Colombia

Capturan a dos colombianos en Panamá con cerca de tres toneladas de droga en operativo marítimo

El operativo, liderado por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), permitió interceptar una embarcación sospechosa y decomisar 2.851 paquetes de presunta cocaína

Guardar
Las autoridades panameñas incautaron de
Las autoridades panameñas incautaron de los 2.851 paquetes de droga que fueron decomisados en la operación en Chiriquí - crédito Pexels

Las autoridades panameñas informaron este jueves sobre la incautación de 2.851 paquetes de droga y la captura de dos ciudadanos colombianos durante un operativo de patrullaje marítimo en las costas del Pacífico de Panamá.

El decomiso se llevó a cabo en la provincia de Chiriquí, una de las zonas estratégicas utilizadas por las redes del narcotráfico para el traslado de estupefacientes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el reporte oficial, la operación fue liderada por unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), que realizaban labores de vigilancia en el sector de Quebrada de Piedra cuando detectaron una embarcación que ejecutaba maniobras evasivas.

Esta conducta levantó sospechas entre las autoridades, que procedieron a interceptar la nave.

Durante la inspección, los agentes hallaron un total de 2.851 paquetes que contenían presunta sustancia ilícita.

Aunque las autoridades no precisaron el tipo de droga ni el peso exacto del cargamento, de manera general cada paquete incautado en este tipo de operaciones suele pesar cerca de un kilogramo, lo que permitiría estimar que el alijo alcanzaría casi tres toneladas.

Los hombres detenidos en Chiriquí
Los hombres detenidos en Chiriquí quedaron bajo custodia de las autoridades panameñas - crédito Pexels

En el operativo fueron detenidos dos hombres de nacionalidad colombiana, quienes se encontraban a bordo de la embarcación interceptada.

Ambos quedaron a disposición de las instancias judiciales correspondientes, mientras avanzan las investigaciones para determinar su grado de responsabilidad y posibles vínculos con organizaciones criminales transnacionales dedicadas al narcotráfico.

El Senan destacó que este resultado es producto de los constantes patrullajes marítimos que se adelantan tanto en el Pacífico como en el Caribe panameño, con el objetivo de frenar el tráfico de drogas que utiliza rutas marítimas para transportar grandes cargamentos desde Suramérica hacia otros destinos.

Este decomiso se suma a otro importante golpe al narcotráfico ocurrido recientemente, cuando las autoridades de Panamá informaron sobre la incautación de 13,5 toneladas de cocaína en una embarcación interceptada cerca de la isla de San Miguel, en el archipiélago de Las Perlas.

El operativo, que se extendió durante tres días, permitió localizar un barco que tenía como destino final México y Estados Unidos. El gobierno panameño considera esta incautación como uno de los mayores decomisos desde 2007, año en que se confiscaron 19 toneladas de cocaína en el Pacífico panameño.

El fiscal antidrogas Julio Villareal calificó el procedimiento como un hecho de relevancia para la lucha contra el narcotráfico en el país y lo describió como “un hecho histórico” durante una conferencia de prensa. En la embarcación viajaban diez tripulantes, todos bajo custodia mientras avanzan las investigaciones para determinar responsabilidades y posibles vínculos con redes de narcotráfico.

Agentes muestran los 11.562 bultos
Agentes muestran los 11.562 bultos de droga incautados durante la operación, considerada una de las mayores en la historia reciente de Panamá - crédito @pgn_panama/Instagram

Entre los detenidos figuran ciudadanos venezolanos, ecuatorianos y nicaragüenses. Las autoridades confirmaron que el barco había zarpado desde Colombia y era utilizado para el transporte de cargamentos ilícitos en rutas internacionales.

Panamá mantiene un papel central como corredor del contrabando de cocaína procedente de Sudamérica, principalmente Colombia, con destino final en Estados Unidos. Según cifras del año anterior, las autoridades panameñas reportaron la incautación de 124 toneladas de droga en diferentes puntos del país.

Según estimaciones estadounidenses, el 90 % de la cocaína que llega a su territorio se transporta en avionetas, lanchas y minisubmarinos a través de México y Centroamérica.

