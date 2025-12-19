Armando Benedetti dedicó un sarcástico “Feliz Navidad” a Luis Carlos Reyes tras tensa pelea en redes: “Eres un criminal”

Luis Carlos Reyes se enfrentó en sus redes sociales con Armando Benedetti por sus papeles en el Gobierno - crédito - Hugo Sierra/Presidencia - Colprensa

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se vio envuelto en un fuerte enfrentamiento con Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), luego de que el exfuncionario sugiriera la salida del ministro como parte de una serie de medidas para acabar con las economías ilícitas en el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Este tenso episodio se dio a través de redes sociales, donde ambos se lanzaron duros ataques mutuos, al evidenciar una confrontación cargada de acusaciones y descalificaciones.

La disputa comenzó cuando Reyes, tras los señalamientos del presidente Petro sobre la infiltración de mafias en la Dian, propuso en su cuenta de X una serie de medidas para erradicar la corrupción y las mafias en el aparato estatal. El exdirector de la entidad sugirió una “limpieza” del gabinete y mencionó a varios funcionarios, incluido el propio Benedetti.

En su mensaje, Reyes aseguró: “Presidente, para sacar a las economías ilícitas del Estado, es clave pedir ya mismo la renuncia de Armando Benedetti, sacar a Roy Barreras del Frente Amplio, condenar la complicidad de Ricardo Bonilla en los hechos por los cuales hoy va a la cárcel, y solicitar a la Fiscalía que investigue a fondo a Andrea Ramírez”.

Luis Carlos Reyes pidió públicamente al presidente Petro tomar medidas drásticas y alejar del Gobierno a personajes como Barreras, Benedetti y Bonilla, que señaló como responsables de la infiltración mafiosa en el aparato estatal - crédito @luiscrh/X

Reyes dejó claro en su mensaje que las mafias y las estructuras criminales relacionadas con el contrabando y el lavado de activos siguen operando dentro del Ministerio de Hacienda y en las comisiones económicas del Congreso; esta afirmación fue un golpe directo a la credibilidad del Gobierno que se encuentra en un nivel de crisis casi irreversible, tras los escándalos de corrupción que hay en él.

Armando Benedetti desató una ‘guerra’ en redes sociales con palabras irónicas y burlescas

Ante esas declaraciones, el ministro Benedetti reaccionó con firmeza en la misma plataforma digital, sin dudar en lanzar un fuerte ataque hacia Reyes: “Se nota que eres un acomplejado desde pequeño. Eres un criminal, según lo dijo Papá Pitufo, al estar en la nómina de ellos y de Papaya. Estuviste y estás infiltrado por los contrabandistas de este país en cabeza de tu amiga Alexandra Rizo Arango y por tu ‘más amiga’, Helena María Hernández”.

“De todo esto hay declaraciones juramentadas en contra tuya, yo al revés no tengo NINGÚN delincuente hablando en contra mía (sic)”, expresó Benedetti, al mostrar una vez más su estilo retador.

Armando Benedetti defendió su honor acusando a Reyes de estar vinculado con los contrabandistas como con “Papá Pitufo” - crédito @AABenedetti/X

El ministro añadió que las acusaciones de Reyes eran infundadas y no tenían base en la realidad, pues según él, un testimonio de Diego Marín, conocido como “Papá Pitufo”, el ‘zar del contrabando’, había señalado a Luis Carlos Reyes como un actor clave en la corrupción dentro de la Dian. Este testimonio, según Benedetti, comprometía seriamente a Reyes con las mafias de contrabando que han operado en Colombia durante años.

No obstante, Reyes no se quedó callado y a través de una nueva publicación, el exdirector de la entidad respondió con una postura más comedida, aunque igualmente firme: “No tiene ningún sentido continuar una discusión cuando los únicos argumentos de su parte son los insultos y las afirmaciones sin sustento. Qué pérdida de tiempo para todos los que lo lean”.

Luis Carlos Reyes respondió con calma, pero con firmeza a las acusaciones de Armando Benedetti, al sugerir que no valía la pena seguir discutiendo con quien solo usaba insultos sin fundamento - crédito @luiscrh/X

La disputa no concluyó ahí, y el ministro Benedetti, siempre conocido por su carácter polémico y su tono desafiante, cerró el enfrentamiento con una última publicación cargada de sarcasmo.

En su mensaje final, Benedetti, haciendo alusión al espíritu decembrina y al tono de la discusión, escribió: “No son insultos, tú eres acomplejado y esa es tu realidad desde pequeño. Y una declaración juramentada donde Papá Pitufo habla de ti es una descripción de tu faceta criminal. Y tengo más datos! Te los saco el otro año. Feliz Navidad (sic)”, al dejar en claro que no estaba dispuesto a continuar con una conversación que consideraba fuera de lugar.

Armando Benedetti respondió a Luis Carlos Reyes con un estilo sarcástico para desearle "feliz Navidad" - crédito @AABenedetti/X