanto al transporte aéreo, se prevé que entre enero y diciembre de 2025 se movilicen cerca de 44,8 millones de pasajeros, lo que representa un incremento de 1,1% frente a 2024, impulsado por el tráfico internacional. Para el primer trimestre de 2026, el crecimiento sería más dinámico, con un aumento estimado del 11% en el total de pasajeros movilizados en el país.

Respecto a la llegada de visitantes no residentes, las proyecciones para 2025 muestran una variación entre -3,4% y 0,4% frente a 2024, debido a la disminución de colombianos no residentes. En contraste, los extranjeros no residentes registrarían un crecimiento cercano al 4%.

Se destaca el aumento proyectado de turistas provenientes de Estados Unidos, con un crecimiento anualizado de 8,7% al cierre del año, a pesar de meses complejos en la relación binacional.

Ocupación hotelera y desempeño regional

La EMA del Dane reporta que la tasa de ocupación hotelera nacional para el cierre de 2025 se proyecta en 49,7%, por debajo de los niveles de 2023 y 2024. Entre enero y octubre de 2025, la ocupación hotelera promedio nacional fue de 50,1%, lo que representa una disminución de 0,2 puntos porcentuales frente al año anterior.

Seis regiones experimentaron caídas en este indicador, con reducciones notables en:

Caribe : -1,2 puntos porcentuales (pp).

Bogotá: -2,0 pp.

Amazonía: -8,6 pp, siendo esta última la más afectada.

Se destaca que la mayoría de los establecimientos de alojamiento en Colombia son pequeños y familiares, lo que los hace muy vulnerables a las fluctuaciones del mercado y a la desaceleración observada en 2025.

Ingresos reales y empleo en el sector

Según la EMA del DANE, entre enero y octubre de 2025 los ingresos sector alojamiento disminuyeron 2,6% frente al mismo periodo de 2024. Para el cierre de 2025, Cotelco proyecta una caída de 3,2% en los ingresos reales, tendencia que se profundizaría en el primer trimestre de 2026 con una reducción estimada de 4,7%.

Ocho regiones, entre ellas Amazonía, Antioquia, Cartagena, Llanos Orientales, los Santanderes, Bogotá, Costa Caribe y Pacífico, registraron comportamientos negativos en los ingresos reales.

Y en materia de empleo, la encuesta reporta una reducción de 1,0% a nivel nacional entre enero y octubre de 2025. Se prevé una disminución de 0,8% en el empleo del subsector de alojamiento para el cierre de 2025 y de 0,7% en el primer trimestre de 2026, con afectaciones en al menos nueve regiones. La situación refleja las dificultades para sostener los niveles de ocupación laboral en una situación marcada menores ingresos y presiones sobre los costos operativos.

Duarte advirtió que “Las cifras de la EMA confirman que el sector de alojamiento donde la gran mayoría son pequeños establecimientos y familiares en todo el territorio nacional, enfrenta un año retador, con caídas en ingresos, empleo y ocupación en varias regiones del país”. Según el dirigente, “este comportamiento obliga a reforzar las políticas de competitividad, promoción turística y formalización, para proteger el empleo y garantizar la sostenibilidad de una actividad clave para las economías regionales”.

Retos y llamados del sector

Ante este panorama, el gremio insiste en la necesidad de avanzar en medidas que impulsen la demanda, fortalezcan la formalidad y mejoren las condiciones de operación del sector.

Duarte invitó a los viajeros a preferir hoteles y establecimientos de alojamiento turístico formales durante la temporada de vacaciones al señalar que “al hacerlo, no solo disfrutarán de una experiencia segura y de calidad, sino que también contribuyen al fortalecimiento del turismo responsable y al desarrollo económico y social de las regiones”.