José Raúl Mulino, presidente de Panamá, manifestó su preocupación por el tránsito de un enorme volumen de cocaína a través del país, tras el reciente decomiso de 13,5 toneladas de la droga, el mayor desde 2007, y el desmantelamiento de una red criminal en el aeropuerto internacional de Tocumen, según el medio EFE.

El presidente de Panamá, José
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, expresó su preocupación por el incremento del narcotráfico y el tránsito de cocaína desde Colombia - crédito AP

El mandatario atribuyó el aumento del narcotráfico al “incremento desmedido y descontrolado” de la producción de cocaína en Colombia y destacó que el hallazgo “nos demuestra que el crimen organizado avanza por delante de la autoridad”.

Para reforzar la vigilancia, el gobierno panameño negocia la adquisición de aviones militares a la empresa brasileña Embraer, pese a que Panamá carece de ejército. Según estimaciones de Washington, el 90 % de la cocaína que llega a Estados Unidos transita en avionetas, lanchas y sumergibles a través de México y Centroamérica.

Desde septiembre del 2025, Estados Unidos ha desplegado buques de guerra, aviones caza y miles de soldados en el Caribe para operaciones contra el narcotráfico, en las que han muerto 83 personas.

Temas Relacionados

Capturados PanamáDos colombianosTres toneladas de cocaínaFuerza Naval de PanamáEmbarcación con cocaínaColombia-Noticias

Más Noticias

El Lumina Fest reinventa la Navidad en el Parque Museo El Chicó

Una experiencia integral de luces, música y comercio boutique se encuentra en el norte de Bogotá hasta el próximo domingo 21 de diciembre

El Lumina Fest reinventa la

Chontico Día, resultados del último sorteo hoy 19 de diciembre

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cuatro números sorteados

Chontico Día, resultados del último

Presentan Acción Popular contra el Gobierno por presunta “maniobra fiscal” para subir precio de la gasolina “artificialmente”

La denuncia se hizo contra los ministerios de Minas y Hacienda, porque los colombianos pagarían $3.249 pesos extra por galón de gasolina por sobrecosto artificial realizado con una figura fiscal “oculta”

Presentan Acción Popular contra el

Doña Toche impide publicación de videos con chistes de Ibrahim Salem sobre su hija: “Protejo los derechos y la condición especial de mi hija”

La ‘influencer’ rechazó la difusión de un episodio de humor negro en el que se sintió vulnerada, luego de que Salem realizara comentarios dirigidos a su hija menor durante un show

Doña Toche impide publicación de

Miguel Ángel Borja estaría en la lista de refuerzos de Boca Juniors para 2026: “Si no se avanza con Cruz Azul”

El desenlace de la negociación depende de la decisión del club mexicano y de las condiciones contractuales que el equipo argentino le presenten al delantero colombiano

Miguel Ángel Borja estaría en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Conductor que presenció el ataque

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

ENTRETENIMIENTO

Doña Toche impide publicación de

Doña Toche impide publicación de videos con chistes de Ibrahim Salem sobre su hija: “Protejo los derechos y la condición especial de mi hija”

Rumores de embarazo rodean a Manuela, pareja de Blessd, tras declaraciones de Yina Calderón: “Van a ser papás”

Westcol despidió a estudiante que falleció en el accidente del Liceo Antioqueño: le dedicó importantes palabras en vivo

Cara Rodríguez lanzó canción con aparente indirecta a su exnovio Beéle: “Enterré los planes contigo”

Natalia Castillo confiesa que pasó mal momento con una creadora de contenido conocida: esta es la historia

Deportes

Miguel Ángel Borja estaría en

Miguel Ángel Borja estaría en la lista de refuerzos de Boca Juniors para 2026: “Si no se avanza con Cruz Azul”

Teo Gutiérrez recordó la petición que le hizo su esposa antes de regresar al Junior para quedar campeón: “Me apretó”

La advertencia de Lothar Matthäus sobre la ofensiva del Bayern y Luis Díaz: “La historia no gira solamente en dos”

Millonarios oficializa a su nuevo lateral izquierdo con Sebastián Valencia: será refuerzo por tres años de cara a la Liga Betplay 2026

Leyenda del Bayern Múnich aconsejó a Luis Díaz en su paso por el Bayern Múnich: “A veces abusamos”