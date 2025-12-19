Colombia

General Luis Emilio Cardozo rechazó llamados de Nicolás Maduro y reafirma que el Ejército colombiano solo obedece la Constitución: “Ese es nuestro norte”

El comandante del Ejército negó cualquier contacto con Nicolás Maduro y afirmó que las Fuerzas Militares solo responden a la Constitución y al presidente elegido por los colombianos

El comandante de las Fuerzas
El comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, Luis Emilio Cardozo, respondió ante la controversia de Nicolás Maduro y Gustavo Petro - crédito Reuters

El comandante del Ejército Nacional de Colombia, general Luis Emilio Cardozo, negó de manera categórica que existan contactos entre militares colombianos y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, luego de que el mandatario venezolano afirmara que mantiene comunicación con generales de Colombia y llamara públicamente a miembros de las Fuerzas Militares a respaldar su proyecto político.

El alto oficial fue enfático al rechazar cualquier tipo de acercamiento de carácter político o militar con gobiernos extranjeros.

“Nosotros somos un Ejército constitucional, que cumplimos la Constitución de Colombia. Ese es nuestro norte. No hay nadie del Ejército hablando con ningún presidente”, aseguró Cardozo en Blu Radio.

El general subrayó que la actuación de las Fuerzas Militares está definida exclusivamente por la Constitución Política y por la autoridad civil elegida democráticamente.

“Cuando los colombianos eligen al presidente de la República, eligen también al comandante supremo de las Fuerzas Armadas de Colombia. El norte nuestro es la Constitución Política de Colombia, de ahí no nos salimos y eso es lo que estamos en este momento haciendo”, afirmó.

El comandante del Ejército, general
El comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, reiteró que las Fuerzas Militares actúan exclusivamente bajo la Constitución y no reciben órdenes de mandatarios extranjeros - crédito Ejército Nacional de Colombia

Las declaraciones se producen luego de que Nicolás Maduro reiterara llamados a militares colombianos y hablara de una supuesta “unión perfecta” entre Colombia y Venezuela, asegurando que mantiene conversaciones con altos mandos del país.

Frente a esos pronunciamientos, Cardozo insistió en que el Ejército está concentrado únicamente en su misión constitucional.

“Nosotros cumplimos la misión constitucional de Colombia y eso es en lo que tenemos que estar concentrados”, señaló el comandante del Ejército, al ser consultado sobre si los llamados de Maduro estaban teniendo algún efecto dentro de la institución.

El oficial también aclaró que los asuntos relacionados con otros países y el relacionamiento internacional no son competencia del Ejército. “Los temas con otros países, los temas de relacionamiento y demás, los maneja la Cancillería colombiana”, explicó.

El dictador Nicolás Maduro aseguró
El dictador Nicolás Maduro aseguró que mantiene contacto con generales colombianos y lanzó llamados a una alianza militar entre ambos países - crédito Europa Press

Cardozo reiteró además el compromiso de la institución con la ciudadanía y con los soldados que integran las Fuerzas Militares. “Lo importante, y quiero reiterar, es el compromiso que tiene el Ejército con su pueblo, con los colombianos”, dijo, al tiempo que invitó a la población a mantener la confianza en la institución.

“Los invitamos a seguir confiando y apoyando a nuestros soldados, porque nuestros soldados son los que lo entregan todo por este país”, agregó el general, quien insistió en que la atención del Ejército está puesta en los problemas internos de seguridad.

“Los problemas nuestros son en los que estamos enfocados y allí es donde tenemos que estar concentrados. Lo demás no nos debe distraer”, puntualizó.

El pronunciamiento del comandante del Ejército coincide con una respuesta pública del presidente colombiano, Gustavo Petro, a las recientes declaraciones de Maduro.

El jefe de Estado rechazó de forma enfática cualquier intento de un mandatario extranjero de dar órdenes a las Fuerzas Militares de Colombia y recalcó que la soberanía del país impide ese tipo de injerencias.

El presidente Gustavo Petro aseguró
El presidente Gustavo Petro aseguró que ningún mandatario extranjero puede dar órdenes a las Fuerzas Militares de Colombia - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República

“No, él no tiene que dar órdenes a los militares”, afirmó Petro al referirse a la posibilidad de que Maduro solicitara apoyo directo de las Fuerzas Militares colombianas. Según el presidente colombiano, la relación entre ambos países debe basarse en el respeto mutuo y la autonomía institucional.

Petro fue enfático al señalar que ningún Ejército puede recibir órdenes de otro Estado. “Mientras eso no pase, nadie puede dar órdenes a otro Ejército. Yo no puedo ordenarle al Ejército de Venezuela nada, ni allá pueden dar órdenes al Ejército de Colombia”, afirmó, de acuerdo con información de Europa Press.

El mandatario colombiano sostuvo que solo un proceso constituyente podría abrir la puerta a una eventual integración militar entre países. “La única manera para que las naciones vuelvan a estar juntas —Panamá, Ecuador, Colombia y Venezuela— es con el poder constituyente y la soberanía popular”, dijo, reiterando que mientras eso no ocurra, no existe posibilidad legal de mando compartido.

