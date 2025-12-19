La Policía frustró un atentado con explosivos en Popayán: autoridades desactivaron un detonante

Un automóvil con explosivos fue abandonado en las inmediaciones de una estación policial, lo que motivó la intervención de unidades especializadas y la evacuación de la zona tras la oportuna notificación de los habitantes - crédito Redes Sociales

Un intento de atentado con explosivos fue frustrado en la mañana del viernes 19 de diciembre en Popayán, cuando una camioneta acondicionada con carga explosiva fue abandonada cerca de la estación sur de la Policía Metropolitana, en el barrio Bolívar.

La intervención oportuna de la comunidad y la rápida respuesta de las autoridades evitaron víctimas y permitieron controlar la situación.

El hallazgo se produjo poco antes de las seis de la mañana, cuando residentes y comerciantes del sector detectaron la presencia inusual de una Toyota Land Cruiser Prado blanca, estacionada junto al Parque Mosquera, frente a una zona residencial y a pocos metros de la estación policial.

Ante la sospecha de que el vehículo pudiera contener explosivos, los habitantes alertaron de inmediato a la Policía Nacional, lo que motivó el despliegue de unidades antiexplosivos y el acordonamiento del área.

Algunos videos difundidos en redes sociales sugieren que el vehículo habría chocado contra una valla de la entidad de seguridad antes de quedar estacionado.

Testigos señalaron que una persona descendió del automóvil y huyó del lugar. Las autoridades evacuaron la zona para proceder con la inspección, y los técnicos especializados confirmaron la presencia de una carga explosiva en el interior del vehículo.

El coronel Jeyson López, de la Policía Metropolitana de Popayán, detalló que el intento de atentado se registró a las 5:50 a. m. y que la alerta inicial provino de los comerciantes del sector. “Nuestro personal de Policía Judicial hizo el procedimiento correspondiente, logrando así la desactivación de este vehículo”, explicó el oficial en declaraciones oficiales.

López destacó la importancia de la colaboración ciudadana, que resultó determinante para evitar consecuencias mayores.

El alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, se desplazó a la zona para informarse de la situación y acompañar a las autoridades durante el operativo.

Hasta el momento, no se ha identificado a los responsables del hecho, aunque las primeras hipótesis apuntan a que el vehículo fue acondicionado para ser detonado de manera remota. Las autoridades recomendaron a la población mantenerse alejada del área mientras continúan las investigaciones.

Este intento de atentado se produjo apenas un día después de la visita del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a la capital caucana, quien había anunciado un refuerzo en el pie de fuerza pública.

La región atraviesa una fase de escalada violenta, marcada por el reciente paro armado del Eln entre el 14 y el 17 de diciembre y por ataques reiterados contra instalaciones policiales.

En el contexto de esta ola de violencia, el municipio de Buenos Aires, al norte del departamento del Cauca, fue escenario de un ataque prolongado a su estación de Policía, atribuido a disidencias de ‘Iván Mordisco’. El asalto, que se extendió por más de diez horas, dejó un saldo de ocho policías heridos por impactos de bala.

La colaboración de la comunidad y los comerciantes del barrio Bolívar fue decisiva para evitar una tragedia, demostrando el valor de la alerta ciudadana en la prevención de hechos violentos en la región.