Colombia

Vivian Polanía y la historia de la polémica fiesta erótica en el Palacio de Justicia de Cúcuta

La jueza protagonizó uno de los episodios más controvertidos de 2023, poniendo sobre la mesa la discusión sobre los límites éticos y la imagen de quienes ejercen funciones públicas en Colombia

Guardar
La escena se vivió en medio de la celebración de amor y amistad de los funcionarios del Palacio de Justicia de Cúcuta y se vio involucrada la jueza Vivian Polanía - crédito red social X

La noticia de la muerte de Vivian Polanía, Jueza Primera Penal Municipal con Función de Control de Garantías en Cúcuta causó un profundo revuelo en redes sociales, tras conocerse la noticia en la tarde del miércoles 17 de diciembre.

La togada alcanzó reconocimiento nacional debido a sus actuaciones poco ortodoxas en las audiencias que la llevaron fuertemente cuestionada por sus colegas por aspectos relacionados con su forma de vestir o las publicaciones que hacía en sus redes sociales, debido a que no tenía reparos en exhibir su cuerpo y su figura en plataformas digitales —producto de su afición por el crossfit—, hecho que hizo dudar acerca de su idoneidad para el cargo que ostentaba.

Uno de los escándalos de mayor resonancia tuvo lugar el 15 de septiembre de 2023 cuando se difundió un video en el que participó de un show erótico que tuvo lugar durante una fiesta institucional en el Palacio de Justicia de Cúcuta, hecho que la puso en la mira de todo el país, por segunda vez.

Antecedentes de Vivian Polanía

Jueza Vivian Polanía preside audiencia pública con pocas prendas y con un cigarrillo en la mano. (Telenoticiastv)

Antes de que tuviese lugar la fiesta, Polanía lidió con una polémica dentro del sector judicial. En noviembre de 2022, fue suspendida por tres meses tras aparecer semidesnuda y fumando durante una audiencia virtual, situación que la expuso al escrutinio público y le valió el apodo de “la juez sexi de Colombia”.

Tras estudiar el caso, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial le impuso a Polanía una suspensión de tres meses por cometer faltas disciplinarias relacionadas con el código de vestimenta. No obstante, en febrero de 2023 la decisión revocada al considerarse que los argumentos que sostenían la decisión no fueron completamente claros, por lo que fue reincorporada a su cargo.

En los meses siguientes, la jueza siguió dando de qué hablar por compartir imágenes y videos de tono sensual en sus cuentas oficiales, hecho que generó debate en la sociedad colombiana sobre hasta dónde su imagen pública era algo idoneo a la hora de impartir justicia.

El evento en el Palacio de Justicia

Este es el momento en
Este es el momento en que la jueza Vivian Polanía aparece en un show erótico en el Palacio de Justicia de Cúcuta - crédito Infobae Colombia

El 15 de septiembre de 2023, durante la celebración del Día de Amor y Amistad, se realizó una “fiesta de colores” en el auditorio del Palacio de Justicia Francisco de Paula Santander de Cúcuta. En el video que circuló en redes sociales, Polanía apareció con un vestido blanco mientras un hombre, identificado por la jueza como un mesero de un restaurante especializado en waffles con formas inusuales, le baila de manera sugestiva y le ofrece un waffle con forma de órgano sexual masculino.

El ambiente festivo incluyó la presencia de otros funcionarios judiciales, quienes grabaron y celebraron la escena. Las imágenes, que mostraban envoltorios de comida con el logo del Consejo Superior de la Judicatura, generaron indignación por el uso de instalaciones públicas para este tipo de actividades y por la connotación sexual que muchos atribuyeron al espectáculo.

La rápida difusión del video motivó una respuesta inmediata de las autoridades judiciales. El Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander emitió un comunicado en el que instó a los funcionarios a respetar los espacios públicos del Palacio de Justicia y a observar lineamientos claros sobre su uso.

Por su parte, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió una investigación para determinar si la conducta de los participantes infringió la normativa que rige a los miembros de la rama judicial y si se hizo un uso inadecuado de las instalaciones. Como resultado, Polanía fue suspendida provisionalmente por tres meses, bajo el argumento de que sus acciones comprometieron la dignidad de la administración de justicia y la confianza ciudadana.

En ese sentido, las autoridades recordaron que, aunque el erotismo no constituye en sí mismo una falta disciplinaria, el acto resultó incompatible con la prudencia y austeridad exigidas a quienes administran justicia.

La versión de Vivian Polanía

Polanía afirmó que se trató
Polanía afirmó que se trató de una actividad de integración, indicando que el escándalo formó parte de una persecución en su contra - crédito @heidyvivianpolaniafranco/Instagram

En entrevistas posteriores, Polanía defendió su participación en la fiesta y negó que el evento tuviera una connotación sexual. “Es diversión, de ahí a que tenga una connotación sexual, no es cierto”, afirmó en Sin Carreta de W Radio, semanas después del escándalo.

Según su relato, la celebración ocurrió fuera del horario laboral y consistió en una integración entre juzgados, donde cada grupo debía hacer una entrada animada. La jueza explicó que el hombre que le bailó no era un estríper como se dio a conocer inicialmente, sino un mesero de un restaurante de waffles, y que la presentación fue contratada por ella como parte de la dinámica del evento. Polanía también negó haber autorizado el consumo de licor y aseguró que el video fue modificado para perjudicarla.

