Capturan a dos colombianos en Panamá con cerca de tres toneladas de droga en operativo marítimo

Las autoridades panameñas incautaron de los 2.851 paquetes de droga que fueron decomisados en la operación en Chiriquí - crédito Pexels

Las autoridades panameñas informaron este jueves sobre la incautación de 2.851 paquetes de droga y la captura de dos ciudadanos colombianos durante un operativo de patrullaje marítimo en las costas del Pacífico de Panamá.

El decomiso se llevó a cabo en la provincia de Chiriquí, una de las zonas estratégicas utilizadas por las redes del narcotráfico para el traslado de estupefacientes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el reporte oficial, la operación fue liderada por unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), que realizaban labores de vigilancia en el sector de Quebrada de Piedra cuando detectaron una embarcación que ejecutaba maniobras evasivas.

Esta conducta levantó sospechas entre las autoridades, que procedieron a interceptar la nave.

Durante la inspección, los agentes hallaron un total de 2.851 paquetes que contenían presunta sustancia ilícita.

Aunque las autoridades no precisaron el tipo de droga ni el peso exacto del cargamento, de manera general cada paquete incautado en este tipo de operaciones suele pesar cerca de un kilogramo, lo que permitiría estimar que el alijo alcanzaría casi tres toneladas.

Los hombres detenidos en Chiriquí quedaron bajo custodia de las autoridades panameñas - crédito Pexels

En el operativo fueron detenidos dos hombres de nacionalidad colombiana, quienes se encontraban a bordo de la embarcación interceptada.

Ambos quedaron a disposición de las instancias judiciales correspondientes, mientras avanzan las investigaciones para determinar su grado de responsabilidad y posibles vínculos con organizaciones criminales transnacionales dedicadas al narcotráfico.

El Senan destacó que este resultado es producto de los constantes patrullajes marítimos que se adelantan tanto en el Pacífico como en el Caribe panameño, con el objetivo de frenar el tráfico de drogas que utiliza rutas marítimas para transportar grandes cargamentos desde Suramérica hacia otros destinos.

Este decomiso se suma a otro importante golpe al narcotráfico ocurrido recientemente, cuando las autoridades de Panamá informaron sobre la incautación de 13,5 toneladas de cocaína en una embarcación interceptada cerca de la isla de San Miguel, en el archipiélago de Las Perlas.

El operativo, que se extendió durante tres días, permitió localizar un barco que tenía como destino final México y Estados Unidos. El gobierno panameño considera esta incautación como uno de los mayores decomisos desde 2007, año en que se confiscaron 19 toneladas de cocaína en el Pacífico panameño.

El fiscal antidrogas Julio Villareal calificó el procedimiento como un hecho de relevancia para la lucha contra el narcotráfico en el país y lo describió como “un hecho histórico” durante una conferencia de prensa. En la embarcación viajaban diez tripulantes, todos bajo custodia mientras avanzan las investigaciones para determinar responsabilidades y posibles vínculos con redes de narcotráfico.

Agentes muestran los 11.562 bultos de droga incautados durante la operación, considerada una de las mayores en la historia reciente de Panamá - crédito @pgn_panama/Instagram

Entre los detenidos figuran ciudadanos venezolanos, ecuatorianos y nicaragüenses. Las autoridades confirmaron que el barco había zarpado desde Colombia y era utilizado para el transporte de cargamentos ilícitos en rutas internacionales.

Panamá mantiene un papel central como corredor del contrabando de cocaína procedente de Sudamérica, principalmente Colombia, con destino final en Estados Unidos. Según cifras del año anterior, las autoridades panameñas reportaron la incautación de 124 toneladas de droga en diferentes puntos del país.

Según estimaciones estadounidenses, el 90 % de la cocaína que llega a su territorio se transporta en avionetas, lanchas y minisubmarinos a través de México y Centroamérica.

José Raúl Mulino, presidente de Panamá, manifestó su preocupación por el tránsito de un enorme volumen de cocaína a través del país, tras el reciente decomiso de 13,5 toneladas de la droga, el mayor desde 2007, y el desmantelamiento de una red criminal en el aeropuerto internacional de Tocumen, según el medio EFE.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, expresó su preocupación por el incremento del narcotráfico y el tránsito de cocaína desde Colombia - crédito AP

El mandatario atribuyó el aumento del narcotráfico al “incremento desmedido y descontrolado” de la producción de cocaína en Colombia y destacó que el hallazgo “nos demuestra que el crimen organizado avanza por delante de la autoridad”.

Para reforzar la vigilancia, el gobierno panameño negocia la adquisición de aviones militares a la empresa brasileña Embraer, pese a que Panamá carece de ejército. Según estimaciones de Washington, el 90 % de la cocaína que llega a Estados Unidos transita en avionetas, lanchas y sumergibles a través de México y Centroamérica.

Desde septiembre del 2025, Estados Unidos ha desplegado buques de guerra, aviones caza y miles de soldados en el Caribe para operaciones contra el narcotráfico, en las que han muerto 83 personas.