El general Cardozo responsabilizó al ELN por ataque a la base militar de Aguachica: “Este ataque contra quienes protegen a Colombia no quedará impune”

El comandante del Ejército condenó el atentado en Aguachica y reafirmó la determinación institucional frente a los grupos armados ilegales

La comandancia castrense señaló a un frente insurgente como responsable de la agresión ocurrida en Aguachica, donde varios uniformados perdieron la vida y decenas resultaron heridos durante la noche del jueves - crédito Ejército Nacional de Colombia

El general Luis Emilio Cardozo Santamaría, comandante del Ejército Nacional, responsabilizó directamente al Ejército de Liberación Nacional (ELN) por el ataque con drones y explosivos contra la Base Militar N.° 27 del Batallón de Infantería N.° 14, ubicada en la vereda El Juncal, municipio de Aguachica, departamento de Cesar.

El atentado, perpetrado la noche del jueves 18 de diciembre, dejó un saldo de seis militares muertos y un número considerable de heridos, según informó la cuenta oficial de X del general Cardozo.

De acuerdo con el comandante del Ejército, el ataque fue ejecutado por integrantes del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN. “Lamento y rechazo el cobarde atentado terrorista contra nuestra base militar perpetrado por bandidos del Frente Camilo Torres Restrepo del GAO ELN”, expresó Cardozo Santamaría en declaraciones en su cuenta oficial de X.

El oficial subrayó que el uso de drones y explosivos en la acción violenta representa una amenaza directa contra las fuerzas armadas y la seguridad nacional.

El general Cardozo reportó inicialmente la muerte de cuatro soldados y siete heridos, quienes fueron evacuados a centros médicos de la región. Pero en la mañana del viernes 19 de diciembre, la cifra de fallecidos ascendió a seis.

Las autoridades informaron que la acción violenta fue ejecutada por un grupo armado ilegal, lo que llevó al despliegue de tropas para asegurar la zona y proteger a la población civil tras el atentado - crédito captura de pantalla / X

Con profundo dolor de patria, recibo el reporte preliminar de cuatro de nuestros soldados asesinados y siete más heridos, quienes fueron evacuados a centros médicos de la región. Nuestra solidaridad y total respaldo para ellos y sus familias”, manifestó el comandante a través de su cuenta de X.

Por su parte, la Gobernación del Cesar elevó la cifra a 32 militares lesionados.

Tras el atentado, el Ejército Nacional desplegó tropas en la zona para asegurar el área y proteger a la población civil.

Cardozo Santamaría detalló que “las unidades del Ejército Nacional de manera conjunta y coordinada, aseguran el área y desarrollan las operaciones correspondientes”, según el propio general en su cuenta oficial de X.

Paralelamente, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan, convocó una mesa técnica con la participación del Ejército, la Policía y la Alcaldía de Aguachica, con el objetivo de definir acciones administrativas y de seguridad para la región.

El general Cardozo adoptó una postura firme frente al ELN y los grupos armados ilegales, especialmente en el contexto de recientes acciones como el paro armado nacional promovido por esa organización.

Este ataque contra quienes protegen a Colombia no quedará impune”, advirtió el comandante del Ejército, según Semana y su cuenta oficial de X.

El oficial reiteró el compromiso institucional de continuar las operaciones militares y de no ceder ante la presión de los grupos terroristas.

