Más impuestos al bolsillo: esto plantea el borrador del decreto de emergencia económica, hay preocupación por el nuevo ‘5x1.000′

El borrador del decreto de emergencia económica que alista el Gobierno de Gustavo Petro incluiría un paquete de medidas tributarias que impactarían directamente a los movimientos financieros y al consumo de productos como licores, vinos y cigarrillos a partir de 2026.

Uno de los cambios más relevantes es el aumento del gravamen a los movimientos financieros, conocido como 4x1.000, que pasaría a ser del 5x1.000. Según el articulado preliminar, la nueva tarifa aplicaría durante el año gravable 2026, lo que implicaría un mayor costo para transacciones bancarias realizadas por personas y empresas.

El borrador también introduce ajustes al impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y productos similares. De acuerdo con el texto, el hecho generador del impuesto sería el consumo de bebidas con una concentración superior a un grado alcoholimétrico dentro de la jurisdicción de los departamentos.

En cuanto a las tarifas, el documento establece que para 2026 el componente específico del impuesto sería de $750 por cada grado alcoholimétrico, calculado sobre unidades de 750 centímetros cúbicos o su equivalente. A esto se suma un componente ad valorem del 30%, lo que incrementaría la carga tributaria total sobre estos productos.

El borrador del decreto también contempla modificaciones al impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado. Para el año gravable 2026, el impuesto se causaría por el consumo de cigarrillos, tabaco elaborado, derivados, sucedáneos o imitadores dentro de los departamentos. El texto aclara que quedarían excluidos del tributo los chicotes de producción artesanal.

Las medidas hacen parte del marco excepcional de la emergencia económica y, de acuerdo con el documento, buscan fortalecer el recaudo fiscal en un contexto de presión sobre las finanzas públicas. Sin embargo, al tratarse de un borrador, los artículos aún podrían sufrir ajustes antes de su eventual expedición oficial.

De concretarse, el decreto abriría un nuevo debate político y económico sobre el impacto de estos impuestos en el costo de vida, el consumo y la actividad empresarial, especialmente en sectores sensibles como el financiero y el de bebidas alcohólicas y tabaco.

