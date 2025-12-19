El Acueducto de Bogotá ofrece facilidades para saldar deudas y advierte riesgo de suspensión del servicio de agua

La Eaab implementa esquemas de financiamiento para usuarios que adeudan facturas y alerta sobre posibles interrupciones en el suministro ante la falta de pago - crédito Empresa de Acueducto de Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) puso en marcha un programa especial para que clientes con deudas pendientes accedan a acuerdos flexibles y eviten la suspensión del suministro de agua.

Esta iniciativa abarca hogares y comercios de la capital que arrastran facturas impagas y temen interrumpir el servicio esencial.

El anuncio llegó en momentos en que la morosidad ha puesto presión sobre la continuidad del acceso al agua en diferentes sectores de Bogotá.

Usuarios con facturas pendientes pueden acceder a nuevas alternativas de pago propuestas por el Acueducto de Bogotá, que notificó sobre el riesgo de corte en caso de mora continua

La Eaab informó a través de un comunicado que el propósito va más allá de la recaudación, al pretender ofrecer una alternativa concreta de alivio financiero a las familias y establecimientos que enfrentan dificultades para cumplir con los pagos con acciones como:

Opciones de pago en cuotas, adaptadas a la realidad socioeconómica de cada usuario, para que el costo mensual del servicio no represente una carga excesiva.

Este programa abarca usuarios residenciales, industriales y comerciales. Quienes participen evitarán cortes del servicio y accederán, al cumplir con los requisitos, a alternativas de pago que no contemplan intereses adicionales.

¿Cómo solicitar un acuerdo de pago con el Acueducto de Bogotá?

Puedes solicitar un acuerdo de pago en línea sin necesidad de ir a una ofician, ingresando con su usuario y contraseña o registrando sus datos la oficina virtual. Atención presencial en los puntos de atención de la red Cade en Bogotá o consultar los puntos de atención en la página web. Hacer la solicitud por electrónico financiacionescoactivo@acueducto.com.co para solicitar su acuerdo de pago.

La empresa aclaró que tanto la vía en línea como la presencial están habilitadas de forma simultánea para asegurar que todos los afectados encuentren solución.

El Acueducto de Bogotá anunció nuevos mecanismos para normalizar deudas por servicios, mientras advierte suspensiones a quienes no regularicen sus pagos oportunamente

Para formalizar la solicitud, los usuarios pueden descargar los formatos disponibles en la web oficial de la empresa.

El documento Mpff0405f02-07 reúne la solicitud y la autorización para el manejo de datos personales, mientras que el Mpff0405F03-1 corresponde a la petición de desistimiento del acuerdo, en caso de reconsiderar la decisión.

En el caso de personas jurídicas, el proceso exige una carta de solicitud firmada y los documentos legales del establecimiento.

El sistema muestra el estado de cuenta y permite solicitar la financiación del saldo en cualquier momento del día.

Esta herramienta opera las 24 horas, dando libertad a los usuarios para cumplir el trámite desde cualquier lugar.

La Eaab hizo énfasis en la importancia de aprovechar este programa de normalización, ya que la acumulación de saldos vencidos podría derivar en suspensiones programadas de acuerdo con la normativa vigente.

El beneficio fortalece la meta de disminuir la morosidad y evita que el desacato en pagos cause perjuicio colectivo en la prestación del servicio público.

Las cifras más recientes de la propia empresa muestran un incremento en el número de cuentas en mora, lo cual alerta sobre el riesgo de desconexiones. El programa aparece como respuesta directa a esta tendencia y pretende impedir que se agrave el problema social y la presión sobre los recursos hídricos de la ciudad.

El área de financiaciones de la entidad verificará la información, contactando al solicitante para la notificación de la aprobación o requerir información complementaria.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá reiteró que la regularización de pagos resulta fundamental para garantizar la operación y el mantenimiento de la infraestructura hídrica capitalina. A través de este esquema, quienes normalicen sus cuentas podrán mantener el acceso al suministro y evitar medidas correctivas.

La empresa encargada del suministro de agua en Bogotá habilitó mecanismos para que usuarios con deudas regularicen su situación y eviten afectaciones en el servicio

Las personas interesadas encuentran toda la información, formatos y canales de atención en el portal oficial de la empresa: www.acueducto.com.co, que detalla el paso a paso para la inscripción, los criterios de aprobación y las alternativas disponibles para el acuerdo de pago.

Con estas facilidades disponibles, quienes aún tienen deudas pueden regularizarlas antes de que se generen intereses adicionales o se inicien procesos de embargo, que figuran entre las medidas más severas aplicadas por la empresa en las que se pueden perder hasta la vivienda.