Además, denunció ser víctima de acoso laboral y amenazas, y reveló que su salud mental se ha visto afectada, al punto de recibir incapacidad médica por depresión. “Estoy incapacitada siete días por depresión. Tengo un síndrome de depresión”, declaró, y sostuvo que la persecución en su contra se intensificó desde que su seguimiento en redes sociales aumentó, producto del descuido de la cámara en la audiencia de 2022.

Debate público y repercusiones

Polanía fue suspendida de su
Polanía fue suspendida de su cargo durante tres meses, retomando su cargo en 2024 - crédito @heidyvivianpolaniafranco/Instagram

La grabación provocó un intenso debate en la opinión pública y en redes sociales. Mientras algunos defendieron el derecho de los funcionarios a la vida privada y cuestionan la proporcionalidad de la sanción, otros consideran que el comportamiento de Polanía y de los asistentes al evento vulnera la dignidad de la justicia.

El abogado Cristian Lean afirmó en Caracol Radio que “no puede convertirse al palacio de justicia y sus zonas comunes en una casa de burlesque, que es lo que se ve en el video”. Las autoridades judiciales insistieron en la necesidad de fijar límites claros sobre el uso de los espacios institucionales y el comportamiento de los empleados públicos.

En medio de la controversia, Polanía reiteró que la esencia de la labor judicial no reside en los espacios físicos, sino en la integridad de las decisiones que se toman desde la magistratura. “Una vez me quito la toga, soy otra persona, como cualquiera de ustedes. La gente a mí no me conoce. Soy una persona supremamente sola”, afirmó en W Radio.

Con todo, la jueza cumplió su sanción y retomó sus labores en 2024.

Temas Relacionados

Vivian PolaníaPalacio de Justicia de CúcutaCúcutaFiesta eróticaDía de Amor y AmistadColombia-Noticias

Más Noticias

Medellín vs. Nacional EN VIVO, final de la Copa Colombia: Andrés Román abrió el marcador en el Atanasio Girardot

El partido de ida de la final del campeonato, terminó en empate sin goles, así que será una dura batalla entre el Verdolaga y el Poderoso para quedarse con el trofeo

Medellín vs. Nacional EN VIVO,

Así fue la liberación más documentada de un oso andino en el Parque Nacional Natural Tamá tras once años de rehabilitación

El operativo incluyó monitoreo satelital, exámenes médicos y colaboración de múltiples entidades, permitiendo que el animal retorne a su entorno natural bajo condiciones óptimas y seguimiento permanente por parte de expertos

Así fue la liberación más

Hombre ahorcó a su perro por evitar riña con otra mascota en Manizales; su padre no soportó la noticia y también murió

En la mañana del 16 de diciembre, una pelea entre caninos en el barrio San Cayetano desencadenó una serie de hechos que resultaron en el fallecimiento de un hombre y la captura de su hijo

Hombre ahorcó a su perro

Fútbol colombiano tuvo récord de expulsiones en el segundo semestre de 2025 con más de 100 tarjetas

Las cifras de tarjetas rojas durante la última temporada generaron debates sobre la gestión disciplinaria y el impacto en el desarrollo de los partidos, afectando a equipos y árbitros por igual

Fútbol colombiano tuvo récord de

Alejandro Gaviria se destapó sobre el hecho de haber sido descartado por el Nuevo Liberalismo: “Yo iba a ser la cabeza de lista”

El exministro de Salud y Educación no fue elegido para encabezar la lista al Senado por la coalición Ahora Colombia. Hubo reparos que finalmente lo llevaron a desistir

Alejandro Gaviria se destapó sobre
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La violencia se reorganiza en

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

Autoridades ofrecen hasta $500 millones por ‘Max Max’, responsable de los atentados terroristas en Buenos Aires

Paro del ELN reafirmó que es la estructura armada en todo el continente capaz de ejercer hegemonía militar y política: hay alerta

ENTRETENIMIENTO

Una cábala que terminó en

Una cábala que terminó en la estrella 11: así acompañó la reina del Carnaval, Michell Char, al Junior campeón

Hicieron un muñeco de Año Viejo con el rostro de Yina Calderón y no le gustó: “Todos los años es lo mismo”

Conozca a la novia de José Enamorado, la figura del Junior de Barranquilla campeón de la Liga BetPlay

Lokillo es tendencia en Latinoamérica por sus batallas de rap: el antioqueño es el más visto de la FMS

Video: así celebró Shakira el título de Junior en la Liga BetPlay, junto a su familia

Deportes

EN VIVO Medellín vs. Nacional,

EN VIVO Medellín vs. Nacional, minuto a minuto de la final de la Copa Colombia: el verde está saliendo campeón

Fútbol colombiano tuvo récord de expulsiones en el segundo semestre de 2025 con más de 100 tarjetas

Harold Santiago Mosquera se despidió de Santa Fe en emotivo video: “Me voy tranquilo porque lo di todo”

La advertencia de Lothar Matthäus sobre la ofensiva del Bayern y Luis Díaz: “La historia no gira solamente en dos”

Así fue el nuevo gol de Richard Ríos con Benfica: figura en la Copa de Portugal ante Farense