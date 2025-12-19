Frente a ataques con drones, el Ejército redefine su estrategia y advierte sobre carencias presupuestarias

Ejército Nacional combate a los grupos criminales que tiene dentro de sus acciones criminales el uso de drones con explosivos - crédito Colprensa

La vulnerabilidad de las bases militares frente a la amenaza de drones armados ha obligado al Ejército colombiano a replantear sus estrategias de defensa y a priorizar la inversión en tecnología, según explicó el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo.

El oficial detalló que la institución enfrenta limitaciones presupuestarias y logísticas que condicionan la protección de sus tropas, especialmente en zonas donde la actividad criminal se ha sofisticado, en diálogo con Blu Radio.

Al ser consultado sobre la exposición de los soldados, que continúan durmiendo en hamacas y a la intemperie pese a las amenazas de grupos armados, el general Cardozo reconoció la complejidad del desafío.

“Esta capacidad se puede enfrentar de tres maneras: la primera es el entrenamiento de las unidades. Las unidades a nivel nacional reciben entrenamiento para poder enfrentarse a esto”, afirmó el comandante al medio.

El fortalecimiento de la infraestructura defensiva también hace parte de este primer paso dentro de la estrategia. Cardozo precisó: “Las bases que nosotros tenemos están en el proceso de fortalecimiento con búnkers. Eso no se hace de un día para otro. Estamos en ese proceso”, explicó, destacando la dificultad de implementar soluciones inmediatas ante la amenaza de ataques con drones.

La adquisición de tecnología especializada constituye la segunda línea de defensa.

“La segunda línea para poderse enfrentar a esto es la adquisición de tecnología, lo que son detectores inhibidores”.

El uniformado añadió que la tercera línea contempla el uso de radares y armas autónomas, aunque el avance en este frente es gradual y depende de la disponibilidad de recursos.

El alto costo de los equipos necesarios para proteger las bases representa un obstáculo significativo. Cardozo puntualizó que “un equipo semifijo, que es el que se puede ubicar en una base como estas, pues vale mil cuatrocientos millones de pesos. Un equipo fijo que ya detecta no a uno punto cinco kilómetros, sino a cinco kilómetros, pues ya vale dos millones de dólares”, señaló el comandante al mencionado medio, resaltando la magnitud de la inversión requerida.

La priorización de recursos ha llevado al Ejército a concentrar sus esfuerzos en las bases donde operan aeronaves, dejando a otras unidades más expuestas. “En este momento, estamos en eso, haciendo las adquisiciones en la medida en que los recursos se van asignando. Pero lógicamente, pues quedan este tipo de unidades expuestas”, declaró el general a Blu Radio.

El comandante también advirtió sobre la táctica de los grupos armados, en particular el ELN, que seleccionan objetivos en áreas donde la actividad militar es menos intensa.

“El ELN ha buscado blancos donde la dinámica operacional no es intensa. Esta, por ejemplo, es un área de entrenamiento donde no se ha presentado, digamos, una situación complicada como en el Catatumbo. Y también, pues lógicamente, lo hacen en áreas tranquilas, relativamente estabilizadas, como en el caso de Tunja, como allá donde nos colocaron esa volqueta bomba”, afirmó el general Cardozo.

Ejército neutralizó casi nueve mil ataques con drones en diferentes departamentos del país

El Ejército nacional reveló que a lo largo del año se neutralizaron 8.872 intentos de ataque mediante drones, en su mayoría dirigidos a bases militares y estaciones de policía, resultado de la intensificación de las acciones de grupos armados.

La eficacia de las operaciones varió considerablemente según la región.

La Tercera División, encargada de la seguridad en Cauca, Nariño y Valle del Cauca, lideró la defensa al evitar 2.500 ataques. En el nororiente del país, la Segunda División repelió 2.000 incidentes similares en Santander, Norte de Santander y el sur de Bolívar.

Otras zonas estratégicas tampoco estuvieron exentas: en Antioquia, bajo jurisdicción de la Séptima División, se frustraron 1.400 eventos de este tipo, mientras que en los Llanos Orientales y Meta, a cargo de la Cuarta División, la cifra alcanzó 1.200. El resto del país reportó menos de 400 casos en conjunto.