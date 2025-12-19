Fiscalía confirmó tres capturas en Colombia y once en el extranjero en ofensiva global contra la pornografía infantil

Un operativo coordinado entre autoridades de siete países permitió la captura de catorce personas y la incautación de material audiovisual, tras una investigación que identificó el uso de plataformas digitales para distribuir contenido ilegal de menores - crédito El Sol

La Fiscalía General de la Nación anunció la desarticulación de una red internacional dedicada al almacenamiento y distribución de material sexual explícito de menores de edad, en una operación que involucró a cuerpos policiales de siete países y resultó en la captura de tres personas en Colombia y once más en el extranjero.

El operativo, realizado el 19 de diciembre de 2025, se centró en la protección de la infancia frente a delitos de pornografía infantil y contó con la colaboración del Centro Cibernético Policial (Cecip) y la Comunidad de Policías de América (Ameripol).

Según la Fiscalía General de la Nación, la investigación se originó en Bogotá y permitió identificar una estructura criminal que utilizaba aplicaciones de mensajería instantánea para compartir videos y fotografías de contenido sexual explícito de niños y niñas.

La red, compuesta por cerca de cien personas, operaba en España, Paraguay, Brasil, Ecuador, Perú, Honduras y Colombia, y empleaba plataformas virtuales para intercambiar más de 1.275 videos y 539 imágenes que documentaban abusos cometidos contra menores de entre cinco y diez años.

Una investigación iniciada en Bogotá permitió identificar a una organización que compartía imágenes y videos ilícitos mediante aplicaciones de mensajería, logrando la detención de sospechosos en Colombia y el extranjero - crédito Matt Houston / Ap

El modus operandi de la organización consistía en el uso de servicios de mensajería para distribuir el material ilegal entre sus miembros, quienes se encontraban dispersos en varios países de América Latina y Europa.

La Fiscalía General de la Nación detalló que la coordinación internacional fue clave para identificar a los implicados y rastrear el flujo de archivos ilícitos, lo que permitió dimensionar el alcance transnacional del delito.

Durante los registros y allanamientos realizados en Cali, Medellín y Barranquilla, las autoridades capturaron a tres presuntos integrantes de la red: Óscar Luis Espejo Vanegas, Darwin Steven Lara y Juan José Silva Vásquez.

En estos operativos, la Fiscalía General de la Nación incautó dispositivos electrónicos que contenían registros audiovisuales de abusos sexuales y otras agresiones contra la integridad y formación sexual de menores.

Los fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (Uenna) presentaron a los detenidos ante un juez penal de control de garantías, imputándoles el delito de pornografía con menor de 18 años. Los procesados no aceptaron los cargos y recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.

En paralelo a las acciones judiciales en Colombia, la Fiscalía General de la Nación informó que cuerpos policiales de Brasil, Ecuador, España, Honduras y Paraguay lograron la detención de otros once integrantes de la red en sus respectivos países, consolidando así el impacto internacional de la operación.