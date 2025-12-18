Vivian Polanía y la historia de la polémica fiesta erótica en el Palacio de Justicia de Cúcuta

La escena se vivió en medio de la celebración de amor y amistad de los funcionarios del Palacio de Justicia de Cúcuta y se vio involucrada la jueza Vivian Polanía - crédito red social X

La noticia de la muerte de Vivian Polanía, Jueza Primera Penal Municipal con Función de Control de Garantías en Cúcuta causó un profundo revuelo en redes sociales, tras conocerse la noticia en la tarde del miércoles 17 de diciembre.

La togada alcanzó reconocimiento nacional debido a sus actuaciones poco ortodoxas en las audiencias que la llevaron fuertemente cuestionada por sus colegas por aspectos relacionados con su forma de vestir o las publicaciones que hacía en sus redes sociales, debido a que no tenía reparos en exhibir su cuerpo y su figura en plataformas digitales —producto de su afición por el crossfit—, hecho que hizo dudar acerca de su idoneidad para el cargo que ostentaba.

Uno de los escándalos de mayor resonancia tuvo lugar el 15 de septiembre de 2023 cuando se difundió un video en el que participó de un show erótico que tuvo lugar durante una fiesta institucional en el Palacio de Justicia de Cúcuta, hecho que la puso en la mira de todo el país, por segunda vez.

Antecedentes de Vivian Polanía

Jueza Vivian Polanía preside audiencia pública con pocas prendas y con un cigarrillo en la mano. (Telenoticiastv)

Antes de que tuviese lugar la fiesta, Polanía lidió con una polémica dentro del sector judicial. En noviembre de 2022, fue suspendida por tres meses tras aparecer semidesnuda y fumando durante una audiencia virtual, situación que la expuso al escrutinio público y le valió el apodo de “la juez sexi de Colombia”.

Tras estudiar el caso, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial le impuso a Polanía una suspensión de tres meses por cometer faltas disciplinarias relacionadas con el código de vestimenta. No obstante, en febrero de 2023 la decisión revocada al considerarse que los argumentos que sostenían la decisión no fueron completamente claros, por lo que fue reincorporada a su cargo.

En los meses siguientes, la jueza siguió dando de qué hablar por compartir imágenes y videos de tono sensual en sus cuentas oficiales, hecho que generó debate en la sociedad colombiana sobre hasta dónde su imagen pública era algo idoneo a la hora de impartir justicia.

El evento en el Palacio de Justicia

Este es el momento en que la jueza Vivian Polanía aparece en un show erótico en el Palacio de Justicia de Cúcuta - crédito Infobae Colombia

El 15 de septiembre de 2023, durante la celebración del Día de Amor y Amistad, se realizó una “fiesta de colores” en el auditorio del Palacio de Justicia Francisco de Paula Santander de Cúcuta. En el video que circuló en redes sociales, Polanía apareció con un vestido blanco mientras un hombre, identificado por la jueza como un mesero de un restaurante especializado en waffles con formas inusuales, le baila de manera sugestiva y le ofrece un waffle con forma de órgano sexual masculino.

El ambiente festivo incluyó la presencia de otros funcionarios judiciales, quienes grabaron y celebraron la escena. Las imágenes, que mostraban envoltorios de comida con el logo del Consejo Superior de la Judicatura, generaron indignación por el uso de instalaciones públicas para este tipo de actividades y por la connotación sexual que muchos atribuyeron al espectáculo.

La rápida difusión del video motivó una respuesta inmediata de las autoridades judiciales. El Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander emitió un comunicado en el que instó a los funcionarios a respetar los espacios públicos del Palacio de Justicia y a observar lineamientos claros sobre su uso.

Por su parte, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió una investigación para determinar si la conducta de los participantes infringió la normativa que rige a los miembros de la rama judicial y si se hizo un uso inadecuado de las instalaciones. Como resultado, Polanía fue suspendida provisionalmente por tres meses, bajo el argumento de que sus acciones comprometieron la dignidad de la administración de justicia y la confianza ciudadana.

En ese sentido, las autoridades recordaron que, aunque el erotismo no constituye en sí mismo una falta disciplinaria, el acto resultó incompatible con la prudencia y austeridad exigidas a quienes administran justicia.

La versión de Vivian Polanía

Polanía afirmó que se trató de una actividad de integración, indicando que el escándalo formó parte de una persecución en su contra - crédito @heidyvivianpolaniafranco/Instagram

En entrevistas posteriores, Polanía defendió su participación en la fiesta y negó que el evento tuviera una connotación sexual. “Es diversión, de ahí a que tenga una connotación sexual, no es cierto”, afirmó en Sin Carreta de W Radio, semanas después del escándalo.

Según su relato, la celebración ocurrió fuera del horario laboral y consistió en una integración entre juzgados, donde cada grupo debía hacer una entrada animada. La jueza explicó que el hombre que le bailó no era un estríper como se dio a conocer inicialmente, sino un mesero de un restaurante de waffles, y que la presentación fue contratada por ella como parte de la dinámica del evento. Polanía también negó haber autorizado el consumo de licor y aseguró que el video fue modificado para perjudicarla.

Además, denunció ser víctima de acoso laboral y amenazas, y reveló que su salud mental se ha visto afectada, al punto de recibir incapacidad médica por depresión. “Estoy incapacitada siete días por depresión. Tengo un síndrome de depresión”, declaró, y sostuvo que la persecución en su contra se intensificó desde que su seguimiento en redes sociales aumentó, producto del descuido de la cámara en la audiencia de 2022.

Debate público y repercusiones

Polanía fue suspendida de su cargo durante tres meses, retomando su cargo en 2024 - crédito @heidyvivianpolaniafranco/Instagram

La grabación provocó un intenso debate en la opinión pública y en redes sociales. Mientras algunos defendieron el derecho de los funcionarios a la vida privada y cuestionan la proporcionalidad de la sanción, otros consideran que el comportamiento de Polanía y de los asistentes al evento vulnera la dignidad de la justicia.

El abogado Cristian Lean afirmó en Caracol Radio que “no puede convertirse al palacio de justicia y sus zonas comunes en una casa de burlesque, que es lo que se ve en el video”. Las autoridades judiciales insistieron en la necesidad de fijar límites claros sobre el uso de los espacios institucionales y el comportamiento de los empleados públicos.

En medio de la controversia, Polanía reiteró que la esencia de la labor judicial no reside en los espacios físicos, sino en la integridad de las decisiones que se toman desde la magistratura. “Una vez me quito la toga, soy otra persona, como cualquiera de ustedes. La gente a mí no me conoce. Soy una persona supremamente sola”, afirmó en W Radio.

Con todo, la jueza cumplió su sanción y retomó sus labores en 2024.